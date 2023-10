Jamás hagas esto en un aeropuerto: puedes acabar en la comisaría

Si no quieres acabar en comisaría, hay algo que no debes hacer bajo ningún concepto en un aeropuerto. Esto es lo que le ha sucedido a Marta Travels (@imartatravels en TikTok), tal y como ella misma explica en un vídeo que ya se ha hecho viral en la red social.

Nunca hagas esto en el aeropuerto

«Acabo de aprender una lección en el aeropuerto que espero que lo toméis en cuenta. La cosa es que estamos pasando el control de seguridad y había una maleta que estaba ahí y yo le he dicho al señor «hay una maleta aquí que no es mía» y me dice «a ver», la levanté, se la di y entonces la chica le dijo al señor, que era el policía, que quién tocó la maleta», comienza.

«Yo dije que la había tocado pero no era mía, y entonces justo apareció una chica que ya había pasado el control diciendo que era suya», añade. Y finaliza: «El señor me ha dicho como consejo que nunca toque nada que no sea tuyo porque no sabes lo que puede llevar».

En la descripción del vídeo, la joven escribe lo siguiente: «No debéis tocar ni manipular maletas de otras personas sobre todo antes de pasar por el control de seguridad en un aeropuerto. Al tocar maletas ajenas, corres el riesgo de entrar en contacto con objetos potencialmente peligrosos o prohibidos. Esto podría poner en peligro tu seguridad y la de otros pasajeros si el contenido de la maleta es perjudicial».

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: «La gente dice que es obvio y la verdad que no lo es, está bien que lo digan porque siempre hay alguien que por buena gente le puede pasar»; «Buen consejo. Siempre son los más inocentes y de buenas intenciones los que pagan las culpas ajenas. Gracias».