Efemérides del 17 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 17 de noviembre?

Tal día como hoy, 17 noviembre de 1869, se inaugura en Alejandría (Egipto), oficialmente el Canal de Suez en cuya construcción trabajaron más de 1,5 millones de trabajadores desde que se iniciaran sus obras el 25 de abril de 1859, que culminaran diez años más tarde con un coste de 17 millones de libras esterlinas. Para su inauguración el compositor italiano Giuseppe Verdi compuso además por encargo la ópera “Aída”.

Años más tarde, 17 noviembre de 1970, el Stanford Research Institute de Estados Unidos, patenta el ratón, un dispositivo informático para que usar un ordenador resulte más sencillo, que inventó uno de sus trabajadores, Douglas Engelbart, por el que sólo recibirá un cheque de 10.000 dólares. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 17 de noviembre.

¿Qué pasó el 17 de noviembre?

En España

1566: Felipe II promulga una serie de rigurosas medidas contra los moriscos de Granada que afecta al uso del idioma árabe y a sus costumbres musulmanas.

1997: En España, el escritor Francisco Umbral consigue el Premio Nacional de las Letras.

2004: El presidente Zapatero se somete al control del Senado, siendo la primera vez que lo hace un jefe del Ejecutivo español.

2006: Italia entrega a España a Rabei Osman El Sayed, para ser juzgado como presunto autor de los atentados del 11M en Madrid.

En el mundo

1869: En Egipto se inaugura el Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo.

1941: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía a su Gobierno acerca de los inminentes planes japoneses de atacar Pearl Harbor, pero ―por razones que se desconocen― es ignorado.

1947: En Estados Unidos, el Sindicato de Actores de Cine (Screen Actors Guild) implementa un juramento anticomunista.

1947: En Estados Unidos, tres físicos (John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley) descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX.

1950: En Nueva York la ONU reconoce la independencia de Libia.

1950: Tenzin Gyatso (15), el decimocuarto Dalái Lama es entronado como rey absoluto de Tíbet.

1953: En Irlanda, son evacuados al continente los últimos habitantes de las islas Blasket (condado de Kerry).

1956: En Europa Occidental comienza el racionamiento de la gasolina debido al boicot petrolero de los países árabes.

1962: En Washington, D. C. (capital de Estados Unidos), el presidente John F. Kennedy inaugura el Aeropuerto Internacional Dulles.

1970: En Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer ratón de computadora.

1972: En Argentina, regresa el expresidente Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio. Permanecerá solo un mes en Argentina, ya que la vuelta definitiva, para su tercer mandato como presidente, se producirá el 20 de junio de 1973.

1973: En Orlando (Florida) ―en el marco del escándalo Watergate― el presidente Richard Nixon miente ante 400 periodistas de Associated Press: «No soy un sinvergüenza». Finalmente será descubierto, lo que lo obliga a renunciar a la presidencia del país.

1975: Steve Harris crea la banda Iron Maiden.

1979: En Brisbane (Australia) se termina la primera etapa del tren eléctrico suburbano, entre Ferny Grove y Darra (Queensland).

1982: En el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali (Colombia) se produce una estampida una vez terminado un partido de fútbol, en la que fallecen 24 espectadores (12 de ellos, niños).

1983: En México se forma en la clandestinidad el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).

1989: En Praga el Gobierno envía a la policía a reprimir duramente las manifestaciones estudiantiles. Comienza la Revolución de Terciopelo, que hará caer al Gobierno comunista el 29 de diciembre.

1991: La antigua República Socialista de Macedonia, que era parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia, proclamó su independencia bajo el nombre oficial de República de Macedonia.

1993: En Sudáfrica acaba el dominio de la minoría blanca (apartheid) con la firma de una Constitución interina.

1997: En Luxor (Egipto), 6 militantes islamistas matan a 62 personas en la salida del templo de la faraona Hatshepsut (masacre de Luxor).

2000: Desde Japón, el presidente peruano Alberto Fujimori renuncia a la presidencia, con lo que acaba más de una década de su gobierno.

2003: La cantante estadounidense Britney Spears (de 21 años) recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la cantante más joven en recibirla.

2004: En Estados Unidos, la empresa Kmart anuncia su compra de la empresa Sears, Roebuck and Co. por 11 000 millones de dólares estadounidenses (USD). La nueva empresa se llamará Sears Holdings Corporation.

2006: En Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.

2007: Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la Selección de fútbol de Argentina.

2009: Cerca de Somalia, los piratas somalíes liberan el atunero vasco Alakrana tras 47 días de cautiverio.

¿Quién nació el 17 de noviembre?

En España

1919: Luis Martínez Irujo, aristócrata.

1937: Pilar Salarrullana, escritora y política.

1943: Juan José Palacios “Tele”, músico, de la banda Triana.

1959: Juan Carlos Pérez Rojo, futbolista.

1963: Patxi Salinas, futbolista.

1968: Alberto Urdiales, balonmanista.

1972: José Ángel Barrueco, escritor.

1974: Óscar Peñas García, yudoca.

1974: Berto Romero, humorista.

1993: Ariadna Castellano, actriz.

En el mundo

1925: Rock Hudson, actor estadounidense.

1925: Charles Mackerras, director de orquesta y músico australiano.

1930: Bob Mathias, atleta y político estadounidense.

1937: Peter Cook, comediante británico.

1937: Manuel Félix López, político ecuatoriano.

1942: Martin Scorsese, cineasta estadounidense.

1943: Lauren Hutton, actriz estadounidense.

1944: Gene Clark, cantante estadounidense, de la banda The Byrds.

1944: Danny DeVito, actor estadounidense.

1944: Lorne Michaels, productor canadiense de televisión.

1945: Roland Joffé, cineasta anglofrancés.

1946: Martin Barre, guitarrista británico, de la banda Jethro Tull.

1948: Howard Dean, político demócrata estadounidense.

1949: John Boehner, político estadounidense.

1949: Nguyén Tan Dung, primer ministro vietnamita desde 2006.

1950: Jorge Sassi, actor argentino.

1951: Dean Paul Martin, cantante y actor estadounidense.

1951: Stephen Root, actor estadounidense.

1958: Mary Elizabeth Mastrantonio, actriz estadounidense.

1960: RuPaul, drag queen estadounidense.

1966: Jeff Buckley, guitarrista y cantante estadounidense.

1966: Richard Fortus, guitarrista estadounidense, de la banda Guns N’ Roses.

1966: Sophie Marceau, actriz francesa.

1970: Paul Allender, guitarrista británico, de la banda Cradle of Filth.

1972: Leonard Roberts, actor estadounidense.

1978: Zoë Bell, actriz y doble neozelandesa.

1978: Rachel McAdams, actriz canadiense.

1980: Isaac Hanson, cantante y guitarrista estadounidense, de la banda Hanson.

1983: Harry Lloyd, actor británico.

1988: Reid Perry, bajista estadounidense, de la banda The Band Perry.

1990: Shanica Knowles, actriz estadounidense.

1994: Raquel Castro, actriz estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 17 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 17 de noviembre?

En España

1986: José María Ruiz Gallardón, político.

1998: Fernando Quiñones, escritor.

1999: Enrique Urquijo, músico de la banda Los Secretos.

2007: Gregorio López Raimundo, político.

2009: Javier Velasco Yeregui, sacerdote y teólogo.

2012: Miliki (Emilio Aragón Bermúdez), payaso, acordeonista y cantante.

En el mundo

1990: Robert Hofstadter, físico estadounidense, premio nobel de física en 1961.

1998: Esther Rolle, actriz estadounidense.

2006: Ruth Brown, cantante y música estadounidense de blues.

2007: Oleg Gazenko, científico ruso.

2010: Isabelle Caro, modelo francesa.

2013: Doris Lessing, escritora británica, Premio Nobel de Literatura en 2007.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre?

Día Internacional del Cáncer de Pulmón.

Día Internacional de los Estudiantes.

Día Mundial del Niño Prematuro.