Esto es lo que te puede pasar si comes fruta después de comer o con el estómago vacío

Comer fruta es indispensable y necesario, el debate empieza cuando debemos elegir entre hacerlo con el estómago vacío o después de comer. Nuestra dieta debe estar marcada por una correcta ingesta de todo tipo de ingredientes entre los que destacan las frutas y verduras.

Las frutas se han convertido en un desayuno rápido y quizás saludable, aunque también son y serán el postre por excelencia en nuestra dieta. Dependiendo de la edad que tengamos han sido el único que hemos podido disfrutar en más de una ocasión. Por lo que, si queremos cuidarnos un poco más, comer fruta es esencial.

Esto es lo que te puede pasar si comes fruta

A la hora de organizar nuestra dieta y comidas, debemos tener en cuenta qué nos aportan cada uno de los ingredientes que incorporamos. La importancia de la fruta es vital, dada la aportación de fibra y vitaminas que posee, pero cuidado, porque también llevan en su mayoría una buena cantidad de azúcares.

Dependiendo de la fruta que consumas, aportarás al cuerpo más o menos de estos elementos que afectan al cuerpo. Aportan ese pico de insulina que tenemos durante el día y que es importante controlar ya que pueden generar una resistencia a este elemento que genera determinadas enfermedades.

La diabetes está cada vez más presente en el mundo y en parte es por la llegada de cada vez más productos con azúcar. Antes solo teníamos las frutas que usábamos como postre, por su sabor dulce, pero nada más o pocos elementos. La comida era muy diferente a unos procesados que van en aumento y están por todas partes.

Los dulces están cada vez más presentes, por lo que debemos estar muy pendientes de los azucares que consumimos. Muchas veces ocultos en platos precocinados o en salsas que, pese a que no son dulces, también llevan este ingrediente básico que puede acabar siendo altamente perjudicial.

Todo en su justa medida se debe comer y eso quiere decir que las frutas son importantes, pero saber cuándo tomarlas puede serlo incluso más. A partir de ahora ya sabrás si comer frutas a primera hora del día o después de las comidas. Hay una explicación científica para colocar a cada uno de estos alimentos en el lugar que le corresponde. Toma nota de cómo conseguirlo.

Después de comer o con el estómago vacío: Así debes comer fruta

El eterno debate empieza sobre cuándo debes comer fruta, si a primera hora o después de comer, algo que deberás tener en cuenta, antes que nada. Es el elemento que te ayudará a estar en plena forma, dándole al cuerpo una dosis de azucares, entre otros elementos que han dado una respuesta a esta discusión.

A primera hora del día quizás tenemos más tiempo para pelar la fruta y cortarla en trozos, ante el ritmo frenético de la vida. Quizás sea también el momento en el que más te apetezca, especialmente ante el dulzor y esa frescura que aportan al cuerpo cuando necesitamos de este ingrediente.

Después de comer siempre es mejor comer fruta de postre que cualquier dulce. No tendremos una aportación de calorías sin sentido, sino que además del azúcar nos aportarán vitaminas y elementos que son esenciales para que nuestro cuerpo esté en plena forma.

Antes de saber la opinión de la experta, comer fruta es algo que debemos poner en práctica. Especialmente en estos días en los que queremos cuidarnos un poco más, será un ingrediente que nos aportará una gran cantidad de elementos positivos, aunque, sí hay una respuesta ideal para saber cuándo comerla.

Jessie Inchauspé es la bioquímica francesa con su propio canal en redes sociales que ha dado una respuesta que tiene que ver con esa glucosa o azucares que el cuerpo parece que pide a unas horas determinadas. Pero debemos dárselas en el momento adecuado para que se mantenga en plena forma.

La respuesta es clara y directa de esta mujer que se hace llamar la diosa de la glucosa en redes sociales. Según sus propias palabras: «Desde el punto de vista de la glucosa, es mejor comer fruta (o cualquier cosa dulce) *después* de comer que con el estómago vacío», resume la bioquímica en sus redes.»

Salvo algunas excepciones, no hay nada que sea extremadamente fijo y menos en comida, cuando la finalidad es relajarse y no seguir unas normas a rajatabla. Cada persona es un mundo, algo que debemos saber, antes que nada. Esta bioquímica completa su afirmación, destacando que: «A menos que no te siente bien a ti o a tu cuerpo, comer fruta después de comer no es un problema y será lo mejor para tu glucosa». Así que más que grandes explicaciones científicas, debemos hacer lo que nos dicta el cuerpo.