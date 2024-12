El gotelé vuelve a ser tendencia: la sorprendente razón por la que vuelve a estar de moda

El gotelé vuelve a estar de moda, estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Una situación que puede convertirse en cierta manera a un destacado cambio de ciclo que en realidad será el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Es momento de estar pendientes de algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales en estos días.

Encontrar una vivienda puede no ser fácil. Por lo que, debemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que serán los que nos acompañarán durante este tiempo que tenemos por delante. Sentirse a gusto en una casa pasa por ser una situación que siempre ha podido acabar siendo la que marque una diferencia significativa. Una nueva realidad que se convertirá en esencial y que ha podido acabar siendo la que marque una decoración que cada vez nos afecta más. De la mano de determinadas situaciones que pueden ser claves y que serán las que nos marcarán muy de cerca en este momento.

Vuelve a ser tendencia el gotelé

Esa tendencia decorativa llamada gotelé vuelve con fuerza y se convierte en un elemento que realmente nos deja una serie de cambios destacados que serán los que marcarán un antes y un después. Las casas de un determinado periodo histórico están marcadas por esas paredes que serán las que hasta la fecha se habían convertido en un problema.

Una situación que puede llegar a ser las que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave. La razón por la que vuelve a estar de moda esta tendencia es algo que nos remontará al pasado y que puede traernos más de un recuerdo inesperado.

En esos días en los que las casas se construían de otra manera era una forma de conseguir que parecieran perfectas. Una manera de hacer realidad un destacado cambio que, sin duda alguna, ha acabado siendo una tendencia al alza. Como si fuera un detalle que se ha convertido en esencial y que en cierta manera acabará marcando un antes y un después.

Un giro radical en la forma de construir las casas, evito esas irregularidades que han acabado convertido en parte del pasado. Un pasado que vuelve para darle personalidad a unas casas que han acabado siendo todas iguales.

En caso de tener gotelé en casa, quizás no acabe siendo tan necesario como esperaríamos, sino todo lo contrario. Podemos conseguir un tipo de elemento decorativo que seguro que le dará una serie de relevancia importante que debemos tener en cuenta y que nos trasladará a un momento en el que tendremos que estar pendientes de algunos elementos destacados.

Tal y como nos dicen los expertos de Reformad, mantener el gotelé puede ser más sencillo de lo que parece: «Es fácil encontrar ventajas de pintar gotelé, porque como ya hemos dicho, es un tipo de pintura que consigue disimular a la perfección cualquier tipo de desperfecto que presente la pared, y no solo nos referimos a algún golpe, sino también a los defectos de la pared más obvios como pequeños abombamientos. El gotelé consigue disimularlos muy bien. El más común se consigue con pintura al temple, pero también podemos encontrar algunas mezclas a base de pastas que densifican la pintura, a las que se les añade una pequeña proporción de pintura o agua para poder aplicarlo. No obstante, la consistencia de la mezcla dependerá del tipo de relieve que queramos conseguir al pintar gotelé. Pintar una pared que ya tiene gotelé en realidad es bastante sencillo, ya que solo necesitas un rodillo y la pintura en concreto, puedes aprovechar y aplicar los colores de pintura más actuales. Si quieres disimular el efecto del gotelé, porque no te gusta, pero no quieres meterte en el rascado de las paredes, lo más adecuado es pintar con una pintura blanca totalmente mate, ya que las pinturas con brillo consiguen resaltar la gota, destacando aún más el efecto del gotelé. Para pintar gotelé debes preparar la mezcla para toda la estancia de una vez, para evitar diferencias en las tonalidades. El gotelé siempre se veía en tonos blancos, pero también podemos aplicarle color. Si nos hemos comprado una casa que tiene gotelé y no podemos permitirnos el sobrecoste de retirarlo podemos aprovechar y pintar gotelé de color para darle un toque más actual a la estancia. Esto sobre todo funciona si vamos a pintar gotelé sobre un grano más pequeño. Además, es una forma de evitar tener que estar pendientes de pintar a la perfección, ya que el gotelé disimula los fallos que podamos cometer al pintar. Lo más aconsejable es aplicar dos manos de pintura para conseguir un acabado más uniforme en toda la habitación».