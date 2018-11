Efemérides del 4 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 4 de noviembre?

Tal día como hoy, 4 de noviembre de 1922, tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes (Egipto), Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. En el interior se encuentra uno de los más fantásticos tesoros jamás hallados por arqueólogos en el que se hallan vasos canopes, piezas de alabrastro y oro, así como algunas piezas de mobiliario.

Años más tarde, 4 de noviembre de 2008, se produce un hecho histórico cuando en las elecciones de Estados Unidos tienen una afluencia masiva de votantes y se proclama la victoria de Barack Obama, primer presidente negro que llega a la Casa Blanca, frente al senador republicano John McCain.. El nivel de participación alcanza los dos tercios de electores, más de 130 millones de votantes, lo que supone la mayor participación desde hace 48 años. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 4 de noviembre.

¿Qué pasó el 4 de noviembre?

En España

1741: Parte desde Barcelona la expedición naval española, al mando del duque de Montemar, para invadir el Milanesado.

1901: En Barcelona los republicanos se enfrentan con los anarquistas.

1909: Jaime de Borbón se convierte en el nuevo representante del carlismo.

1950: En Nueva York, la Asamblea General de la ONU revoca la condena a la dictadura franquista en España.

1953: El teatro de Cámara de Barcelona inaugura su quinta temporada con el estreno de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.

1955: En Madrid se crea la Fundación Juan March.

1974: Se realiza el primer vuelo del puente aéreo que une Barcelona y Madrid.

1981: Se inaugura la I Cumbre Iberoamericana de Cooperación Económica.

1982: La banda terrorista ETA asesina a Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete.

1990: Arancha Sánchez Vicario se proclama campeona de España de tenis por segundo año consecutivo.

1997: El dramaturgo gallego Manuel Lourenzo es galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra Veladas indecentes.

2000: El escritor español Enrique Vila-Matas gana el Premio Herralde de novela con la obra El mal de Montano.

2000: La bailaora y coreógrafa María Pagés y el bailarín Ángel Corella reciben los Premios Nacionales de Danza en las modalidades de creación e interpretación, respectivamente.

2004: En Madrid se inaugura la exposición sobre los guerreros de Xi’an (China).

2005: La automovilística SEAT presenta un expediente de regulación de empleo para despedir a 1346 trabajadores, el 10 % de la plantilla.

2005: La compañía española Animalario recibe el Premio Nacional de Teatro por la obra Hamelin, de Juan Mayorga.

2009: En España, la Audiencia Nacional ―a petición de Rigoberta Menchú (indígena maya, premio Nobel de la Paz)― ordena la captura internacional del capitán guatemalteco José Antonio Solares por organizar la tortura y la matanza, el 13 de mayo de 1982, de 1545 hombres, mujeres y niños de la etnia maya achi.8​

En el mundo

1852: En Italia, el conde Camillo Benso di Cavour se convierte en primer ministro de Piemonte-Reino de Cerdeña.

1861: En Seattle se inaugura la Universidad de Washington como universidad estatal.

1864: En Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente.

1899: En Alemania, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños.

1918: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Imperio austrohúngaro se rinde a Italia.

1918: En Kiel (Alemania) comienza la Revolución de Noviembre con 40 000 marineros que toman el puerto.

1919: En Alemania se hunde el marco alemán; se establece un cambio de 225 marcos por dólar.

1919: En París, un accidente ferroviario causa 30 muertos.

1921: En Alemania, Adolf Hitler crea formalmente los grupos armados SA (Sturmabteilung).

1921: En Tokio (Japón) es asesinado el primer ministro Hara Takashi.

1922: en Egipto, Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamón.

1950: En Estrasburgo (Francia) se firma la Convención Europea de los Derechos Humanos que funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1952: En Estados Unidos, Dwight Eisenhower es elegido presidente.

1956: La Unión Soviética interviene por segunda vez en Hungría para acabar con la Revolución húngara de 1956, que había empezado 12 días antes.

1969: David Bowie publica el album Space Oddity bajo el nombre de David Bowie en Inglaterra.

1970: El Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido.

1977: La ONU acuerda un embargo de armas a Sudáfrica.

1980: En Estados Unidos, el actor de derechas Ronald Reagan es elegido presidente.

1987: En Monterrey (California), los ministros de Defensa de la OTAN apoyan una reducción del 50 % de los arsenales nucleares estratégicos.

1989: En Berlín oriental (Alemania del Este), un millón de personas reclaman la caída del Muro de Berlín.

1991: Imelda Marcos regresa a Filipinas después de casi seis años de exilio.

1995: en Israel, un extremista judío asesina al primer ministro Yitzhak Rabin.

2000: Cerca de 25 000 personas se congregan en Tel Aviv para recordar al primer ministro israelí Isaac Rabin cuando se cumplen cinco años de su asesinato.

2001: En Irlanda del Norte se establece la Policía del Norte de Irlanda.

2004: En Nueva York, el cuadro La caricia de las estrellas, de Joan Miró, se vende a 10 millones de euros en una subasta celebrada en Christie’s.

2004: La policía francesa detiene en París a un presunto miembro de ETA integrante del comando Vizcaya.

2005: El Tribunal Supremo condena a Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, a un año de prisión por el delito de «injurias al rey».

2007: Se expone, por primera vez en la historia, la momia de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Luxor.

2008: En Estados Unidos, las Elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata Barack Obama sobre el republicano John McCain.

2009: En Italia, un juez condena a 23 agentes de la CIA estadounidense a penas de hasta ocho años de cárcel por el secuestro de Abu Omar, eximán de la ciudad de Milán, que raptaron en 2003, y a una indemnización de 1,5 millones de euros. El Gobierno de Barack Obama manifestó su «desilusión por el veredicto».7​

2013: se transmite el primer episodio de la popular serie Steven Universe en Estados Unidos.

2016: Entra en vigor el Acuerdo de París.

2016: Bon Jovi publica su decimocuarto álbum de estudio This House Is Not For Sale.

¿Quién nació el 4 de noviembre?

En España

1904: Carlos Castellano Gómez, compositor.

1907: Pilar Primo de Rivera, política franquista.

1921: Antonio el Bailarín, bailarín y coreógrafo.

1940: Carlos Echeverría, ciclista.

1947: Miguel María Lasa, ciclista.

1957: Ferni Presas, bajista, de la banda Gabinete Caligari.

1963: Rosario Flores, cantante y actriz.

1965: Lois Xosé Pereira, escritor.

1970: Elisabet Bargalló.

En el mundo

1916: Walter Cronkite, periodista estadounidense.

1916: Ruth Handler, empresaria estadounidense.

1918: Art Carney, actor estadounidense.

1918: Cameron Mitchell, actor estadounidense.

1919: Martin Balsam, actor estadounidense.

1921: Andrew Gleason, matemático estadounidense.

1929: Miliki (Emilio Alberto Aragón Bermúdez), payaso, empresario, cantante y presentador.

1930: Dick Groat, beisbolista estadounidense.

1930: José Luis Ortiz Araya, periodista costarricense.

1943: Clark Graebner, tenista estadounidense.

1946: Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense.

1948: Delia Casanova, actriz mexicana.

1950: Markie Post, actriz estadounidense.

1953: Carlos M. Gutiérrez, político estadounidense.

1954: Chris Difford, músico británico, de la banda Squeeze.

1956: James Honeyman-Scott, guitarrista británico, de la banda The Pretenders.

1961: Kathy Griffin, comediante y actriz estadounidense.

1961: Ralph Macchio, actor estadounidense.

1962: Jeff Probst, presentador de televisión estadounidense.

1965: Jeff Scott Soto, músico estadounidense, de la banda Journey.

1965: Wayne Static, músico estadounidense, de la banda Static-X

1969: Diddy (Sean Combs), rapero estadounidense.

1969: Matthew McConaughey, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 4 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 4 de noviembre?

En España

1915: Tomás Meabe, político y escritor.

1925: Alonso Quesada, escritor.

1939: Manuel Acero, político y sindicalista.

1940: Manuel Azaña, presidente.

1992: José Luis Sáenz de Heredia, cineasta.

2006: José del Patrocinio Romero Jiménez, pintor y poeta.

En el mundo

1924: Gabriel Fauré, compositor francés.

1948: Sanford Myron Zeller, micólogo estadounidense.

1954: Stig Dagerman, escritor sueco.

1968: Michel Kikoine, pintor soviético.

1974: Bert Patenaude, futbolista estadounidense.

1975: Agustín Tosco, dirigente sindical argentino.

1983: Sergio Fernández Larraín, político chileno.

1986: Kurt Hirsch, matemático alemán.

1988: Takeo Miki, político japonés.

1991: Tony Richardson, cineasta británico.

1994: Ermes Muccinelli, futbolista italiano.

1994: Sam Francis, pintor estadounidense.

1995: Isaac Rabin, primer ministro israelí; asesinado.

2005: Sheree North, actriz estadounidense.

2006: Gerhard Ludwig Goebel, teólogo alemán.

2006: Délfor Medina, actor argentino.

2008: Byron Lee, músico jamaiquino.

2008: Michael Crichton, escritor estadounidense.

2011: Norman Foster Ramsey, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1989.

¿Qué se celebra el 4 de noviembre?

Día Mundial de la UNESCO