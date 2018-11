Efemérides del 12 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 12 de noviembre?

Tal día como hoy, 12 noviembre de 1912, son hallados en la Antártida los cadáveres congelados del explorador británico Robert Falcon Scott, su lugarteniente Henry Bowers y el doctor Edward Wilson los cuáles lideraban una expedición que pudo probar la existencia de bosques en la Antártida. Antes de morir dejaron anotaciones en su diario de viaje para esclarecer lo ocurrido.

Años más tarde, el 12 de noviembre pero de 1980, después de viajar durante más de tres años, la sonda planetaria americana “Voyager 1” pasa a 190.000 kilómetros de Saturno, segundo planeta más grande del Sistema Solar. Las fotografías y películas que envía a la Tierra desvelan la cantidad de anillos que posee el planeta. También descubrirá 3 nuevas lunas orbitando Saturno. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 12 de noviembre.

¿Qué pasó el 12 de noviembre?

En España

1912: En la Puerta del Sol de Madrid es asesinado el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas.

1980: Se inaugura en Madrid el XV Congreso de la Internacional Socialista.

1985: En el restaurante madrileño O’Pazo se reúnen importantes personalidades del cine español, para discutir el estado de la cinematografía española. Sería el germen que permitiría el nacimiento, un año después, de la AACCE (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España).

2004: El banco Santander, nuevo dueño del británico Abbey National, se convierte en la octava entidad del mundo.

2005: La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española presentan oficialmente el Diccionario panhispánico de dudas.

En el mundo

1923: La Unión Soviética adoptada su bandera oficial.

1927: León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, dejando a Iósif Stalin el control absoluto de la Unión Soviética.

1936: En Estados Unidos se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco, el puente más largo del mundo en ese momento.

1938: Hermann Göring anuncia los planes del régimen nazi de hacer de Madagascar el «Hogar de los Judíos», una idea que fue propuesta por el periodista Theodor Herzl.

1942: En Libia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas británicas toman la ciudad de Tobruk.

1942: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la isla Guadalcanal Japón y Estados Unidos libran la batalla de Guadalcanal.

1948: En Tokio se celebra el juicio internacional por los crímenes de guerra a siete militares japoneses, incluido el general Hideki Tōjō.

1959: En la Universidad de La Habana (Cuba), el comandante Raúl Castro proclama la constitución de las Milicias Estudiantiles Revolucionarias.

1959: En Cuba, el Gobierno informa oficialmente al pueblo acerca de la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos.

1963: En La Habana, el comandante Raúl Castro explica el proyecto de ley sobre el Servicio Militar Obligatorio.

1969: En el marco de la Guerra de Vietnam, el periodista independiente Seymour Hersh devela la historia de la Matanza de My Lai perpetrada por Estados Unidos contra población civil.

1971: en el marco de la Guerra de Vietnam, el presidente Richard M. Nixon afirma que el 1 de febrero de 1972 enviará 45 000 soldados más a Vietnam.

1974: En República Dominicana se funda la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), primera universidad privada de ese país que brinda un horario nocturno.

1979: Como respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, el presidente estadounidense Jimmy Carter ordena cancelar todo tratado petrolífero.

1980: La nave espacial estadounidense Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las primeras imágenes de sus anillos.

1981: La nave espacial Transbordador espacial Columbia despega en su segunda misión STS 2.

1982: En la Unión Soviética, Yuri Andrópov se convierte en el secretario general del Partido Comunista, sucediendo a Leonid Brézhnev.

1982: Lech Walesa, líder del partido polaco Solidaridad, es liberado de la prisión después de once meses.

1984: En Estados Unidos se lanza el disco Like a Virgin, de la cantante estadounidense Madonna, que venderá 25 millones de copias.

1985: La Comisión de Descolonización de la ONU aprueba, por consenso, una resolución que insta a los gobiernos de España y el Reino Unido a proseguir las negociaciones para una solución definitiva del contencioso sobre Gibraltar.

1989: En El Salvador, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN el día anterior, el presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador que la mantendría cerrada hasta el siguiente año.

1990: En Japón, Akihito es entronizado como 125.º emperador.

1990: En Estados Unidos, Tim Berners-Lee publica la idea de la red de Ínternet.

1990: El productor Frank Farian revela públicamente el fraude del dúo alemán Milli Vanilli.

1991: En Dili (Timor Oriental) fuerzas indonesias abren fuego contra las protestas estudiantiles (Masacre de Dili).

1996: La Asamblea General de la ONU vota mayoritariamente en contra del embargo estadounidense contra Cuba.

1996: Cerca de Nueva Delhi (India), un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines y un Ilyushin Il-76 de carga kazajo colisionan en pleno vuelo, provocando la muerte de 349 pasajeros.

1996: En la ciudad de Nazca (Perú) sucede un terremoto.

1997: Ramzi Yousef es declarado culpable del atentado a las Torres Gemelas de 1993.

1997: En Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el Segundo Quinquenio de Oro de Peñarol en el fútbol uruguayo.

1998: En Estados Unidos, Daimler-Benz acaba la fusión con Chrysler para formar la empresa Daimler-Chrysler.

1998: Cuba envía ayuda médica gratuita a Nicaragua por el desastre del huracán Mitch.

1999: En Düzce (Turquía) sucede un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter.

2001: En Nueva York se reúnen por última vez los tres ex-Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, a petición expresa de este último, quien fallecería 17 días después, el 29 de noviembre.

2001: En el distrito de Belle Harbor (en el barrio neoyorquino de Queens) se estrella un avión Airbus A300 de la American Airlines. Mueren 260 personas.

2001: Fuerzas talibanas abandonan Kabul, la capital de Afganistán, debido al avance de la Alianza del Norte.

2002: La banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Away from the Sun.

2005: La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española efectúan la presentación oficial del Diccionario panhispánico de dudas.

2007: Chris Jericho regresaba a WWE interrumpiendo un segmento del campeón de la WWE en aquel entonces Randy Orton.

2010: en Guangzhou (República Popular China) comienzan los XVI Juegos Asiáticos.

2011: El premier Silvio Berlusconi presenta su dimisión al ser aprobada la Ley de Presupuestos de 2012 que incluía las reformas económicas exigidas por la Unión Europea.

2014: Por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa (Philae, sobre el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko).

2015: En Beirut (Líbano) dos suicidas de la banda terrorista Estado Islámico detonan sendas bombas (Bombardeos en Beirut de 2015), con un saldo de 43 muertos y 230 heridos.

¿Quién nació el 12 de noviembre?

En España

1882: María Teresa de Borbón, aristócrata.

1886: Alfonso de Orleans, aristócrata y aviador militar.

1896: Arturo Duperier, físico.

1933: Bartomeu Fiol, poeta.

1948: Jorge Rodríguez-Zapata, jurista.

1951: Luis Cobo, guitarrista y compositor, de la banda Guadalquivir.

1963: Juan Francisco Alemany, jugador de balonmano.

1973: Roger Gual, director de cine.

1978: Mista, futbolista español.

1987: Juan José Ballesta, actor español.

En el mundo

1903: Jack Oakie, actor estadounidense.

1904: Jacques Tourneur, cineasta franco-estadounidense.

1908: Amon Göth, militar alemán, comandante de campos de concentración nazis.

1912: Doris Duke, millonaria y filántropa estadounidense.

1922: Kim Hunter, actriz estadounidense.

1929: Michael Ende, escritor alemán (f. 1995).

1929: Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

1934: Charles Manson, asesino estadounidense.

1943: Wallace Shawn, actor estadounidense.

1944: Booker T. Jones, cantante y compositor estadounidense.

1945: Neil Young, cantante y compositor canadiense.

1948: Guadalupe, vedette, cantante y actriz argentina.

1948: Hasán Rouhaní, presidente iraní.

1953: Vasilis Karras, cantante griego.

1953: Jaime Roos, músico, compositor y productor uruguayo de música popular.

1957: Cécilia Sarkozy, política francesa, exesposa del presidente Nicolás Sarkozý.

1958: Megan Mullally, actriz estadounidense.

1962: Brix Smith, músico británico, de la banda The Fall.

1964: David Ellefson, músico estadounidense, de la banda Megadeth.

1964: Thomas Berthold, futbolista alemán.

1965: Fernando Delgadillo, cantautor mexicano.

1967: Michael Moorer, boxeador estadounidense.

1967: Grant Nicholas, músico británico, de la banda Feeder.

1968: Aaron Stainthorpe, cantante británico, de la banda My Dying Bride.

1969: Kathleen Hanna, cantante y compositor estadounidense.

1970: Craig Parker, actor neozelandés.

1970: Tonya Harding, patinadora sobre hielo estadounidense.

1972: Ann Lee, cantante británica.

1973: Mayte García, bailarina estadounidense.

1977: Paul Hanley, tenista australiano.

1978: Ashley Williams, actriz estadounidense.

1979: Coté de Pablo, actriz chilena.

1980: Ryan Gosling, actor canadiense.

1982: Anne Hathaway, actriz estadounidense.

1986: Ignazio Abate, futbolista italiano.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 12 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 12 de noviembre?

En España

1912: José Canalejas, político y escritor.

1956: Juan Negrín, científico y político.

1989: Dolores Ibárruri (La Pasionaria), política comunista.

1999: El Pescaílla, guitarrista y cantaor.

2011: María Jesús Valdés, actriz.

En el mundo

1916: Percival Lowell, astrónomo estadounidense.

1926: José Nakens, periodista y activista.

1946: Hugo Obermaier, sacerdote y paleontólogo alemán.

1947: Baronesa Orczy, escritora británica de origen húngaro.

1948: Umberto Giordano, compositor italiano.

1963: José María Gatica, boxeador argentino.

1972: Rudolf Friml, compositor alemán .

1976: Walter Piston, compositor estadounidense.

1982: Patrick Cowley, músico y tecladista estadounidense.

1984: Chester Himes, escritor estadounidense.

1990: Eve Arden, actriz estadounidense.

1994: Wilma Rudolph, atleta estadounidense.

2003: Jonathan Brandis, actor estadounidense.

2003: Whitfield Cook, guionista y escritor estadounidense.

2003: Penny Singleton, actriz estadounidense.

2007: Ira Levin, escritor estadounidense de suspense.

2008: Mitch Mitchell, baterista británico, de la banda The Jimi Hendrix Experience.

2012: Emilio Villanueva, saxofonista argentino, de la banda Memphis la Blusera.

2013: John Tavener, compositor británico.

2013: Kurt Trampedach, pintor danés.

2014: Carlos Emilio Morales, guitarrista cubano.

¿Qué se celebra el 12 de noviembre?

Día Mundial contra la Neumonía.