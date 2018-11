Efemérides del 26 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 26 de noviembre?

Tal día como hoy, 26 de noviembre de 1942, se estrena en Nueva York, la película “Casablanca“, drama romántico que protagonizaron Ingrid Bergman y Humphrey Bogart que se acabó convirtiendo en un icono cultural y está considerada una de las mejores películas de la historia del cine.

Años más tarde 26 noviembre de 1939 nace en Brownsville, Tennessee, la cantante soul, pop y rock Tina Turner que saltó a la fama en la década de 1960 cantando y actuando con su por aquel entonces esposo Ike Turner, y luego disfrutó de una carrera en solitario internacional con éxitos como “What’s Love Got to Do With It”, “Better Be Good to Me” “Private Dance “y”The Best”. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 26 de noviembre.

¿Qué pasó el 26 de noviembre?

En España

1838: En Madrid se promulga la Ley de Instrucción Primaria.

1844: En España, el general Ramón María Narváez es designado por primera vez presidente del Consejo de Ministros.

1871: En La Habana, Federico Capdevilla pronuncia su célebre defensa de los ocho estudiantes de medicina, que sin embargo al día siguiente serán fusilados por el Gobierno español.

1897: En Madrid, el rey Alfonso XIII les ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y de Puerto Rico.

1997: Se crea el Consejo Económico y Social de Andalucía.

2005: Se funda la organización juvenil ecologista Jóvenes Verdes.

2009: Doce periódicos catalanes publican de manera conjunta el editorial La dignidad de Cataluña defendiendo el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, en proceso de revisión por el Tribunal Constitucional de España.

En el mundo

1905: En Rusia se realiza una huelga ferroviaria de carácter revolucionario.

1916: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Gobierno griego de Eleftherios Venizelos declara la guerra a Alemania.

1942: En Estados Unidos se estrena la película dramática de romance Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Será nominada a ocho premios Óscar y ganará los de mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.

1948: En la ciudad de Dublín (Irlanda), el Parlamento aprueba la total independencia y la separación del Reino Unido.

1991: Michael Jackson lanza al mercado el álbum Dangerous.

1991: El cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanza al mercado su álbum debut homónimo como solista titulado Ricky Martin, producido por Mariano Pérez.

2003: El avión Concorde realiza el último de sus vuelos.

2004: En Papúa (Indonesia) sucede un sismo de 6,4 en la escala Richter, que deja 17 muertos y 125 heridos.

2008: En diferentes hoteles de lujo de la ciudad india de Bombay, en su mayoría centros judíos, se suceden una serie de atentados con bombas, con un balance cercano a los 200 muertos, entre ellos el rabino Gavriel Holtzberg.

2011: La NASA lanza la nave Curiosity.

¿Quién nació el 26 de noviembre?

En España

1786: José María Queipo de Llano, político e historiador, presidente entre 1835 y 1836.

1822: Eduardo Benot, político, escritor y matemático.

1906: Rodrigo Uría González, abogado.

1922: José María López de Letona, político e ingeniero.

1952: Paco Flores, entrenador de fútbol.

1959: Aizpea Goenaga, actriz y cineasta.

1963: Lydia Bosch, actriz.

1973: Paula Vázquez, presentadora y actriz.

1980: Albert Montañés, tenista.

1984: Antonio Puerta, futbolista.

En el mundo

1902: Maurice Mac McDonald, empresario estadounidense.

1909: Frances Dee, actriz estadounidense.

1922: Charles M. Schulz, dibujante de cómics estadounidense.

1931: Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto, artista y pacifista argentino, premio nobel de la paz en 1980.

1939: Tina Turner, cantante estadounidense.

1944: Jean Terrell, cantante estadounidense, de la banda The Supremes.

1945: John McVie, músico británico de la banda Fleetwood Mac.

1956: Dale Jarrett, piloto estadounidense de Fórmula 1.

1972: Emilio Buale, actor ecuatoguineano.

1973: Peter Facinelli, actor estadounidense.

1981: Natasha Bedingfield, cantante británica.

1986: Trevor Morgan, actor estadounidense.

1990: Rita Ora, cantante británica de origen kosovar.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 26 de noviembre?

Sagitario

¿Quién murió un 26 de noviembre?

En España

1969: La Niña de los Peines, cantaora flamenca.

1981: Regino Sainz de la Maza, guitarrista.

1985: Pablo Serrano, escultor.

1992: Ramon Calsina Baró, pintor y dibujante.

1992: Felipe Calvo y Calvo, científico.

2006: Isaac Gálvez, ciclista.

2007: Manuel Badenes, futbolista.

2010: Francisco Fernández del Riego, escritor y político.

En el mundo

1926: John Moses Browning, inventor estadounidense.

1959: Albert William Ketèlbey, compositor, director y pianista británico.

1980: Rachel Roberts, actriz británica.

1985: Vivien Thomas, técnico quirúrgico afroestadounidense.

2003: Soulja Slim, rapero estadounidense.

2005: Mark Craney, baterista estadounidense, de la banda Jethro Tull.

2012: Joseph Edward Murray, médico estadounidense, premio nobel de medicina y pionero en el trasplante de órganos

¿Qué se celebra el 26 de noviembre?

Día del Himno Nacional del Ecuador.

Día del Químico en Argentina.

Día Nacional del Humorista en Argentina.