Estas son las 6 cosas de las que más nos arrepentimos cuando llegamos al fin de nuestros días

Cuando llegamos al fin de nuestros días hay 6 cosas de las que nos solemos arrepentir tal y como ha demostrado un especialista. Todo tenemos un día de llegada a este mundo y uno de salida, dispondremos de más o de menos tiempo, pero lo que acabará pasando es inevitable. Aunque lo sabemos, no queremos verlo, vivimos ajenos a ese final del trayecto, inmersos en una vida que, en algunas ocasiones, tendemos a complicarnos. Saber qué cosas debemos hacer, nos ayudará a emprender determinados cambios importantes a nuestro día a día.

Las cosas que más nos arrepentimos cuando llegamos al fin de nuestros días

Saber que la vida se nos escapa de las manos o tener clara la fecha en la que se terminará, ha hecho que muchas personas emprendan ese camino con un cambio a la hora de vivir. Saber qué hicieron mal o qué elementos fueron los que cambiarían ahora que saben con exactitud cuando dejarán este mundo, debería abrirnos los ojos.

Cada uno vive la vida a su manera, pero todos, parece que afrontamos la muerte con unas ideas muy similares. La esencia del ser humano se ve perfectamente materializada en este fin del trayecto, tal y como ha mostrado el psiquiatra Enrique Rojas. Uno de los máximos expertos que acaba de presentar un libro de lo más recomendable. ‘Comprende tus emociones’ es un básico que no puedes dejar escapar de las librerías.

Una obra en la que podemos descubrir esas 6 cosas de las que más nos arrepentimos cuando llegamos al final de la vida y que debemos tener muy en cuenta. Es como una especie de manual para vivir a partir de ahora que puede cambiarnos la forma de apreciar determinados elementos.

Estas son las 6 cosas de las que más nos arrepentimos

Trabajar tanto como lo hacemos. Estamos ante un tipo de elemento que puede perjudicarnos más de lo que creemos. Evidentemente tenemos que trabajar, pero hacerlo con moderación, las horas extra o los turnos de más, nos quitan tiempo de calidad, aunque nos den dinero.

Pasarlo mal sin motivo alguno. Cuando pensamos en lo que aún no ha pasado, ni tiene porque pasar. Nos sentimos mal por algo que realmente no importa es una tontería que descubrimos después con el paso del tiempo. Perder una sonrisa en favor de una lágrima que no vale la pena, es algo de lo que nos arrepentiremos.

Descubrir que no hemos disfrutado de la vida. No haber viajado o ido a probar ese restaurante en una ciudad con la que hemos soñado. Realmente tenemos la posibilidad de conseguirlo todo, pero rara vez lo hacemos por miedo a que se nos acabe el dinero o priorizando más otros aspectos de la familia.

El tiempo con la familia acaba siendo lo más importante de todo. Estar con aquellos que queremos y quienes nos necesitan. Los niños solo serán niños una vez y si los tenemos es para disfrutarlos al máximo.

Haz lo que quieras hacer. Ser algo solo por qué es lo que los demás esperan de ti es algo que te acabará perjudicando. Dedícate a aquello que desees y haz lo que te apetezca sin pensar en nadie.

La espiritualidad no tendemos a cultivarla, cuando es un elemento que necesitamos. Leer más o acudir a algunas ceremonias o representaciones religiosas puede ayudarnos a creer en algo y eliminar ese miedo que todos podemos tener cuando llegue el momento.

Estas son las 6 cosas de las que casi todo el mundo se arrepiente y podemos cambiar si realmente nos esforzamos en ello mientras dispongamos del tiempo necesario para ello.