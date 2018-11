Efemérides del 6 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 6 de noviembre?

Tal día como hoy, el 6 de noviembre de 1860 es elegido presidente el republicano Abraham Lincoln tras conseguir el 39,82 % de los votos populares, frente al 29,46 % de su gran rival Douglas. Cuestión clave de su mandato será la abolición de la esclavitud, declarándose la Guerra de Secesión El conflicto durará cuatro años.

Años más tarde, el 6 de noviembre de 1975, estando el dictador Francisco Franco a punto de morir, el rey Hassan II de Marruecos organiza una marcha de 350.000 hombres y 25.000 soldados para ocupar la colonia del Sahara, que había estado en poder de España desde el siglo XIX. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 6 de noviembre.

¿Qué pasó el 6 de noviembre?

En España

1936: El Gobierno español huye de Madrid a Valencia.

1975: 350.000 marroquíes inician la Marcha Verde hacia el Sahara español para forzar la retirada de las tropas españolas.

1982: Santiago Carrillo dimite como secretario general del PCE.

1987: En Guanajuato (México), el presidente español Felipe González, inaugura el Museo del Quijote.

1998: El Gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del ex-gobernante chileno Augusto Pinochet, a demanda del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

2003: El pleno del Congreso de los Diputados aprueba la reforma del Código Penal.

En el mundo

1900: En Estados Unidos, el candidato republicano William McKinley es reelegido presidente tras derrotar al demócrata William Jennings Bryan.

1911: En México, Francisco Madero asume la presidencia.

1913: Mahatma Gandhi es arrestado mientras lidera la marcha de mineros indios en Sudáfrica.

1921: En Moscú (Rusia), una manifestación de personas se reúnen en la plaza Lubjanka, sede de la KGB, y destruyen la estatua del fundador del servicio secreto.

1928: En Estados Unidos, el candidato republicano Herbert Hoover es elegido presidente tras derrotar al demócrata Alfred E. Smith.

1928: En Suecia comienza la tradición de comer pastelitos Gustavo Adolfo para conmemorar al rey (que falleció en esta fecha en 1632).

1932: En Alemania se realizan las octavas elecciones parlamentarias, y los alemanes van a las urnas por cuarta vez en ese año. El Partido Nazi continúa siendo el más votado, pero sigue siendo incapaz de alcanzar la mayoría parlamentaria.

1934: El Partido Demócrata, encabezado por Franklin Delano Roosevelt, gana las elecciones al Congreso de Estados Unidos.

1935: En Nueva York (Estados Unidos), el ingeniero Edwin Armstrong presenta su trabajo Método para reducir interferencias en la señales de radio por medio de un sistema de modulación de frecuencia.

1935: En Brooklands (Inglaterra), el prototipo K5083 del Hawker Hurricane realiza su primer vuelo pilotado por el capitán George P. W. S. Bulman.

1950: En Nicaragua se promulga una nueva constitución.

1955: En Marruecos, Mohamed V vuelve al trono tras su exilio decretado por los invasores franceses.

1956:En Estados Unidos, el candidato republicano Dwight D. Eisenhower es reelegido presidente tras derrotar al demócrata Adlai E. Stevenson.

1957: En Francia, Félix Gaillard es nombrado primer ministro.

1962: En Estados Unidos (país que cometió apartheid hasta 1965), la Asamblea General de las Naciones Unidas presenta una resolución condenando el apartheid en Sudáfrica y pide a todos los estados miembros que bloqueen toda relación económica y militar con esa nación.

1963: En Vietnam, en el marco de la guerra de Vietnam, después del golpe de Estado y asesinato del presidente Ngo Dinh Diem el 1 de noviembre, el general golpista Duong Van Minh toma el Gobierno de Vietnam del Sur.

1965: Cuba y Estados Unidos acuerdan formalmente la emigración de unos 3000 cubanos por mes. Para 1971, un cuarto de millón de cubanos habían aprovechado este programa Freedom Flights.

1975: En Londres, la banda punk Sex Pistols tocan su primer concierto en la Escuela de Artes St. Martin.

1977: En Georgia (Estados Unidos) cae la represa Kelly Barnes causando la muerte de 39 personas.

1977: En San Francisco (California) se festeja el Día del Grass, una fumata por la legalización de la marihuana.

1984: En Estados Unidos, Ronald Reagan es reelegido presidente al derrotar a Walter Mondale.

1985: En Portugal, asume el primer ministro Aníbal Cavaco Silva.

1986: En Estados Unidos, la prensa devela que el presidente Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán, en lo que se dio en llamar el escándalo Irangate (juego de palabras para relacionarlo con el caso Watergate, que sirvió para la renuncia del presidente Richard Nixon).

1987: En Japón Noburu Takeshita es nombrado primer ministro por el Parlamento, tras dimitir Yasuhiro Nakasone.

1988: un terremoto en Yunnam (al sudoeste de China) causa 730 muertos, 4014 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

1988: En Francia se realiza un referéndum sobre los acuerdos de Matignon.

1988: En Reino Unido, el exbeatle Ringo Starr entra en un centro de rehabilitación para el alcohol.

1989: En Estados Unidos, Kitty Dukakis, esposa del candidato presidencial y gobernador de Massachusetts Michael Dukakis, es hospitalizada por beber alcohol de masajes.

1991: En Rusia se cierra oficialmente la KGB.

1993: En Nueva York (Estados Unidos), Federico Mayor Zaragoza es reelegido para un nuevo mandato como director de la UNESCO.

1996: Croacia entra en la Unión Europea.

1998: En La Habana se inaugura el Museo Nacional de la Danza, bajo la idea de la bailarina Alicia Alonso.

1999: En Australia, en un referéndum los australianos aceptan mantener a la reina de Inglaterra como su jefa de estado.

2001: En Estados Unidos, el multimillonario republicano Michael Bloomberg es elegido alcalde de Nueva York.

2001: En Irlanda del Norte, David Trimble es reelegido primer ministro.

2002: En Francia, un incendio en el tren París-Viena causa la muerte de 12 personas.

2002: En Estados Unidos, Winona Ryder es declarada culpable de robar objetos por el valor de 5500 dólares estadounidenses de una boutique de Nueva York.

2004: En Inglaterra, un tren expreso choca con un auto estacionado cerca del pueblo de Ufton Nervet, dejando 6 muertos y 150 heridos.1​

2004: En Estados Unidos, las Naciones Unidas convocan una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad con respecto a la guerra civil en Costa de Marfil.

2005: El expresidente peruano Alberto Fujimori llega a Santiago de Chile desde Tokio, a bordo de un vuelo privado, acabando con su exilio japonés.

2005: En Estados Unidos, el tornado Evansville mata a 22 personas en Indiana y Kentucky.

2012: En Estados Unidos el demócrata Barack Obama es reelegido presidente al derrotar al republicano Mitt Romney

2015: Lanzamiento del primer juego de la saga Yo-Kai Watch para Nintendo 3DS.

¿Quién nació el 6 de noviembre?

En España

1891: José Miguel de la Quadra-Salcedo, arquitecto.

1907: Rafael Zabaleta, pintor.

1919: Jaume Elías, futbolista.

1936: Rafael Manzano, arquitecto.

1940: Andrés Resino, actor.

1958: Pedro Muñoz Machín, ciclista.

1964: Félix Sarriugarte, futbolista y entrenador.

En el mundo

1892: Sir John Alcock, piloto británico.

1892: Harold Ross, editor estadounidense, del periódico The New Yorker.

1893: Edsel Ford, empresario estadounidense.

1910: Everett Claire Olson, zoólogo, paleontólogo y geólogo estadounidense.

1914: Jonathan Harris, actor de teatro y televisión estadounidense.

1916: Ray Conniff, director de orquesta y arreglista estadounidense.

1921: James Jones, escritor estadounidense.

1931: Peter Collins, piloto británico de Fórmula 1.

1931: Mike Nichols, cineasta alemán.

1932: Stonewall Jackson, músico country estadounidense.

1937: Garry Gross, fotógrafo estadounidense.

1937: Isaac Wrzacki, actor y cantautor argentino.

1946: Sally Field, actriz estadounidense.

1947: George Young, músico y cantautor australiano, de la banda AC/DC.

1948: Glenn Frey, músico y cantautor estadounidense, de la banda The Eagles.

1949: Brad Davis, actor estadounidense.

1952: Michael Cunningham, escritor estadounidense.

1957: Lori Singer, actriz estadounidense.

1963: Rozz Williams, músico estadounidense, de la banda Christian Death.

1964: Kerry Conran, cineasta estadounidense.

1965: Greg Graffin, cantante y compositor estadounidense, de la banda Bad Religion.

1966: Paul Gilbert, guitarrista y cantante estadounidense.

1970: Ethan Hawke, actor estadounidense.

1972: Thandie Newton, actriz zambiana.

1972: Rebecca Romijn, actriz estadounidense.

1979: Lamar Odom, baloncestista estadounidense.

1988: Emma Stone, actriz estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 6 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 6 de noviembre?

En España

1920: Arturo Soria, ingeniero y urbanista.

1984: José Antonio Coderch, arquitecto.

1999: José María Caffarel, actor.

2006: Paquito Fernández Ochoa, esquiador.

2006: Mara Goyanes, actriz.

2012: Carmen Martínez Sierra, cantante lírica y actriz de cine y teatro, decana de los artistas españoles y la más longeva de su gremio.

2013: Vicky Lorca (Victoria Sau), escritora, psicóloga y feminista.

En el mundo

1939: Adolf Brütt, escultor alemán.

1941: Joachim Gottschalk, actor alemán.

1941: Maurice Leblanc, escritor francés.

1960: Erich Raeder, almirante alemán.

1963: Pérola Byington, filántropa y activista social brasileña.

1964: Hans von Euler-Chelpin, químico sueco de origen alemán, premio nobel de química en 1929.

1964: Hugo Koblet, ciclista suizo.

1964: Anita Malfatti, pintora modernista brasileña.

1965: Edgard Varèse, compositor franco-estadounidense.

1965: Clarence Williams, músico estadounidense de jazz.

1968: Charles Munch, director de orquesta y violinista francés.

1970: Agustín Lara, compositor, cantautor y poeta mexicano.

1978: Harry Bertoia, artista y diseñador italiano.

1978: Henri Suter, ciclista suizo.

1984: Gastón Suárez, dramaturgo y escritor boliviano.

1985: Aquiles Lanza, político uruguayo.

1986: Elisabeth Grümmer, soprano alemana.

1986: Lili Kraus, pianista clásica húngara.

1987: Jean Rivier, compositor francés.

1989: Yusaku Matsuda, actor japonés.

1991: Gene Tierney, actriz estadounidense.

2000: L. Sprague de Camp, escritor estadounidense de ciencia ficción.

2001: Anthony Shaffer, dramaturgo británico.

2003: Pit Krüger, actor alemán.

2005: Minako Honda, cantante y actriz musical japonesa.

2006: Miguel Aceves Mejía, actor y cantante mexicano.

2009: Manuel Solís Palma, político panameño, presidente entre 1988 y 1989.

2012: Clive Dunn, actor británico.

2013: Roberto Zárate, futbolista argentino.

2014: Orlando Cantuarias, abogado y político chileno.

2015: Ferrusquilla (José Ángel Espinoza), cantautor y actor mexicano.

2016: Zoltán Kocsis, pianista húngaro.

2017: Jaime Llano González, compositor colombiano de música popular.

¿Qué se celebra el 6 de noviembre?

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

Día oficial de la Bandera de Finlandia.