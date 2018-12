Google+ adelanta su cierre a abril de 2019 tras detectarse un nuevo fallo

Google ha confirmado a través de su blog que cerrará Google+ en el mes de abril de 2019.

Adiós a Google+ de manera definitiva y antes de lo esperado. Google ha anunciado que cerrará su asediada red social en el mes de abril de 2019 tras confirmar hace unas horas un nuevo problema de seguridad que afectó a 52.5 millones de usuarios.

Google Plus o Google + recibió su primera “sentencia de muerte” a comienzos del pasado mes de octubre, cuando Google reveló que un error de seguridad había expuesto la información de las cuentas de 500,000 usuarios, desvelando así sus nombres, direcciones de correo electrónico y ocupaciones. En aquel momento, Google había decidido cerrar la red social en agosto de 2019.

Pero en una publicación de su blog de ayer lunes, Google explicó que había descubierto un segundo error dejando al descubierto para los desarrolladores, la información del perfil de 52.5 millones de usuarios, incluso en cuentas que estaban configuradas como privadas, utilizando una de las interfaces de programación de aplicaciones de Google, o API, durante seis días del mes de noviembre. Una vez más, los datos disponibles incluían información como nombres de usuarios, direcciones de correo electrónico, ocupaciones y edades.

Google explicó en su publicación que el error no le dio a las aplicaciones de terceros acceso a los datos financieros o contraseñas de los usuarios y que no encontró ninguna evidencia de que se haya accedido a la información del perfil privado o se haya utilizado la información filtrada forma indebida. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión con respecto al cierre de Google Plus y ha decidido adelantarlo para abril de 2019 y acceder a sus API en los próximos 90 días.

Google admite con su comunicado, su vulnerabilidad con respecto a la privacidad de aquellos que utilizan su red social, y aunque este último error no ha supuesto un daño importante, es otro incidente que la compañía no quiere dejar pasar si tenemos en cuenta que el modelo de negocio de la compañía, se basa en que sea considerada un guardián confiable de la información personal que recopila sobre los miles de millones de personas que utilizan su motor de búsqueda, así como Gmail, su navegador Chrome, sus mapas y el software de Android para smartphones.

“Entendemos que nuestra capacidad para crear productos confiables que protejan sus datos impulsa la confianza del usuario“, dijo la publicación del blog de Google.

“Siempre hemos tomado esto en serio, y continuamos invirtiendo en nuestros programas de privacidad para refinar los procesos internos de revisión de la privacidad, crear controles de datos poderosos y colaborar con los usuarios, investigadores y responsables políticos para obtener sus comentarios y mejorar nuestros programas“.

Con ello la fecha de cierre de Google plus se acelera, tras ser lanzada en 2011 y sin haber sido tampoco el éxito que Google esperaba de ella, al no lograr hacer sombra a su máximo competidor: Facebook.