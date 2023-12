Misterio resuelto: los expertos aclaran de una vez por todas si hay que bajar o no la tapa antes de tirar de la cadena

Los expertos aclaran de una vez por todas si hay que bajar o no la tapa antes de tirar de la cadena, un misterio que quedará resuelto con una explicación científica. El baño es uno de los elementos que quizás requiere más atención, lo tenemos que limpiar de la mejor manera posible ya que puede acabar siendo el foco de una serie de enfermedades que debemos tener en cuenta. Por lo que antes que nada debes tener en cuenta que se trata de un tipo de elemento con ciertas peculiaridades.

Los expertos aclaran si hay que bajar o no la tapa antes de tirar la cadena

La tapa del inodoro hay que bajarla o no antes de tirar de la cadena, es una discusión que ha acabado con muchas familias. Algo con lo que quizás no contábamos es con esa capacidad para poder evitar enfermedades que nos invita a hacer este tipo de recetas. Vamos a conseguir salir de dudas y saber de una vez por todas qué es lo que debemos hacer.

El inodoro es un foco de bacterias, pero cuidado, no debemos actuar de la misma forma en uno conocido que en uno por conocer. En general en las casas mantenemos una higiene correcta, limpiando este tipo de elemento de forma regular. Gracias a un tipo de elemento que acabará siendo el que marque una diferencia importante.

Tocar con las manos el inodoro después de usarlo es algo que, aunque se debe evitar se hace, especialmente en lugares que no son de uno mismo. Las prisas si estamos en un inodoro público o la falta de higiene como consecuencia de un cambio de elemento es lo que marcará la diferencia.

Este es el misterio resuelto

Los expertos en salud han determinado que no cuesta nada bajar la tapa antes de tirar la cadena. De esta manera evitaremos que determinados elementos puedan salir de la taza del inodoro. Especialmente en caso de haberlo usado para hacer caca, hay una serie de bacterias que pueden alojarse en este elemento.

Por lo que dependiendo de su consistencia al tirar la cadena puede salpicar más o menos. El resultado acabará siendo mucho mejor. Es un gesto para el que podemos invertir un poco de tiempo y merecerá la pena. Al final del recorrido conseguiremos evitar alguna enfermedad.

Aunque sin entrar en un espiral negativa. No vamos a ponernos enfermos por tirar o no de la cadena. Es una suma de factores o una casualidad que rara vez se ve. La higiene es algo esencial, especialmente en estos días en los que necesitamos conseguir sentirnos mejor. A nivel mental, pero también físico, debemos estar preparados para cuidarnos dentro y fuera de casa.

La limpieza no es igual en todos los lugares, aunque también debemos tener en cuenta que con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a vivir una etapa de más o menos higiene. Si vamos de viaje o si salimos de casa, no podemos controlar tan bien este tipo de elementos.

La ciencia tiene pues la respuesta para cuando salimos de casa. Si todos bajáramos la tapa el mundo sería mucho mejor. Pero no debemos pensar que por bajarla o no, terminaríamos con una situación muy distinta. A partir de ahora la tapa del inodoro será la gran protagonista nada más salir de casa. Por lo que sabremos cómo tirar o no de la cadena. En casa de amigos o familiares también debemos hacerlo, en casa, como sabemos el número de personas que usan el inodoro, el debate no es tan grande.