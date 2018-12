Los mejores planes para hacer en Navidad en 2018

Si lo que deseas es que estas fiestas sean realmente especiales, no debes perderte los mejores planes para esta Navidad en 2018. Seguro que has trabajado muy duro este año y como tal, te mereces unas vacaciones especiales, ¿no? Vamos a contarte algunos planes interesantes para que cuentes con opciones y no hacer lo de siempre.

Salir de donde vives y conocer otros lugares en estas fechas es mágico

Viajar es siempre un plan atractivo y en estas fechas las ciudades lucen realmente preciosas. Un buen motivo para viajar, así que ¡prepara tu maleta!

Capitales europeas que merece la pena conocer en Navidad

Vamos a conocer algunas de las más bellas y además los billetes no suelen ser muy caros:

París

La capital francesa es bella todo el año, pero la Navidad realza sus atractivos, pues cuenta con multitud de cosas para ver y hacer, como la visita al mercadillo de Montparnasse o el de La Défense, de la misma manera es posible comprar en las tiendas más exclusivas del mundo o pasear por los Campos Elíseos o la Plaza de la Vendôme o sorprender a los más pequeños de la casa para visitar Disneyland París.

Viena

Las navidades en su formato más tradicional tienen su hueco en Viena, por lo que si gustas de escuchar villancicos o música en la calle, viajar en barco por el Danubio tienes una cita con la capital de Austria. Otra visita especial sería pasear por el casco histórico para descubrir el Sendero de San Silvestre con sus conciertos, restauración típica de la zona y espectáculos. Si eres un enamorado de la Ópera, estás en una ciudad ideal para apreciarla.

Lisboa

En caso de que no quieres viajar muy lejos de nuestro país, puedes hacerlo a Lisboa, donde vas a encontrar una gran oferta cultural a la hora de hacer tu escapada navideña. Se pueden hacer compras de lo más interesantes en zonas como Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Baixa-Chiado o el mercadillo tradicional de Feria Natalis.

Una visita imprescindible es a la mítica Plaza del Comercio, que es donde los lisboetas se concentran para ver el bellísimo árbol de Navidad, pasear por las calles aledañas y disfrutar de los productos típicos de la época.

Londres

Una de las principales ciudades del mundo también se viste de gala en Navidad. Multitud de planes se pueden hacer, pero destacamos el Winter Wonderland de Hyde Park, que tiene más de medio millar de esculturas de nieve y en donde vas a poder divertirte en una gran pista de hielo.