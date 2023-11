Los ladrones hacen esto para saber si estás en tu casa y no te has dado cuenta

Los ladrones están muy atentos para saber si estás en tu casa o no, hay un detalle que quizás no haya llamado tu atención. La Policía Nacional ha optado por lanzar una alerta en las redes sociales ante la oleada de robos que está afectando a gran parte de la población. Todos estamos expuestos a un robo. Por lo que es importante estar muy pendiente de lo que acaba pasando en nuestra casa, especialmente si detectamos esta señal que no deja lugar a dudas de lo que está a punto de pasar.

No te has dado cuenta pero los ladrones hacen esto para saber si estás en tu casa

¿Por qué es importante llamar al 0⃣9⃣1⃣ si encuentras objetos extraños en la puerta de tu #vivienda? Por esto⤵#EstamosPorTi pic.twitter.com/IBOFEY906F — Policía Nacional (@policia) September 17, 2023

La Policía Nacional ha lanzado una alerta en redes sociales para saber si estás o no en casa. Es una manera de alertar a gran parte de la población de lo que puede pasar. Estamos ante un momento del año en el que se empiezan a notar los primeros robos antes de la temporada de Navidad, ante los puentes y las escapadas que pueden acabar en drama.

Tal y como se explica en este vídeo, cualquier señal anómala que se detecte en la puerta de casa debe ser comunicada rápidamente a los agentes de la autoridad. La Policía está atenta a estas llamadas que pueden evitar más de un robo en la vivienda o en el barrio.

En este caso han dejado una pequeña señal de plástico que advierte si está retirada que hay alguien en la casa. Pero seguramente no será la única en el bloque, puede haber más y pasar por este lugar en busca de un buen botín. La Policía Nacional recibe la alerta y confirma que es una señal de algunos ladrones que han marcado la puerta de la vivienda.

Hoy en día, estas señales se repiten y pueden ser la puerta de entrada a algo más, por lo que es importante alertar a todos. De lo contrario, si detectan que el plástico sigue en su sitio, pueden entrar en una casa que saben que está vacía para robar todos los objetos de valor que encuentren.

Es una práctica muy común que gracias a esta alerta puede desaparecer por completo. Puede ser un plástico, un papel o cualquier marca que haya en la puerta, son técnicas que los ladrones usan para tener más información de esta vivienda.