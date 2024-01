El ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, ha lanzado una advertencia, destacando que la paz que ha prevalecido en el país durante más de 200 años no debería generar una falsa sensación de seguridad. Bohlin instó a la población sueca a no asumir que la paz es una constante inmutable, señalando que esa percepción se ha vuelto más peligrosa. Aunque no sugirió que un conflicto armado sea inminente, enfatizó que la posibilidad teórica de una guerra en Suecia debe ser reconocida y que todos deben estar preparados.

La seria advertencia del ministro de Defensa Civil de Suecia

Después de la caída de la URSS en 1991, Suecia experimentó una sensación de seguridad que se vio abruptamente interrumpida por la agresión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, líderes políticos y militares suecos han estado instando continuamente a la opinión pública a prepararse para la posibilidad de una agresión por parte de una Rusia impredecible. La anexión de Crimea por parte de Rusia hace una década ya había llevado a las autoridades suecas a fortalecer su capacidad defensiva.

En una reciente conferencia de defensa, el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, instó a todos los ciudadanos suecos a prepararse para la posibilidad de la guerra, rompiendo con más de dos siglos de paz en el país. Aunque Suecia ha evitado conflictos armados durante más de 200 años, Bohlin enfatizó que la paz no es una constante inmutable y declaró oficialmente que podría haber una guerra en Suecia.

«Como resultado de la agresión rusa en Ucrania (desde 2022), la ya mala situación de seguridad en Europa se ha empeorado en el último año. El rápido rearme de Rusia debe tomarse muy en serio. La paz ha sido una grata compañía para el pueblo sueco durante casi 210 años. Pero hoy eso ha cambiado y la situación de seguridad se ha deteriorado. Como ministro responsable, estoy obligado a explicarlo al pueblo sueco», ha advertido.

Su mensaje fue respaldado por el comandante en jefe militar, el general Micael Bydén, quien también instó a la población a prepararse mentalmente. A pesar de estas advertencias, políticos de la oposición han criticado la postura, generando preocupación en la población y desencadenando discusiones en plataformas como TikTok. En respuesta, Byden aclaró que su intención no es alarmar, sino hacer que la gente reflexione sobre su situación y responsabilidades individuales.

Oscar Jonsson, un experto en defensa de la Universidad de Defensa de Suecia, comentó a la ‘BBC’ que el tono de las advertencias por parte del ministro de Defensa Civil refleja la frustración debido a la falta de esfuerzos para fortalecer la defensa civil y militar en el país. Aunque no hay amenazas específicas recientes contra Suecia, Jonsson sugirió que el discurso busca subrayar la necesidad de intensificar la defensa en vista de la creciente agresividad de Rusia. A pesar de la competencia de las fuerzas armadas suecas, Jonsson señaló que el país está lejos de alcanzar una escala equiparable a la de Ucrania antes del conflicto.

La solicitud de ingreso de Suecia en la OTAN, actualmente pendiente de validación por todos los países miembros, se suma a la preocupación por el conflicto en Ucrania y la situación de seguridad en Europa. Aunque no hay amenazas inminentes para Suecia, el Gobierno destaca la importancia de intensificar y fortalecer la defensa militar, anticipándose a los eventos en Ucrania. Además, es necesario superar las condiciones establecidas por Turquía y Hungría, los dos Estados miembros que han planteado mayores exigencias a Suecia en relación con su ingreso en la OTAN.

La respuesta de Rusia

Pushkov, presidente del comité de información del Senado ruso, expresó en un post en Telegram que Suecia es uno de los ejemplos más claros en Europa de lo que calificó como «paranoia antirrusa».

«Aparentemente, así es como intentan dar a Suecia una importancia geopolítica que no tiene. A veces parece que algunos militares suecos, además de algunos periodistas, casi parecen soñar con una guerra», añadió. Según el alto funcionario ruso, la advertencia de Bydén sobre una posible guerra es otra muestra de las «tonterías» que Suecia ha estado diciendo durante muchos años.

«Suecia es uno de los mejores ejemplos en Europa de la paranoia antirrusa. Los submarinos rusos han estado pescando allí durante muchos años, y para algunos, eso ha sido su principal objeto de atención de sus vidas», escribió en Telegram.

«Por lo visto, no pueden calmarse desde la derrota de Poltava», añadió el senador, haciendo referencia a la derrota sueca en Poltava en 1709, que marcó un punto de inflexión decisivo en la Gran Guerra del Norte y el inicio del ascenso de Rusia al estatus de gran potencia.

Pushkov ha sido objeto de numerosas críticas por su firme apoyo a las políticas autoritarias y represivas del gobierno ruso, y se le acusa de ser un «propagandista» del Kremlin.