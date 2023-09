Escándalo mundial: dos arrestados por destrozar la Gran Muralla China con una excavadora en busca de un atajo

La Gran Muralla China, una de las maravillas del mundo y patrimonio de la humanidad, ha sufrido un grave daño por culpa de dos personas que intentaron hacer un atajo con una excavadora. Una noticia que ha conmocionado en China. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Y por qué estas dos personas llevaban una excavadora en la zona de semejante monumento?.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto, cuando los dos individuos, identificados como Zhen y Wang, alquilaron una excavadora y se dirigieron a un tramo de la muralla en la provincia de Shanxi, para poder facilitar el paso de la maquinaria que debían trasladar.

El suceso se produjo en el sector conocido como “32”, que pertenece a la parte de la Gran Muralla construida durante la dinastía Ming (1368-1644) y que se llama así por ser el 32º puesto de vigilancia que se ubica en el condado de Youyu.

Según las autoridades locales, los dos sospechosos pretendían ahorrar tiempo y dinero en su viaje a otra provincia, y decidieron abrirse paso a través de la muralla, que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Sin embargo, su plan fue descubierto por unos vecinos, que no dudaron en llamar a las autoridades.

Workers busted for tearing a hole in the Great Wall of China to easily pass through, causing ‘irreversible’ damage https://t.co/GB2cShHdQx pic.twitter.com/aioIAcwnmw

— New York Post (@nypost) September 4, 2023