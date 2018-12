Efemérides del 9 de diciembre de 2018: ¿Qué pasó el 9 de diciembre?

Tal día como hoy 9 de diciembre pero de 1759, entra en Madrid, tras varios retrasos, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España. Es coronado a los 43 años tras haberse convertido en una persona experimentada y madura cuyo carácter combina la calma y la frialdad con la firmeza y la seguridad en sí mismo. Reinará hasta su muerte en diciembre de 1788.

Siglos después, el 9 de diciembre de 1925, muere en Madrid (España) Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). ¿Quieres saber más?. Descubre qué pasó el 9 de Diciembre.

¿Qué pasó el 9 de diciembre?

En España

1348: Tiene lugar la batalla de Mislata.

1759: Llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España.

1774: En Melilla, Mohámmed ben Abdallah, sultán de Marruecos, pone sitio a la ciudad española, que no consigue conquistar.

1852: Se publica, por Real Orden, la equivalencia de pesas y medidas tradicionales con el Sistema Métrico Decimal.

1879: Antonio Cánovas del Castillo es nombrado presidente del gobierno.

1931: Se aprueba la Constitución de la Segunda República.

1982: Se abre la Verja de Gibraltar.

1988: Se aprueba la implantación de la anchura de vía internacional en las líneas de alta velocidad y la realización de un informe técnico para sustituir el ancho de la vía del ferrocarril español antes de 2010.

En el mundo

1905: En Francia se aprueba la Ley de separación de la Iglesia y el Estado.

1907: En Detroit se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de Detroit, el más importante del continente.

1948: En la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Nueva York se adopta Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es adoptada.

1953: En Estados Unidos ―en el marco de la caza de brujas macartista― la empresa General Electric anuncia que los trabajadores comunistas serán despedidos.

1966: En Londres se publica el álbum A Quick One de la banda británica The Who.

1968: En San Francisco, fue presentado oficialmente el mouse.

1991: La Unión Soviética queda disuelta oficialmente.

1997: En Kioto entra en vigor el protocolo de Kioto.

2003: En la Plaza Roja de Moscú, una bomba mata a seis personas.

2006: En un centro de rehabilitación dentro de un hospital de Moscú, un incendio mata a 45 personas.

2007: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acta fundacional del Banco del Sur.

¿Quién nació el 9 de diciembre?

En España

1748: Vicente González Moreno, militar.

1751: María Luisa de Parma, reina consorte de España, esposa de Carlos IV.

1808: Álvaro Dávila y Adorno, aristócrata.

1882: Joaquín Turina, compositor.

1895: Dolores Ibárruri, dirigente comunista.

1895: Conchita Supervía, mezzosoprano.

1907: Fernando María Castiella, político y diplomático.

1911: Carlos Sentís, periodista.

1914: Hildegart Rodríguez Carballeira, feminista.

1926: Luis Miguel Dominguín, matador.

1955: Miquel Pairolí, escritor y periodista.

1966: David Torres, escritor.

1968: Pedro García Aguado, waterpolista y presentador de televisión.

1974: Nacho Vegas, músico y poeta.

1977: Ana Pastor, periodista.

1981: Nani Jiménez, actriz y modelo.

En el mundo

1847: George Grossmith, actor de teatro británico.

1850: Emma Abbott, soprano estadounidense.

1905: Dalton Trumbo, cineasta estadounidense.

1909: Douglas Fairbanks, Jr., cineasta estadounidense.

1920: Carlo Azeglio Ciampi, economista y presidente italiano.

1927: Pierre Henry, compositor francés.

1929: John Cassavetes, cineasta estadounidense.

1934: Judi Dench, actriz británica.

1941: Beau Bridges, actor estadounidense.

1953: John Malkovich, actor y cineasta estadounidense.

1958: Nick Seymour, músico australiano, de la banda Crowded House.

1962: Felicity Huffman, actriz estadounidense.

1968: Brian Bell, guitarrista estadounidense, de la banda Weezer.

1976: Dante Spinetta, cantante argentino.

1980: Simon Helberg, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 9 de diciembre?

Sagitario

¿Quién murió un 9 de diciembre?

En España

1925: Pablo Iglesias, político español fundador del PSOE y de la UGT.

1933: Roberto Novoa Santos, médico.

1936: Juan de la Cierva, ingeniero.

1959: Luis Astrana Marín, escritor.

1969: Leonardo Cilaurren, futbolista.

1976: Fernando María Castiella, político y diplomático.

1992: Luisito Rey, cantante, padre de Luis Miguel.

2005: Enrique Rubio, periodista.

2006: Lauren Postigo, crítico musical.

En el mundo

1964: Edith Sitwell, poeta y crítica británica.

1972: William Dieterle, cineasta y actor estadounidense, de origen alemán.

1975: William A. Wellman, cineasta estadounidense.

1992: Vincent Gardenia, actor estadounidense.

2002: Mary Hansen, músico australiano, de la banda Stereolab.

2012: Jenni Rivera, cantante, compositora, actriz, empresaria y productora mexicano-estadounidense.

2013: Eleanor Parker, actriz estadounidense.

2014: Joan Garces Queralt, músico.

¿Qué se celebra el 9 de diciembre?

Día Internacional contra la Corrupción.

Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.

Día Internacional de la Dignidad de las niñas, niños y adolescentes trabajadores.