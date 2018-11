Efemérides del 3 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 3 de noviembre?

Tal día como hoy, 3 de Noviembre de 1883, el arquitecto Antonio Gaudí recibe el encargo de seguir adelante con las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, que aunque no logrará acabar. se acbará convirtiendo en la obra más conocida de Gaudía. La obra, que sigue en construcción, es el tercer monumento más visitado en España por detrás del Museo del Prado y la Alhambra de Granada.

Años más tarde, el 3 de noviembre de 1958, se inaugura en París (Francia) la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El organismo como tal se fundó el 16 de noviembre de 1945. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 3 de noviembre.

¿Qué pasó el 3 de noviembre?

En España

1867: El político y escritor español Antonio Cánovas del Castillo ingresa en la Real Academia Española.

1883: El arquitecto modernista Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

1893: En Santander explota el buque a vapor Cabo Machichaco.

1943: Se repatria la División Azul.

1969: En Málaga se celebra la primera Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena.

1999: El juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.

En el mundo

1903: Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como estado independiente.

1903: En la ciudad de Rosario (Argentina) se funda el Club Atlético Newell’s Old Boys.

1905: en Rusia el zar Nicolás II firma un decreto de amnistía para presos políticos.

1906: En Berlín termina la Conferencia Internacional de Telegrafía, que hace obligatorio el intercambio de informes entre las estaciones costeras y los barcos.

1908: En Estados Unidos, William Howard Taft es elegido 27.º presidente.

1911: En Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación.

1934: En Argentina se unifican la Liga Argentina de Football y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y Profesional para formar la Asociación del Fútbol Argentino

1935: En Grecia, el rey Jorge II vuelve al trono tras un plebiscito.

1936: En Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es reelegido 32.º presidente.

1946: En Japón, la soberanía del emperador japonés con Constitución de Japón pasa a manos del Parlamento.

1954: Francia empieza a enviar tropas a Argelia para aplastar los intentos de independencia.

1957: En la cárcel de Lewisburg, en Pensilvania, (Estados Unidos) muere el psicoanalista y ensayista austríaco Wilhelm Reich.

1958: En París se inaugura la sede de la Unesco.

1961: En Estados Unidos, el birmano Sithu U Thant es elegido secretario general de la ONU.

1964: En Estados Unidos, Lyndon B. Johnson es elegido presidente (el primero electo después del asesinato de John Kennedy).

1970: En Chile, el presidente Salvador Allende asume como presidente constitucional. Es el primer presidente marxista que accede al Gobierno a través de elecciones.

1971: En la ciudad de Rosario (Argentina) se funda el Newell’s Hockey Club por socias del Club Atlético Newell’s Old Boys para participar en los Torneos de la Asociación de Hockey del Litoral.

1973: Estados Unidos lanza la sonda espacial Mariner 10.

1978: Dominica se independiza del Reino Unido.

1978: La Unión Soviética y Vietnam firman un tratado de amistad y cooperación por 25 años.

1983: En el norte del Líbano, disidentes palestinos, con ayuda de sirios y libios, atacan a Yasir Arafat.

1985: El papa Juan Pablo II beatifica al primer periodista de la Iglesia: Tito Brandsma, carmelita neerlandés (asesinado en 1942 por el régimen nazi).

1986: Los Estados Federados de Micronesia se independizan de Estados Unidos.

1987: El cantautor británico George Michael, lanza al mercado su álbum debut de estudio en solitario títulado Faith.

1992: En Estados Unidos, Bill Clinton es elegido 42.º presidente.

1992: La banda estadounidense de hard rock Bon Jovi, lanza al mercado su quinto álbum de estudio títulado Keep The Faith, tras los éxitos Slippery When Wet (1986) y New Jersey (1988), respectivamente.

1994: En Estados Unidos se lanza el transbordador espacial Atlantis.

1998: En Estrasburgo se inaugura el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1998: En Estados Unidos, la empresa de telecomunicaciones Iridium lanza al mercado el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo.

2000: En el espacio comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional.

¿Quién nació el 3 de noviembre?

En España

1918: Raimon Panikkar, filósofo, teólogo y escritor.

1919: Jesús Blasco, autor de historietas y dibujante.

1968: Alberto Iñurrategi, montañero.

1970: Yolanda Alzola, presentadora de televisión.

1971: Raúl Cano, actor y humorista.

1973: Ana Milán, actriz.

1975: Marta Domínguez, atleta.

1982: Raquel del Rosario, cantante, de la banda El Sueño de Morfeo.

1984: Saúl Craviotto, palista.

En el mundo

1921: Charles Bronson, actor estadounidense

1933: John Barry, compositor británico de música de cine

1933: Michael Dukakis, político estadounidense.

1938: Jean Rollin, cineasta francés.

1943: Bert Jansch, músico escocés.

1943ː Malén Aznárez, periodista.

1945: Gerd Müller, futbolista alemán.

1949: Larry Holmes, boxeador estadounidense.

1949: Anna Wintour, editora estadounidense.

1952: Jim Cummings, actor de voz estadounidense.

1952: Roseanne Barr, actriz y comediante estadounidense.

1953: Kate Capshaw, actriz estadounidense.

1953: Dennis Miller, comediante estadounidense.

1956: Kevin Murphy, actor estadounidense.

1956: Gary Ross, cineasta estadounidense

1957: Dolph Lundgren, actor sueco.

1959: Hal Hartley, cineasta y guionista estadounidense.

1962: Gabe Newell, cofundador y director de la empresa desarrolladora Valve Software.

1969: Nacho Goano, periodista deportivo argentino.

1973: Sticky Fingaz, actor y rapero estadounidense.

1973: Mick Thomson, músico estadounidense, de la banda Slipknot.

1977: Mcoy Fundales, cantante filipino, de la banda Orange and Lemons.

1977: Aria Giovanni, modelo y actriz estadounidense.

1987: Gemma Ward, modelo australiana.

1988: Carlos Izquierdoz, futbolista argentino.

1988: Angus McLaren, actor australiano.

1995: Kendall Jenner, modelo estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 3 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 3 de noviembre?

En España

1971: Manuel Lozano Garrido, periodista y beato.

1989: Fernando Martín Espina, baloncestista.

2001: Mariano Navarro Rubio, político y abogado.

2007: Germán de Argumosa, parapsicólogo.

2007: Enrique Gimeno, director de orquesta.

2009: Francisco Ayala, escritor.

En el mundo

1979: José Puche Álvarez, médico.

1982: Edward Hallett Carr, historiador y periodista británico.

1988: Flora Rheta Schreiber, periodista estadounidense.

1990: Mary Martin, actriz y cantante estadounidense.

1992: Hanya Holm, bailarina germano-estadounidense .

1992: Armando Tejada Gómez, poeta y folclorista argentino.

1998: Martha O’Driscoll, actriz estadounidense.

1999: Ian Bannen, actor británico.

2001: Ernst Gombrich, historiador del arte británico.

2002: Lonnie Donegan, músico británico.

2002: Jonathan Harris, actor estadounidense.

2011: Flattus Máximus (Cory Smoot), guitarrista estadounidense, de la banda Gwar.

2011: Matty Alou, beisbolista dominicano.

2014: Gordon Tullock, economista estadounidense.

2015: Adriana Campos, actriz colombiana.

¿Qué se celebra el 3 de noviembre?

Día de la Independencia de Micronesia

Día de la Independencia de Indonesia