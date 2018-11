Cyber Monday 2018: ¿Por qué se celebra el 26 de noviembre?

¿Cuándo es el Cyber Monday en España? una buena pregunta. Este año se celebra el 26 de noviembre, pero más abajo te diremos las fechas en que se hará en los próximos años. Primeramente vamos a conocer algo más esta celebración que comienza a hacerse hueco en nuestro país, de la misma forma que el ya consolidado Black Friday.

Conociendo más sobre el Cyber Monday

Su nacimiento fue hace 13 años en Estados Unidos y cada año se celebra justo el lunes después del Día de Acción de Gracias y del Black Friday. Esta festividad tiene lugar cuando todavía los compradores no se han terminado de recuperar de la resaca del Black Friday o Viernes Negro, que se celebró el día 23 de noviembre. Estamos ante un día parecido a su predecesor, donde hay rebajas y descuentos a los consumidores que quieran adelantar la compras navideñas La fecha en que se celebra no ha variado en España, siendo un fruto más de la globalización.

Es pues un magnífico momento para hacerse con los productos que, por falta de tiempo o por no haber buenas rebajas, pudiste haberlos comprado en el Black Friday. Lo que si que debes tener en cuenta es que solo podrás comprar en tiendas online, no en establecimientos físicos y que los descuentos no son los mismos que en Viernes Negro.

En el estudio de Consumer Reports y Gap Intelligence el año pasado, quedó claro que las ofertas mejores de monitores de ejercicio físico, televisores o relojes inteligentes, suelen llegar en el Cyber Monday y que, por el contrario, los mayores descuentos en los ordenadores portátiles son mejores en el Black Friday.

Debemos tener en cuenta que el Cyber Monday es el cierre a la semana de grandes ofertas de la temporada previa a la Navidad. El viernes anterior justo tenemos el Black Friday e incluso días antes ya podemos ver descuento unos días antes.

Conscientes del lío que supone el que cada año sean en unas fechas distintas, aprovechamos para ponerte aquí las fechas de los próximos, así podrás tenerlo más claro y no se te escapará cuando se celebra aunque con la cantidad de anuncios que se realizan por la red, será complicado que no puedas enterarte de esta celebración que cada vez tiene más difusión.