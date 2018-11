No cabe duda de que WhatsApp ofrece una gran variedad de funcionalidades que son muy interesantes para sus usuarios. Sin embargo, hay también muchos trucos de WhatsApp que no son oficiales pero que resultan muy interesantes.

Toda aplicación tiene sus trucos, y la de mensajería no iba a ser menos. Los que te traemos hoy son los más interesantes que se han descubierto en este 2018 y que sin duda te encantará conocerlos y aplicarlos alguna que otra vez.

8 trucos de WhatsApp en 2018 que no conocías

Saber si te han bloqueado

Hay varias señales que te pueden hacer llegar a la conclusión de que te han bloqueado, como que no veas la última conexión de esa persona (si otros sí la ven), que no te aparezca su fotografía de perfil o no se actualice (cuando para otros sí) o que cuando envías mensajes nunca se entregan, a pesar de que sabes que el destinatario utiliza su teléfono.

Desconocidos en tu perfil

Si no quieres que cualquier desconocido pueda ver tu perfil, ve a los ajustes de privacidad y en “Quién puede ver mi información personal” verás que hay varias opciones. Ahí podrás decidir que solo tus contactos vean tu última conexión, tu foto de perfil y tu estado.

Burbujas flotantes

Si quieres activar las burbujas flotantes como las hay en Facebook, descárgate una aplicación que se llama Seebye Chat Heads y tus conversaciones aparecerán como si fueran burbujitas con la persona con la que estás chateando.

Editar tu última conexión

Si no quieres mostrar tu hora de última conexión pero no quieres que sea siempre, editando en la configuración, hay un truco para hacerlo de forma puntual. Descárgate una aplicación que se llama WhatsApp Online Falso y te permitirá editar la hora de tu última conexión.

Sin palomitas azules

Si no quieres que vean cuándo lees un mensaje pero no quieres quitar esa opción para ver los demás, hay un pequeño truco para conseguirlo. Pon el móvil en modo avión y desactiva la WiFi. Podrás leer todos los mensajes pendientes sin que se muestre después que los has leído. Cuando termines de hacerlo, sal de WhatsApp, quita el modo avión y vuelve a conectar la WiFi. Las palomitas azules no aparecerán hasta que vuelvas a entrar.