Es el fin: olvídate de volver a usar WhatsApp en tu móvil

WhatsApp en tu móvil quizás no lo vas a poder usar nunca más, dependiendo del teléfono que tengas. Hoy en día los teléfonos tienen los días contados, aunque sean nuevos y funcionen de maravilla, vienen con fecha de caducidad. Por lo que debemos tener en cuenta qué tipo de móvil tenemos porque algunas de las aplicaciones que usamos a diario, quizás dejen de funcionar. Mira bien el modelo que tienes en casa, quizás te impida usar WhatsApp en estos días.

Olvídate de usar WhatsApp

Hay una aplicación que es casi imprescindible en cualquier teléfono, WhatsApp es un buen básico que rara vez debemos dejar de utilizar. Es el canal de comunicación directo con todos nuestros amigos y familiares, pero también con aquellas personas que nos rodean y que tenemos en esta aplicación.

Nos ha cambiado la vida por la inmediatez con la que nos comunicamos con los demás. Una manera de conseguir que nuestros mensajes ya sean de texto, de audio o llamadas, sean más directas. Gracias a este sistema, conseguiremos que nuestro día a día sea más sencillo. Aunque con algunas novedades, que quizás debemos tener en cuenta, determinados sistemas operativos que van en función de unos modelos que pueden actualizarse hasta cierto punto, dejarán de ser funcionales.

Por lo que, no podrán usar un WhatsApp que realmente es esencial en cualquier teléfono. Aunque nuestro dispositivo funcione a las mil maravillas, llegará un punto en el que ya no podremos descargar casi ninguna aplicación, empezando por esta que será la que pasará a no dejar actualizarse y, por lo tanto, dejará de funcionar.

Es decir, en algún momento, sí o sí, tendremos que cambiar de teléfono o sufrir las consecuencias de este proceso que nos irá dejando poco a poco sin aplicaciones. A partir de hoy, algunos teléfonos ya no tendrán WhatsApp.

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos

Hay unos modelos que ya no podrán tener WhatsApp, a partir de este mismo viernes 1 de diciembre se enfrentarán a un cambio que debemos tener en cuenta. Si tienes determinados dispositivos ya habrás visto que es imposible que funcionen. El listado por marcas es el siguiente.

Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

LG: LG Optimuz L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG OptimusL7 II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3 y F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

Huawei: Huawei Ascend Mate, Guawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.

ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex y ZTE Grand Memo.

Wiko: Wiko Cink Five y Wiko Darknight.

Son modelos muy viejos, tienen ya unos años, aunque como todo en la vida, dependiendo del uso que se le haya dado, pueden estar en perfectas condiciones. Es importante estar muy pendiente de estas actualizaciones si se tiene un teléfono antiguo. Es la única forma de mantener a raya estos procesos que pueden cambiar por completo la forma de comunicarnos.

Sin WhatsApp prácticamente resulta imposible comunicarse con las demás personas de nuestro entorno. Ya que las llamadas y los mensajes han pasado a la historia. A la larga, todos los teléfonos se verán implicados en un proceso similar. Dejando a un lado, el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo, las actualizaciones son el gran enemigo de cualquier aplicación que puede ver el final ante ellas.