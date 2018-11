Las 4 teorías de la conspiración mas famosas de la historia

Las teorías de la conspiración siempre han estado muy presentes en la historia, lo mismo da el periodo, que siempre encontraremos un momento en el cual se produjo de un modo u otro. En este artículo te vamos a contar algunas de las más famosas o interesantes. ¡Comenzamos!

Hitler no se suicidó y huyó a Argentina

La versión oficial de cómo murió Hitler todos la sabemos, pero hay una teoría alternativa encargada de desafiar esta hipótesis. Se acostumbra a decir que hay evidencias que dicen que Hitler murió en Argentina y que Estados Unidos le dejó huir a cambio de poder tener acceso a la tecnología nazi. Supuestamente volaron él y Eva Braun. En 1962 después de 17 años y dos hijas habría muerto.

El hombre no llegó nunca a la luna

Muchos piensan que no se llegó a la luna y autores como Bill Kaysing (We never Went to the Moon) argumenta que hubo una conspiración que empezó cuando Kennedy realizó una promesa imposible ante la rivalidad creciente que había en su momento con Rusia: el envío de un hombre a la luna y traerlo con vida. Se dice que no había probabilidades de terminar con vida y en teoría se construyó un escenario. Todas estas en teoría evidencias, se han rebatido en muchas ocasiones.

El Área 51

Se llama área 51 a una parte del desierto de Arizona, siendo 155 kilómetros cuadrados que se usaba como base para probar armas después de la II Guerra Mundial. Bajo la arena se supone que se esconde un gran búnker donde habría un laboratorio de investigación extraterrestre. El Área 51 no aparece en los mapas estadounidenses, pero curiosamente el Gobierno nunca ha negado, pero tampoco admitido la existencia del mismo.

El asesinato de Kennedy

El asesinato de presidente John F. Kennedy, sucedió en 1963, cuando el coche presidencial recorría la Plaza Daley. Poco tiempo después Lee Harvey Oswald sería detenido como acusado de haber sido el autor de los disparos. A los dos días sería asesinado también, lo que hizo que el asesinato del presidente estuviera rodeado de especulaciones.

En aquellos años se habló de muchas teorías, destacando lo oportunista del que fuera vicepresidente Lyndon Johnson. Curiosamente no hace mucho tiempo, el hijo de un miembro de la CIA importante dijo que su padre en los últimos días de su vida, termino confensando que el vicepresidente fue el autor intelectual del asesinato al ver las pocas posibilidades que tenía de suceder de forma clásica al presidente.