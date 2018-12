Efemérides del 1 de diciembre de 2018: ¿Qué pasó el 1 de diciembre?

Tal día como hoy, 1 diciembre de 1919, Nancy Astor, de origen norteamericano, es proclamada la primera mujer en tomar posesión de un escaño en el Parlamento británico (House of Commons). Conseguirá ser reelegida y permanecerá un cuarto de siglo como diputada. Luchará por el voto femenino y elevará la edad para comprar bebidas alcohólicas.

Años más tarde, 1 diciembre de 1955, en Montgomery (Alabama, EE.UU.), saltándose las leyes de segregación vigentes, Rosa Parks, ciudadana negra, se niega a ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco y es detenida, dando lugar a un boicot a los servicios de autobús liderado por Martin Luther King. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 1 de diciembre.

¿Qué pasó el 1 de diciembre?

En España

1843: Luis González Bravo es nombrado presidente del gobierno.

1874: El futuro rey Alfonso XII firma el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Antonio Cánovas del Castillo.

1899: En Barcelona se realiza la primera carrera de automóviles de España.

2002: En Santiago de Compostela (España) se manifiestan 200 000 personas, convocadas por la organización Nunca Máis, para exigir dignidad y dimisiones por la incompetencia del gobierno gallego y español ante la crisis del barco petrolero Prestige.

2007: Cerca de la ciudad francesa de Bayona, la banda terrorista ETA mata a un policía español e hiere a otro.

En el mundo

1885: En Waco (Estados Unidos) se sirve por primera vez en una farmacia la bebida Dr. Pepper.

1919: En Londres (Reino Unido), Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. (Había sido elegida el 28 de noviembre).

1941: En Japón (en el marco de la Segunda Guerra Mundial), el emperador Hirohito da su aprobación final para declarar la guerra contra Estados Unidos.

1948: Costa Rica se convierte en el primer país de América en abolir sus Fuerzas Armadas.

1952: En México, Adolfo Ruiz Cortines asume el cargo de presidente.

1952: En Estados Unidos, el diario New York Daily News informa acerca de Christine Jorgensen, el primer caso de cirugía de reasignación de sexo.

1955: En Montgomery (Alabama), Rosa Parks —una costurera negra y activista por los derechos de los negros en Estados Unidos—, se niega a ceder el asiento en un autobús público a un blanco, dando inicios a la lucha por los derechos civiles en ese país.

1960: La Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 6.

1964: En Washington (Estados Unidos) el presidente Lyndon B. Johnson ―en el marco de la guerra de Vietnam― se reúne con sus consejeros para planear bombardeos a objetivos civiles en Vietnam del Norte.

1974: Al noroeste del Aeropuerto Internacional Dulles, 42 km al oeste del centro de Washington D. C. (Estados Unidos), se estrella un Boeing 727 (el vuelo 514 de TWA). Mueren las 92 personas a bordo.

1981: Se registra oficialmente el primer caso de sida, en cuyo recuerdo en 1988 la OMS establecerá esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

1990: A 40 metros bajo el lecho del Canal de la Mancha (entre Inglaterra y Francia), se encuentran los trabajadores que construyen el Eurotúnel.

1999: El centro histórico de Cuenca (Ecuador) es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

2001: En Busan (Corea del Sur), se lleva a cabo el Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de 2002.

¿Quién nació el 1 de diciembre?

En España

1868: Eloy Gonzalo, militar.

1897: Miguel Fleta, tenor.

1904: Telesforo Monzón, político.

1906: Enrique Segura, pintor.

1912: Carlos Ollero Gómez, catedrático y politólogo.

1933: Curro Romero, torero.

1939: Ismael Fernández de la Cuesta, musicólogo.

1941: Jesús Moncada, escritor.

1944: Salvador Cañellas, piloto de motos.

1946: Alberto Bernabé Pajares, filólogo.

1955: Verónica Forqué, actriz.

1963: Soraya Rodríguez, política.

1969: Mateo Garralda, jugador de balonmano.

1976: Pablo Chiapella, actor.

En el mundo

1905: Charles G. Finney, escritor estadounidense.

1912: Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense, que diseñó las Torres Gemelas.

1933: Lou Rawls, cantante-compositor, productor y actor estadounidense.

1934: Billy Paul, cantante estadounidense.

1935: Woody Allen, cineasta estadounidense.

1940: Richard Pryor, actor y comediante estadounidense.

1942: John Crowley, escritor estadounidense.

1945: Bette Midler, comediante y actriz estadounidense.

1946: Gilbert O’Sullivan, cantante, compositor y pianista irlandés.

1949: Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

1951: Treat Williams, actor estadounidense.

1958: Candace Bushnell, escritora y columnista estadounidense, creadora de Sex and the city.

1968: Justin Chadwick, actor y director británico.

1973: Jon Theodore, baterista estadounidense, de la banda The Mars Volta.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de diciembre?

Sagitario

¿Quién murió un 1 de diciembre?

En España

1979: Eduardo Blanco Amor, escritor y periodista.

1983: Enrique Diosdado, actor.

1985: Agustí Centelles, fotógrafo.

1987: Rafael Barón, escritor.

1990: Aquilino Morcillo Herrera, periodista.

1993: Carlos Ollero Gómez, uno de los padres de la Constitución española.

2008: Mikel Laboa, cantautor vasco.

2009: Paul Naschy, actor, guionista y director de cine español

2014: Sita Murt, diseñadora y empresaria española

En el mundo

1987: James Baldwin, novelista, poeta y crítico estadounidense

1989: Alvin Ailey, bailarín y coreógrafo estadounidense

1993: Ray Gillen, cantante y compositor estadounidense de rock, de la banda Black Sabbath.

2006: Bruce Trigger, arqueólogo canadiense.

2007: Angelo Conterno, ciclista italiano.

2007: Ken McGregor, tenista australiano.

2007: Anton Rodgers, actor y director británico

¿Qué se celebra el 1 de diciembre?

Día Panamericano de la Farmacia.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida.