¿Por qué tenemos pelos en las axilas?

Saber el motivo por el cuál tenemos pelos en las axilas es una pregunta que muchos se han hecho. El caso es que la evolución del ser humano ha ido cambiando la apariencia de nuestra especie con el paso de los años. Actualmente contamos con algunos rasgos que pese a no tener utilidad, continúan formando parte de nuestra anatomía, caso del vello en las axilas. Conozcamos más…

Un vello fruto de la sabia naturaleza

Se suele decir que la naturaleza es de lo más sabia, pues nada está en nuestro cuerpo de forma gratuita. En pelo en nuestras axilas lo mismo que el vello púbico, tienen una serie de funciones concretas para nuestro cuerpo.

Pese a que muchas mujeres y hombres toman la decisión de quitarse el vello axilar, realmente tiene una función en concreto.

El vello de las axilas vale para la protección del frío o calor excesivo, del polvo o de los rayos UV. Por este motivo lo tenemos en las zonas de mayor sensibilidad de nuestro cuerpo, caso de los genitales o las axilas.

Retiene o ralentiza el sudor.

Por el sale el sudor, aunque no es problema si se afeita o depila.

Tengamos en cuenta que el vello no es el responsable del mal olor, lo son las bacteria que se estancan en las axilas, por lo que no hay que eliminarlo, solo con tener buena higiene se eliminan las bacterias.

¿Por qué tenemos pelo en la axila?

Pese a que muchas mujeres y hombres toman la decisión de deshacerse del vello axilar, no está por casualidad, tiene una función específica. En la antigüedad se pensaba que el pelo en la axila era un mecanismo de nuestro cuerpo para atrapar el olor, haciéndolo más fuerte lo que aumentaba de manera exponencial el atractivo. Ahora nos causa más repulsión que otra cosa.

Ya has visto que el pelo en la axila tiene su razón de ser, aunque bien es cierto que la estética actual hace que muchas personas opten por depilarse y eliminarlos. La depilación eso sí, es más atractivo y hace que cuenten con una superficie lisa más sencilla de mantener en tu vida diaria.

Está claro que por depilarse no ocurre nada, pero también lo es que no es fruto del azar tener vello en esas zonas. Sea como fuere, tuya es la decisión de tener o no. Lo cierto es que actualmente mucha gente se depila. De ti depende.