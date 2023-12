Estos 9 consejos pueden cambiarte la vida, te darán los 9 pasos para ser una persona organizada y tener todo bajo control. Vivimos inmersos en un ritmo de vida que no da espacio para determinadas actuaciones. Queremos parar un poco, pero eso no significa que podamos hacerlo, hay que poner un poco de fuerza de voluntad para conseguir llegar hasta nuestros sueños. Empieza con la lista de propósitos de este año nuevo, olvídate de una vez por todas del desorden y prepárate para una etapa nueva. Según los expertos, solo debes seguir estos pasos.

Olvídate del desorden con estos consejos

La limpieza y el orden en casa es esencial. Tener un espacio limpio y organizado es el primer paso, el germen del cambio que quieres implementar. Empieza tu vida en orden limpiando a fondo la casa. Puede parecer una tarea complicada que quizás no te gustará hacer, pero la sensación de estar en un sitio en orden es algo que difícilmente se puede imitar. Es la chispa que dará lugar a una persona nueva.

Pregúntate a ti mismo qué es lo que quieres. Elimina aquello que realmente no te interesa. Tendemos a acumular demasiadas cosas que pueden desaparecer de inmediato, selecciona lo que necesitas y lo que no.

Con menos cosas, es más fácil concentrarse. Estar centrados en el momento presente, poder trabajar, estudiar o pasarlo bien en casa, es posible cuando eliminas cosas. La tendencia minimalista en los espacios nos aporta una mayor estabilidad y hará que todo cambie, empezando por nosotros mismos.

Reduce la decoración. Parece una obviedad, pero las casas sobrecargadas no son un espacio que invite al orden. Es más difícil mantenerlo todo en su sitio, especialmente con niños, tarea que resulta casi imposible sino ponemos de nuestra parte y eliminamos aquello que no necesitamos.

Coloca una pizarra o una hoja en la que tengas muy claras tus motivaciones. Las frases motivadoras son una necesidad. Especialmente en estos días en los que necesitamos que todo esté en orden. Empezando por nuestra casa y mente, organiza también tus pensamientos, de la misma forma que haces con tu casa.

Los papeles tampoco hay que acumularlos. Todo lo que no sirve, puedes tirarlo o dejarlo en un lugar que no te moleste. Es un elemento que genera desorden, donde pones un papel, pones más y así vas generando una montaña que no es nada deseable, sino todo lo contrario.

El escritorio del ordenador debe estar en perfecto orden. Elimina carpetas y archivos que ya han pasado a la historia. Es tu escritorio virtual por lo que debe estar igual de limpio que el físico. Puedes hacer lo mismo con el correo electrónico, seguro que acumulas muchos mensajes ya leídos que no tiene sentido que ocupen espacio.

Cada día debes ser organizado. El desorden no es de un solo día en el que no hagas las cosas, es una acumulación de varios días. Empieza la jornada haciendo la cama y poniendo los platos en su sitio. Verás como si te agendas unas tareas básicas a primera hora, al final del día, todo está más organizado.

Tu agenda es tu mejor amiga. Simplemente debes tener la máxima organización posible con una agenda que te ayude a mantener el orden en tu vida. Tu tiempo debe estar bien delimitado, no quieras hacer más cosas de las que puedes. Verás como poco a poco tu mundo se va organizando.

Intenta hacer estos 9 pasos y verás como al final del recorrido todo merece la pena y acabas viviendo de acuerdo con aquello que necesitas.