Si no te gusta mucho la Navidad, descubre planes alternativos realmente interesantes

Si este año prefieres salirte de la rutina navideña, considera vivir nuevas experiencias y hacer planes alternativos para la Navidad de 2018. Si no encuentras diversión en las reuniones familiares o no le ves sentido a atiborrarte en la cena de Nochebuena, no tienes por qué hacerlo. Disfruta de la Navidad a tu modo y haz que sea un día único y verdaderamente especial para ti.

Viaja

Si ya no quieres pasar en familia en las navidades ni tampoco quedar encerrado en tu casa con tapones en los oídos para no escuchar los ruidos de los fuegos artificiales, compra un billete de avión y viaja.

Si dispones de unos días libres, la Navidad es una época ideal para pasear junto a la orilla del mar. El destino más adecuado para ello es viajar a Canarias.

En las navidades, las temperaturas del archipiélago rondan a los 22 grados centígrados y el lugar se convierte en un ambiente ideal para recorrer las playas de Fuerteventura, ver el Belén de arena de la playa de Las Canteras o hacer aquella excursión al Telde que tanto has postergado.

Voluntariado

La Navidad es un tiempo de paz, amistad, familia, regalos y buena comida. Pero no debemos olvidar que existen sectores de nuestra sociedad que no tienen ninguna de estas cosas. Pero tú puedes colaborar para que las personas menos afortunadas tengan una mejor Navidad, trabajando en algún comedor social de tu ciudad en la organización de la cena navideña.

También puedes realizar una estancia solidaria para acompañar a una ONG que trabaje con colectivos excluidos de otro país o participar en campañas de recogida de alimentos o juguetes.

Retiro

Si necesitas de algo de paz y tranquilidad, no hay mejor opción que participar en un retiro de yoga donde puedas relajarte y dedicar un poco más de tiempo para ti mismo.

En Navidad, son varias las escuelas de yoga que organizan retiros tanto en la ciudad como en municipios rurales, en España o en el extranjero.

El plan es sencillo pero muy completo y sugerente. Puedes disfrutar de clases personalizadas de yoga y tener tiempo para meditar a diferentes horas del día. Tendrás actividades en contacto con la naturaleza y te alimentarás saludablemente. Obviamente, también conocerás a personas con tus mismos intereses e inquietudes, que te permitirán poner en marcha nuevos planes para el año que comienza.