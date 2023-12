Las cosas de las que todo el mundo se arrepiente al final de su vida: no cometas los mismos errores

Hay una serie de errores de las que todo el mundo se arrepiente al final de su vida, por lo que es importante no repetirlos. Nuestras vidas parecen eternas, pero no lo son, llega un momento en el que se van a terminar y entonces, como viene siendo habitual y necesario para todo ser humano, debemos hacer balance y recordar. Ver qué hemos hecho bien y mal, o que cambiaríamos sabiendo que nuestro destino fuese ese. Estas son las cosas de las que todo el mundo se arrepiente cuando llega su final.

No cometas los mismos errores

Enrique Rojas ha presentado su nuevo libro, un básico que debemos encargar o tener listo para regalar. ‘Comprende tus emociones’ es uno de esos libros que hay que leer, para saber más de uno mismo y poder ganar en felicidad. Un experto como Rojas muestra que hay momentos finales en los que llega el momento de arrepentirse.

Si bien es imposible no tener alguna espina clavada, algo que no volveríamos a hacer, ya que la vida en esencia es aprendizaje, es importante no caer en determinadas equivocaciones. Especialmente si aún estamos a tiempo para poder modificar determinados comportamientos. Vivir la vida como se acabará nos ayudará a no comer estos errores.

Estas son las cosas de las que todo el mundo se arrepiente al final de su vida

Trabajar demasiado. Es algo que todos hacemos para sobrevivir, resulta imposible vivir una vida sin trabajo o casi imposible. Pero quizás esos días en los que decidimos quedarnos más en la oficina, dejamos de estar con nuestros seres queridos y ese tiempo sí que al final acaba pasándonos factura.

No disfrutar de la familia. La vida pasa, los niños no serán niños siempre y cuando nos demos cuenta ya habrán empezado una vida diferente. Por lo que, aunque lo digan en el peor de los momentos, cuando estás con el niño en el pediatra después de no haber dormido, la vida pasa y te arrepentirás de no haber disfrutado más.

Lo pasamos mal sin necesidad. Perder tiempo pensando en cosas que no podemos cambiar, en la vida de los demás y generar un dolor que se puede evitar es absurdo. Preocuparse de uno mismo y de lo que está en sus manos es esencial si queremos descubrir la auténtica felicidad.

Hay que vivir la vida. Si te apetece salir a comer fuera, hazlo. Si quieres viajar a un país extranjero o recorrer España en mochila, por qué no, hacer la mochila y salir a disfrutar de la vida. No dejes nada por hacer, ni esa celebración o momento en el que disfrutes al máximo. Marca como objetivo poder descubrir lo que te gusta y haz aquello que te apetezca en todo momento. La vida es un aprendizaje constante.

Haz lo que quieras hacer. Trabajar en algo que no te gusta, solo por el hecho de que te da dinero o te ayuda a mantener un estatus, no te hará feliz, sino todo lo contrario. Al final del recorrido, estarás en una posición distinta. Te sentirás mal cada día cuando tengas que ir al trabajo sin razón alguna.

Conecta con tu espiritualidad. Busca un libro que te ayude a descubrir un poco más sobre la espiritualidad. No necesariamente debes centrarte en una religión, aunque si es lo que necesitas hazlo, te ayudará a llegar al final de tus días con unas creencias sólidas que eliminarán cualquier miedo.

Estas son las 6 cosas de las que las personas se suelen arrepentir al final de sus vidas y que puedes empezar a controlar desde ya mismo.