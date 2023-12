La IA que predice el día de tu muerte ya es una realidad

La IA ha desarrollado una aplicación que es capaz de predecir el día de tu muerte, algo que pone los pelos de punta. La Inteligencia Artificial tiene una gran variedad de aplicaciones en nuestra vida, pero también muerte, se convierte en una herramienta que es capaz de ayudarnos a saber un día muy señalado, el que diremos adiós a nuestra vida. Una fecha final que predice con especial habilidad y con un margen de error reducido, sabremos si vamos a vivir más allá de 4 años y quizás cambiaremos nuestra forma de vivir.

Predice la IA el día de tu muerte

Todos vamos a morir algún día. Es algo que debemos tener en mente y que realmente nos debería ayudar a vivir de forma distinta. Teniendo en cuenta que un día dejaremos este mundo, deberíamos estar más pendientes de un trayecto vital con el que el principal objetivo es disfrutar y no vivir con ciertos resentimientos.

Quizás esta aplicación desarrollada por científicos daneses de la Inteligencia artificial nos habrá un poco los ojos. Si tenemos en cuenta que es un sistema que ha acertado de lleno con más de un 70% de acierto en sus predicciones es casi como una manera de saber en todo momento qué nos espera en un futuro no muy lejano.

Este margen de 4 años es muy pequeño, por lo que quizás nos invite a vivir de otra manera o a hacer cosas que hasta la fecha no hemos podido hacer. Las aplicaciones de este descubrimiento ayudarán en la prevención de enfermedades o en la manera de tratarlas ya que no predice accidentes, que es ese margen de error al que todos nos enfrentamos. Así es cómo funciona este sistema.

El día de tu muerte puede predecirse

El sistema life2vec da respuestas a preguntas generales como ‘¿muerte en cuatro años?’. Así de simple y analizando una serie de datos que afectan a la persona, como el estilo de vida o su renta, además de algunos hábitos que, aunque lo sabemos, afectan de lleno a una manera de vivir y también de morir.

Se codifica unos datos en una estructura personalizada para cada persona, con la que nadie más puede verse reflejado. Es decir, analiza de forma individualizada caso por caso, considerando la vida humana lo que es, algo único que debería ser el bien más preciado que tenemos, aunque no nos damos cuenta de su importancia hasta que empezamos a perder la salud.

Sus creadores, afirman que: «Lo apasionante es considerar la vida humana como una larga secuencia de acontecimientos, de forma similar a como una frase en un idioma consta de una serie de palabras». Por lo que analizan esta secuencia para saber cuándo llegará su final.

Unos parámetros que serán los que marcarán el funcionamiento de un sistema que ya ha causado estragos en medio mundo y ha convertido la AI en tendencia. No podemos escapar de algo que hasta ahora ha sido un tabú, pero podemos, intentar prevenirlo con todos los sistemas posibles.

El debate de saber o no el día que dejaremos este mundo ha inundado las redes. Quizás debemos no saberlo o sí, cada persona es única y se enfrenta a este proceso de una manera muy distinta, por lo que es respetable que quiera o no conocer qué es lo que le espera en los próximos años. Tocará ver las cosas desde otra perspectiva, más allá de este sistema de AI que está causando estragos en medio mundo y que ha dado mucho de qué hablar y reflexionar.