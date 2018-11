Efemérides del 23 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 23 de noviembre?

Tal día como hoy, 23 noviembre de 1808 durante la Guerra de Independencia de España contra los franceses, tiene lugar la Batalla de Tudela con un desastroso resultado para las tropas españolas con 4.000 muertos y 3.000 prisioneros, mientras que por parte francesa no llegan a 600 los muertos y heridos contabilizados.

Años más tarde, 23 de noviembre de 1876, nació en Cádiz el compositor español de música clásica Manuel de Falla y Matheu, que junto a otros dos grandes de su época, Isaac Albéniz y Enrique Granados, serán los músicos más importantes de la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Después de la Guerra Civil Española se exiliará en Argentina donde fallecerá en 1946. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 23 de noviembre.

¿Qué pasó el 23 de noviembre?

En España

1808: En el marco de la Guerra de la Independencia se libra la batalla de Tudela en Navarra.

1811: Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la “Lotería nacional”.

1909: En Madrid se inaugura el Palacio de Comunicaciones.

1912: En Madrid se constituye la Editorial Católica.

1920: En España, la CNT es declarada ilegal.

1975: Tras una misa y un desfile militar ante su féretro, frente al Palacio Real de Madrid, Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos.

2013: Se celebra en Barcelona un acto de presentación nacional de la plataforma civil Movimiento Ciudadano.

En el mundo

1863: En Estados Unidos, y en el ámbito de la Guerra de Secesión, comienza la Batalla de Chattanooga donde las tropas de la Unión lideradas por el general Ulysses S. Grant refuerzan las tropas para iniciar el contraataque ante el ejército confederado.

1889: La primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royale Saloon de San Francisco.

1914: Se retiran de Veracruz las últimas tropas estadounidenses de ocupación que quedaban en la ciudad.

1924: Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa, como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo.

1965: La Unión Soviética lanza la sonda Cosmos 96 a Venus, que fracasa al no lograr abandonar la órbita terrestre.

1972: La Unión Soviética hace un intento final del lanzamiento del cohete N-1.

1983: La Unión Soviética interrumpe oficialmente las negociaciones con Estados Unidos sobre reducción de armamento nuclear de alcance medio.

1985: En el Ulster, más de 100 000 protestantes se manifiestan contra el acuerdo entre Londres y Dublín.

1991: En Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH.

2011: En el marco de la Primavera Árabe, después de once meses de protestas en Yemen, el presidente Ali Abdullah Saleh acepta el acuerdo de transferir el poder del vicepresidente, a cambio inmunidad legal.

2013: Se produce el 50 aniversario de la serie de televisión británica Doctor Who.

¿Quién nació el 23 de noviembre?

En España

1845: Fernando Villaamil, marino.

1876: Manuel de Falla, compositor.

1883: Alberto Insúa, escritor y periodista.

1903: Juan Jover Sañés, piloto de carreras.

1922: Manuel Fraga Iribarne, político.

1926: Carlos Semprún Maura, escritor, dramaturgo y periodista.

1963: Esther García Llovet, escritora.

1972: Antonio Orozco, cantautor.

1978: Tote (Jorge López-Marco), futbolista.

En el mundo

1859: Billy The Kid (|Billy el Niño), delincuente estadounidense.

1884: Walther Kranz, filósofo alemán.

1887: Boris Karloff, actor británico.

1888: Harpo Marx actor estadounidense.

1914: Wilson Tucker, escritor estadounidense.

1915: John Dehner, actor estadounidense.

1941: Franco Nero, actor italiano.

1945: Jim Doyle, político estadounidense.

1953: Francis Cabrel, cantante francés.

1954: Bruce Hornsby, músico estadounidense.

1966: Vincent Cassel, actor francés.

1967: Salli Richardson, actriz estadounidense.

1984: Lucas Grabeel, actor y cantante estadounidense.

1992: Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

1998: Bradley Steven Perry, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 23 de noviembre?

Sagitario

¿Quién murió un 23 de noviembre?

En España

1853: Francisco Andrevi, compositor.

1869: Domingo Dulce, militar.

1990: Ignacio Gallego, político español, presidente del PCPE.

1994: Félix Rotaeta, actor y director de cine.

2001: Luis Santaló, matemático.

2002: Ángel Martín Municio, biólogo y académico.

2007: Francesc Candel, escritor y periodista.

2012: José Luis Borau, cineasta y miembro de la Real Academia Española.

2016: Rita Barberá, política.

En el mundo

1890: Guillermo III, rey neerlandés entre 1849 y 1890.

1910: Hawley Harvey Crippen, físico estadounidense.

1972: Marie Wilson, actriz estadounidense.

1973: Gerardo Masana, músico argentino, del grupo humorístico Les Luthiers.

1973: Constance Talmadge, actriz estadounidense.

1974: Cornelius Ryan, periodista y escritor estadounidense.

1990: Roald Dahl, escritor británico.

2012: Larry Hagman, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 23 de noviembre?

Día de la Armada en México.

Día Europeo de las Personas sin Hogar.