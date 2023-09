Google Maps localiza al Daniel Sancho americano: aparece deshaciéndose de un supuesto cadáver

Google Maps localiza al Daniel Sancho americano: las redes enloquecen con la foto en la que un hombre se deshace de un supuesto cadáver. Google Maps es una herramienta muy útil para explorar el mundo desde la comodidad de nuestro hogar, pero también puede revelar escenas impactantes que no dejan indiferente a nadie. Es el caso de una imagen captada por el servicio de mapas de Google en Estados Unidos, donde se puede ver a un hombre que parece cargar un bulto y que bien podría ser un cadáver.

La imagen ha causado revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios han comparado la escena con el reciente caso de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho que confesó haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Las foto del hombre, que lleva una bicicleta con un bulto de color gris que parece ser un cadáver, fueron publicadas por primera vez el pasado 23 de agosto en Facebook por parte de una usuaria llamada Tami y de la que no ha trascendido más información.

Por lo visto las fotos fueron tomadas por uno de los vehículos de Google Street View en la zona de Kent Road en Akron, Ohio. La mencionada usuaria de Facebook se quedó sorprendida por las fotos publicadas en Google Maps y por ello las quiso compartir en su cuenta.

Google forced to act after woman claims to find man carrying ‘dead body’ on Google Street Viewhttps://t.co/FvAYG8ALmm

— Kennedy News and Media (@Kennedy__News) September 1, 2023