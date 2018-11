En qué consiste la carga inalámbrica de dispositivos móviles

La carga inalámbrica sigue existiendo entre nosotros, pero está cerca de volver a ponerse de moda, quizá hasta el punto de hacerse estándar. Más allá del momento justo en que ocurra esto, vamos a contaros algo tan interesante y que muchos se preguntan ¿cómo funciona? así que, ya sabéis, atentos, pues es algo que merece la pena conocer.

¿Qué es la carga inalámbrica?

Se podría decir que deberíamos denominarla carga por inducción o electromagnética, porque es así como se produce su funcionamiento. Un sistema bastante sencillo, pero complejo en el desarrollo y su ejecución. Se genera un campo electromagnético y un emisor de energía, captando la energía en el otro extremo. El campo electromagnético es generado por el soporte para la carga y como receptor tenemos al teléfono móvil.

El paso de la energía entre el cargador y el teléfono únicamente ocurre cuando están próximos, el resto del tiempo el campo electromagnético del cargador se queda en espera.

Qi es la que va ganando la carrera

Actualmente Qi es la que lleva ventaja. Es el método que adoptan las marcas más importante del mercado, caso de Samsung, Lenovo, LG, Apple y Xiaomi, teniendo un desarrollo de mayor evolución y el más eficiente.

La carga inalámbrica ¿el mismo cargador para todos?

A la vez que el más conocido estándar Qi hace la carga mediante frecuencias bastante altas y que necesita la cercanía entre dos bobinas, existe también el estandar PMA. El PMA tiene un rumbo similar al QI, pese a que su tecnología de carga por resonancia magnética tiene menor eficiencia que el Qi, aunque si que permite mayores campos electromagnéticos mayores y que el teléfono no tenga que estar totalmente pegado a la bobina.

El resultado que tenemos es que con el PMA es posible tener superficies de cargas más elevadas para cargar uno o varios móviles a la vez con el mismo soporte.

La carga inalámbrica lleva con nosotros ya mucho tiempo, pero se cree que podría explotar hasta ser la estándar como decíamos, de la misma manera que las cargas rápidas o el Bluetooth se terminó imponiendo en su momento.

Quizá sea posible que dentro de no mucho no se entienda un teléfono móvil sin que haya que cargarlo de forma inalámbrica o mediante contacto. Esto va a ser de gran beneficio para todos. No solo podremos empezar a borrar cables, también se conseguirá la completa estanqueidad de los teléfonos móviles, aunque para eso parece quedar algo más de tiempo.