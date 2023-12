Los investigadores desmienten que Jesús naciera un 25 de diciembre

La celebración de la Navidad se asocia comúnmente con la conmemoración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Sin embargo, los expertos en la figura histórica de Cristo discrepan casi unánimemente sobre la autenticidad de esta fecha como su día de nacimiento. Según un reportaje de ‘Live Science’, la mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús no nació exactamente el 25 de diciembre, e incluso cuestionan si su nacimiento ocurrió en el año 1 de nuestra era.

Se ha planteado la teoría de que la Iglesia Católica Romana seleccionara el 25 de diciembre para celebrar la Navidad debido a su asociación con el solsticio de invierno y las Saturnales, un festival dedicado a la deidad romana Saturno. Efectivamente, el 25 de diciembre tenía un significado de gran relevancia en la antigua Roma debido a la celebración de fiestas paganas.

¿Cuándo nació Jesús?

La fecha exacta del nacimiento de Jesús es desconocida. Algunos expertos indican que su nacimiento pudo haber ocurrido entre los años 6 a. C. y 4 a. C., basándose en parte en la historia bíblica que menciona al rey Herodes el Grande.

Se relata que Herodes ordenó la muerte de todos los niños varones menores de dos años en Belén, en un intento por eliminar a Jesús, suceso conocido como la masacre de los inocentes. Este acontecimiento ocurrió poco antes de la muerte de Herodes, cuya fecha exacta aún es objeto de debate.

La mayoría de los estudiosos, incluyendo a Peter Richardson y Amy Marie Fisher en su libro «Herodes: Rey de los judíos y amigo de los romanos: Segunda edición», siguen la fecha propuesta por los historiadores romanos, quienes creían que Herodes falleció en el año 4 a. C.

Sin embargo, existen discrepancias entre los historiadores respecto al año preciso de la muerte de Herodes, y muchos han cuestionado la autenticidad del relato sobre el infanticidio en masa, considerándolo más una leyenda que un hecho histórico comprobado. En su libro «Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth», el erudito bíblico y autor Reza Aslan menciona que la masacre de Herodes es «un evento para el cual no existe ni la más mínima evidencia que lo corrobore en ninguna crónica o historia de la época, ya sea judía, cristiana o romana».

Calendario gregoriano

Cabe señalar que el uso generalizado del calendario gregoriano en Europa y gran parte del mundo actual es resultado de la influencia de Gregorio XIII, quien promovió su adopción. Sin embargo, antes de este calendario, existieron otros sistemas de medición del tiempo, lo que demuestra que el concepto del tiempo ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de la historia humana.

En el año 45 a.C., Julio César introdujo su propio calendario, lo que significa que el 25 de diciembre en ese calendario correspondería aproximadamente al 21 o 22 de diciembre en nuestro calendario gregoriano actual. De esta manera, se adoptó la fecha del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús.

Durante los años 320 a 353, bajo el papado de Julio I, se estableció oficialmente la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Sin embargo, la historiografía indica probablemente que Jesucristo habría nacido en la primavera. Estos datos históricos resaltan la discrepancia entre la fecha de la celebración de la Navidad y la probable estación del año en la que pudo haber nacido Jesús, según los registros históricos.

El pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 7 al 11, describe el nacimiento de Jesús, mencionando que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre debido a la falta de espacio en el mesón. En esa misma región, unos pastores velaban su rebaño durante la noche, momento en que un ángel del Señor se les apareció, rodeándolos con la gloria del Señor y anunciándoles el nacimiento de un Salvador en la ciudad de David, quien es Cristo el Señor, trayendo grandes noticias de alegría.