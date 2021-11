Un debate que siempre está muy de actualidad es: ¿ acostarse con calcetines está bien o no? Quizás las personas que son más calurosas dirán que no es algo bueno e incluso aludirán a que puede provocar problemas de circulación, mientras que las personas con más frío opinarán lo contrario. ¿Entonces? Pues parece que un reciente estudio ha descubierto que dormir calcetines sería beneficioso y que además, existen varios motivos al respecto.

Dormir con calcetines: Las razones por las que debes hacerlo

Un estudio reciente realizado por un organismo estadounidense que se ocupa de los hábitos de sueño reveló que usar calcetines antes de irse a dormir promueve el sueño y tiene beneficios adicionales para nuestro organismo.

Parece que no es cierto, por tanto, que los calcetines bajo las mantas no sean adecuados porque pueden hacer sudar o ensuciar las sábanas o detener la circulación en los pies.

El estudio en cuestión fue realizado por la National Sleep Foundation y certificó que los calcetines te ayudan a dormir . De hecho, el calor percibido estabiliza la temperatura corporal favoreciendo la vasodilatación. El cerebro, por tanto, se verá tentado a relajarse. Es un gran remedio para el insomnio. El calor en los pies evitará los despertares nocturnos por la temperatura y las ganas de ir al baño.

No solo eso, solo piensa que usar calcetines, según el neurocientífico Gert Holtstege , de la Universidad Holandesa de Groningen, mejora la relación de la pareja . Esta investigación se realizó hace varios años, pero dice que el 80% de las mujeres con calcetines lograron placer en las parejas examinadas . El flujo sanguíneo llega más rápidamente a los puntos erógenos de modo que en lo que respecta a la circulación el efecto en realidad es el contrario.

Pero también son importantes para mantener la piel hidratada . Si sufres de talones agrietados o si a menudo tienes la piel seca, será de gran ayuda utilizar una crema hidratante y luego cubrirse los pies con calcetines. Te ayudará a mantener la humedad adecuada y no ensuciarás las sábanas. Además, el uso de calcetines en algunas mujeres ayuda con los síntomas de la menopausia al contrarrestar los cambios hormonales.

Finalmente, usar calcetines antes de dormir es muy importante para quienes padecen el síndrome de Raynaud . Esto resulta en dedos de manos y pies blancos y fríos debido a la mala circulación. Cuando se reanuda la circulación, se siente un hormigueo y todo a veces va acompañado de dolor. Los calcetines pueden ayudar a mantener la temperatura constante, por supuesto que no tienen que estar demasiado apretados.

Utiliza los calcetines adecuados para dormir

Sin embargo, hay que tener cuidado porque no todos los calcetines son adecuados . Los expertos recomiendan utilizar los fabricados con fibras naturales (100% algodón, lana o viscosa) . No se recomiendan los calcetines sintéticos ya que pueden inducir una sudoración excesiva, provocando la proliferación de bacterias y la formación de malos olores. Además, no tienen que ser demasiado ajustados . Esto, con un masaje en los pies antes de acostarse, podría ayudar mucho para la salud.