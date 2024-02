El 49 Congreso de la Sociedad Española para el Estudio del Hígado (AEEH) se celebra en Madrid el 14 al 16 de febrero y da resultados sobre estudios y esta enfermedad. Uno de estos es que el consumo de alcohol presenta ya hasta el 55% de los casos de cáncer de hígado.

Esto es cuando se toma tanto solo o asociado a otras causas. Hay que tener en cuenta que el cáncer de hígado es el segundo que más años de vida resta.

El consumo de alcohol y el cáncer de hígado

Los datos que se están dando a conocer permiten conocer la evolución de la etiología del cáncer de hígado a lo largo de los últimos quince años en nuestro país. Y las conclusiones son que el consumo de alcohol es su primera causa, tanto si se considera de forma aislada (29,9% de los casos), como asociado a otras causas (54,9% de los casos).

Otros datos con ello reflejan que casi seis de cada diez cánceres de hígado en España se deben al alcohol. Y mientras el cáncer de hígado es ya el tipo de cáncer que más años de vida resta a la población, la percepción sobre los riesgos del consumo de alcohol sigue sin modificarse en nuestro país.

Una de las razones tiene que ver en que los jóvenes inician su consumo a edades cada vez más tempranas y con patrones asociados a un mayor riesgo.

Prevalencia del hígado graso

Los especialistas están preocupados por estos hechos, ya que hay un claro avance de la prevalencia del hígado graso. Esta patología afecta ya a más de diez millones de españoles, de los que cerca de dos millones presentarían inflamación del hígado (esteatohepatitis) y, de ellos, 400.000 presentarían ya una cirrosis hepática.

Según los expertos, la presencia de cáncer de hígado en pacientes con hígado graso en España se ha triplicado en la última década, y con esos datos está todo dicho acerca de la magnitud del problema que debemos afrontar.

No todo es negativo. Hay datos positivos, porque se establece un descenso del peso de la hepatitis C (VHC) sobre el total de casos de CHC, que se ha reducido en catorce años del 43% al 17,5%. A pesar de esta progresión, la hepatitis C sigue siendo el segundo factor de riesgo para el cáncer de hígado. acceso al tratamiento.

Mejora en la detección del cáncer de hígado

Se ha visto que los diversos programas sobre su pronto diagnóstico no están funcionando. Por esto debe haber una mejora en los programas de detección de cáncer de hígado, así como de fortalecer la prevención de las enfermedades hepáticas asociadas a alcohol e hígado graso.

La celebración de este encuentro científico coincide con dos hitos importantes, como es el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de un anteproyecto para prevenir y combatir en los menores el consumo de alcohol, y el décimo aniversario de la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento del primer antiviral de acción directa (ADD) que lograba curar la hepatitis C.

Cáncer de hígado: qué es

Según la American Cancer Society, el cáncer de hígado se origina en ese órgano cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada.

Un cáncer que se origina en el hígado se llama cáncer de hígado primario. Desde esta asociación hablan de carcinoma hepatocelular (HCC, por sus siglas en inglés) es la forma más común del cáncer de hígado en adultos.

Los cánceres hepatocelulares pueden tener distintos patrones de crecimiento como un tumor único que va creciendo. Sólo cuando la enfermedad es avanzada se propaga a otras partes del hígado. Otros parecen comenzar con múltiples nódulos pequeños a lo largo y ancho del hígado, y no como un tumor solo.

Los médicos pueden clasificar varios subtipos de HCC. En la mayoría de los casos el subtipo no afecta el tratamiento ni el pronóstico.

También está el colangiocarcinoma intrahepático (cáncer de conducto biliar). A destacar que del 10% al 20% de los cánceres originados en el hígado son colangiocarcinomas intrahepáticos. Estos cánceres comienzan en las células que revisten los conductos biliares pequeños (conductos que llevan bilis a la vesícula biliar) dentro del hígado. Sin embargo, la mayoría de los colangiocarcinomas en realidad se originan en los conductos biliares que están fuera del hígado.

Posibles causas

Algunas veces se conoce la causa del cáncer de hígado, como en el caso de las infecciones crónicas por hepatitis. Pero a veces para en quien no tiene enfermedades preexistentes y no está claro qué lo causa.

Cuáles son los síntomas del cáncer de hígado

La mayoría de las personas no tienen signos ni síntomas en las primeras etapas del cáncer primario de hígado. Cuando existen señales y síntomas, estos pueden incluir los siguientes, según Mayo Clinic: