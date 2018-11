Sida: ¿Seropositivo o cero positivo?

Es muy común que se confundan los conceptos de seropositivo y ser cero positivo, pero ambos son bien diferentes. Ser seropositivo significa que eres positivo en la serología del virus del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del SIDA. Pero si eres cero positivo, significa que 0 positivo es tu grupo sanguíneo.

El sida es una enfermedad que se produce cuando el virus VIH ingresa al organismo. Este es un patógeno que se distribuye por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, especialmente en ciertas zonas como los ganglios linfáticos, donde residen las células defensivas, los leucocitos.

Cuando este virus ingresa al organismo, se producen anticuerpos para contrarrestarlo, pero no lo logra. Estos anticuerpos son proteínas específicas que se desarrollan cuando ingresa a la sangre el virus. Es decir, no los tienen las personas que no están infectadas con el VIH.

En la actualidad, existe un método de laboratorio que detecta los anticuerpos anti-VIH en la sangre que fue desarrollado a finales de los años 80, cuando se comenzaron a realizar los primeros estudios sobre el sida.

Este estudio determina la presencia o no presencia de los anticuerpos contra el virus. Cuando estos anticuerpos no se encuentran en la sangre, la persona es seronegativo. De lo contrario, es seropositivo, lo cual significa que está infectada con el virus del SIDA.

La diferencia entre seropositivo y cero positivo

Existen cuatro grupo sanguíneos: el A, el B, el AB y el 0. Y cada uno de ellos puede ser positivo o negativo. De decir, un ser humano puede ser A positivo (A+), AB positivo (AB+), 0 Positivo (0+), A negativo (A-), AB negativo (AB-) o 0 negativo (0-).

El grupo sanguíneo 0 positivo es el tipo más frecuente y es además el que permite donar sangre a cualquier persona que sea de un grupo positivo, pero una persona de grupo 0 positivo solo puede recibir sangre de una persona de grupo sanguíneo 0, ya sea positivo o negativo.

Por lo tanto, si te han dicho que eres cero positivo no significa que seas seropositivo, es decir, que estás infectado con el virus del SIDA.

Cuando vas a donar sangre, es muy frecuente que te hagan un análisis pra saber a qué grupo sanguíneo perteneces. Por eso es muy importante conocer esta diferencia, pues si te dicen que eres cero negativo, este es tu grupo sanguíneo, mientras que si te anuncias que eres seropositivo, es que ha dado positivo el análisis para el VIH, y estás infectado con el virus.