Éste es el aceite que consumes habitualmente que se convierte en veneno cada vez que se calienta

Cada vez que se calienta este aceite que quizás consumes habitualmente puede convertirse en veneno, en una sustancia que no es nada bueno que se incorpore a nuestra dieta. En estos días en los que el aceite de oliva está cada vez más caro, debemos estar pendientes de un aceite que no es tan bueno.

El tipo de aceite con el que cocinamos no solo incide directamente en el sabor de los platos, también acaba siendo el responsable de nuestra salud. Si quieres mejorarla o evitar enfermedades te interesa no consumir este aceite de esta manera.

El aceite que se consume habitualmente

El aceite de oliva ha duplicado su precio, haciendo que sea cada vez más difícil hacerte con una botella de este oro líquido, pero eso no quiere decir que debamos alejarnos de él. Por salud se hace cualquier cosa, incluido consumir un ingrediente básico, aunque cueste más, reducimos un poco las cantidades, pero seguimos apostando por este tipo de aceite ya que las alternativas no son tan buenas como parecen, especialmente después de conocer estudios recientes.

El otro aceite que, seguro que en este momento tenemos en la cocina y que usamos, casi siempre, para freír, ya que tiene un sabor más suave y puede ser esencial para que los alimentos queden perfectamente cocinados, es el de girasol. El precio también es un factor a tener en cuenta para incorporar este aceite a nuestro día a día. Quizás con el aumento del precio del aceite de oliva lo tenemos más presente, aunque acabe siendo un gran error usarlo para cocinar de esta manera.

El aceite de girasol no es tan bueno como el de oliva. No solo por el sabor, también por unas propiedades que lo alejan de la salud que queremos conseguir. A la hora de cuidarnos siempre será mejor incorporar un buen aceite de oliva que acabe siendo el que más se adapte a nuestras necesidades que un aceite de girasol que puede hasta ser peligroso para la salud, dependerá de la manera en la que cocinemos con él y de las recetas que acabemos obteniendo.

En otras partes del mundo se añade mantequilla o aceite de coco, dos opciones que pueden ser más baratas y saludables que poner aceite de girasol en determinadas recetas si nos fijamos en lo que dicen los expertos.

Se convierte en veneno cada vez que se calienta

Calentando los aceites o alimentos hacemos que se liberen determinadas sustancias que quizás no son del todo buenas para el cuerpo. Es un cambio de situación y de temperatura que cambia la consistencia y las propiedades de un ingrediente tan común como el aceite. No solo le pasa al aceite de girasol, pero sí es uno de los más peligrosos ya que incluye una serie de sustancias que no son nada buenas y que pueden acabar siendo altamente perjudiciales para todos.

Poradnik Zdrowie es la publicación polaca que ha advertido de los riesgos de calentar el aceite de girasol y en concreto de usarlo para frituras, algo que hacemos con demasiada frecuencia en nuestro país. Podemos conseguir un acabado de 10, con la ayuda de determinados ingredientes que quizás no solo nos ayudan en cuanto al sabor se refiere, sino que mantienen durante más tiempo las propiedades que queremos tener.

A partir de los 100º los ácidos grasos poliinsaturados que contienen pueden descomponerse y es entonces cuando este aceite es poco saludable e incluso puede convertirse en un riesgo para la salud. No son los únicos que así lo creen y en este caso lo han demostrado.

La Universidad de Montfort en Reino Unido ha demostrado que a altas temperaturas es una fuente de aldehído cancerígeno, por lo que podemos estar haciendo enfermar a nuestro cuerpo cocinando el aceite de girasol de esta forma. Siendo a priori un alimento como los demás, pero a altas temperaturas la situación puede complicarse. Especialmente al tener este componente que se ha demostrado que puede ser el responsable de esta grave enfermedad.

Optar por opciones más saludables, poner menos aceite de oliva o incluir una freidora de aire que evite que grandes cantidades de aceite se calienten y acaben provocando más de un problema de salud, es algo que debemos tener en cuenta de cara a un futuro. Nuestra salud dice mucho de todo lo que hacemos, desde el más pequeño gesto, hasta el más grande, cada granito de arena que incorporamos a nuestro día a día, acabará dando resultado o generando un problema.

El aceite de girasol quizás no es el mejor amigo de una salud de hierro, especialmente cuando descubrimos estos estudios, por eso siempre será mejor sustituirlo por otro que, aunque sea más caro, nos aporte unos elementos más seguros.