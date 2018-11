Hoy se cumplen 50 años del lanzamiento del Álbum Blanco (The Wihte Album) de The Beatles, el disco más audaz de los de Liverpool.

El Álbum Blanco (The White Album) es uno de los discos más célebres que ha compuesto el inigualable grupo británico y ya se cumplen cincuenta años de la obra maestra que marcó el principio del fin de The Beatles. Hoy se cumplen 50 años de su lanzamiento.

El proceso hacia el Álbum Blanco tiene sus raíces en los años de transición del grupo, 1968 en particular. Después de las experiencias “lisérgicas” de las que surgieron obras como el Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour, la banda reflexiona y emprende camino a las raíces. El Rock and Roll vuelve a expresarse en Abbey Road y Let it Be.

El Álbum Blanco marca la disolución de los Beatles

El Verano del Amor y sus mensajes de paz, amor y Flower Power habían quedado atrás y había sido olvidado y descartado por completo; la Guerra de Vietnam estaba en su etapa más violenta y surgían movimientos radicalizados que se volcaban a las calles como en la Primavera de Praga, el Mayo Francés o el Movimientos por los Derechos Civiles en Norteamérica.

Los “baby boomers” se expresaban y afirmaban que la generación de post-guerra quería hacer las cosas de manera diferente.

Los Beatles también se planteaban un disco con otras características. Habían abandonado las drogas y habían hecho una profunda limpieza espiritual en la India, con el Maharishi Mahesh Yogi, Gurú de meditación transcendental.

Cuando regresan a Inglaterra se reúnen en casa de George en una localidad de Esher y allí componen varios temas acústicos basados en canciones escritas en la India. Allá solo tenían guitarras acústicas y la mayoría de los temas tienen una estructura basada en el folk británico. Las grabaciones hechas en la residencia de Harrison son de las últimas del grupo de amigos.

El Álbum Blanco marca el comienzo del fin de The Beatles. Después de que muera su manager, Brian Epstein, se hacen cargo de la empresa Apple Corps y sufren el peor descalabro financiero por su incapacidad de administrarla.

Cada uno tenía una visión diferente del rumbo que debería tomar la banda y empezó una tensión que consiguió que solo 16 temas de las 30 del disco fueran grabados en conjunto. No se ponían de acuerdo y hasta su ingeniero de sonido Geoff Emerick renunció a seguir trabajando con ellos, aunque regresó al poco tiempo.

La aparición de Yoko Ono también influyó en la separación del grupo. Era la primera vez que alguien que no formara parte del equipo técnico participaba de las sesiones de grabación.

Hubo ocasiones en las que participaron otros cantantes como Mick Jagger, Brian Jones o Mariane Faithfull entre otros, pero en los ensayos nadie era bienvenido sin su permiso.

El Álbum Blanco marcaba el final. El famoso grupo inglés se fragmentaría definitivamente y se disolvería dos años más tarde. Ahora se cumplen 50 años desde su nacimiento.