Efemérides del 2 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 2 de noviembre?

Tal día como hoy, 2 de noviembre de 1936 se inaugura el Servicio de Televisión de la BBC, se convierte en el primer servicio regular de televisión pública del mundo con un alto nivel de resolución de imagen del transmisor Alexandra Palace en Londres, luego retitulado BBC TV y finalmente como se conoce hoy BBC One. El servicio ha estado en servicio continuo desde 1936, excepto durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1946) cuando fue retirado del aire.

Años más tarde, el 2 de noviembre de 1973, el vicepresidente Gerald R. Ford aprueba la decisión de investigar al presidente Nixon en el marco del escándalo Watergate. Esta investigación determinaría si el presidente debe ser acusado o no. Se creía que Nixon había participado en el Watergate, junto con al menos un puñado de otros líderes gubernamentales. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 2 de noviembre.

¿Qué pasó el 2 de noviembre?

En España

1327: Alfonso IV el Benigno, es proclamado rey de Aragón a la muerte de su padre Jaime II.

1541: En Cádiz, Alvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de La Plata.

1936: En Leganés, ciudad fiel a la República, en el marco de la guerra civil española entran las tropas del Bando Nacional.

1964: En Barcelona, un incendio destruye los Encantes Viejos.

1968: La ONU elige a España como miembro del Consejo de Seguridad.

1971: En España reaparece el semanario Triunfo después de cuatro meses de suspensión decretada por el gobierno franquista.

2005: En Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba la admisión a trámite del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP (que el mismo día presentó un recurso de inconstitucionalidad).

2006: En Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba, sin votos en contra y con sólo dos abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la primera y única reforma estatutaria en España que consigue semejante consenso.

2017: La Audiencia Nacional española manda a prisión al Gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda y captura para el Presidente de la Generalidad Carles Puigdemont y a los miembros del gobierno huidos a Bruselas.

En el mundo

1914: Rusia le declara la guerra al Imperio otomano.

1916: En Francia, las tropas francesas ocupan el fuerte de Verdún.

1920: En Pittsburgh (Estados Unidos) la estación KDKA realiza la primera radiodifusión comercial: los resultados de las elecciones presidenciales.

1923: En Alemania, los ministros socialdemócratas abandonan el gobierno.

1926: En Francia, la policía detiene la expedición revolucionaria armada capitaneada por Francesc Macià.

1936: En Italia, el dictador Benito Mussolini proclama el Eje Roma-Berlín.

1936: En el Reino Unido, la BBC inaugura el servicio de televisión, el primer servicio de alta definición (definido en aquel momento como 200 líneas). En 1964 recibirá el nombre de BBC1, que todavía (hasta 2008) funciona.

1940: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofrece ayuda a todas las naciones contra los agresores.

1947: En Estados Unidos, Howard Hughes realiza su primer y único vuelo con el Hughes H-4 Hercules, el hidroavión con mayor envergadura alar de la historia (97,54 m).

1948: En Estados Unidos Harry S. Truman es elegido presidente.

1948: En Perú, la dictadura militar declara ilegales a los partidos comunista y aprista.

1953: La Asamblea Constituyente de Pakistán nombra al país como la República Islámica de Pakistán.

1954: En Inglaterra finaliza la huelga de trabajadores portuarios, causa de graves perjuicios en el comercio exterior británico.

1956: En Hungría, el ejército soviético reprime la Insurrección de Octubre.

1959: En Inglaterra se inaugura el primer tramo de la autopista que enlazará Londres con Birmingham.

1959: En Estados Unidos, el concursante Charles Van Doren (ganador del programa de TV Twenty One) admite ante un comité del Congreso que las respuestas correctas se le habían dado con anticipación.

1960:En Estados Unidos, la editorial Penguin Books es hallada inocente de obscenidad en el caso de la publicación del libro El amante de Lady Chatterley.

1962: En Estados Unidos, el presidente Kennedy informa que se han desmantelado las bases soviéticas en Cuba.

1963: En Vietnam del Sur, un golpe militar asesina al presidente Ngô Ðình Diệm.

1976: En Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter es elegido presidente.

1976: En India, la primera ministra Indira Gandhi obtiene plenos poderes dictatoriales.

1983: en Estados Unidos se empieza a celebrar el Día de Martin Luther King, Jr.

1984: Bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan las ejecuciones de mujeres (que se habían suspendido desde 1962).

1988: Desde el MIT se lanza el Morris worm, el primer gusano de Internet.

1995: En Sudáfrica, la policía arresta al exministro de Defensa, general Magnus Malan y a otros diez ex oficiales por haber asesinado a 13 negros en 1987. Todos los acusados serán liberados más tarde.

1997: Rusia y Japón firman un acuerdo acerca del contencioso de las islas Kuriles.

1998: En Argentina se celebra la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático.

2000: La Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, dos astronautas rusos y uno estadounidense.

2009: Se publica undécimo álbum de Bon Jovi, The Circle

2014: Muere en Oregon, Brittany Maynard, una joven a quien le detectaron un tumor cerebral. Su fallecimiento fue un suicidio asistido, razón por la que llamó la atención de medios de todo el mundo.2​3​4​

2016: Los Chicago Cubs se coronan campeones en la Serie Mundial de Béisbol al conseguir su tercer titulo, después de 108 años de sequía.

¿Quién nació el 2 de noviembre?

En España

1913: Rafael Aburto, arquitecto.

1913: Carmen Amaya, bailaora de flamenco.

1925: Modest Cuixart, pintor español, fundador del grupo Dau al Set.

1937: María Fernanda D’Ocón, actriz.

1938: Sofía de Grecia, reina consorte española.

1949: José Luis Viejo, ciclista.

1958: Juan Ramón Lucas, periodista.

1965: Juan Manuel Lillo, entrenador de fútbol.

1968: Jaume Balagueró, cineasta.

1968: Juan Ramón López Muñiz, futbolista y entrenador.

1970: Joel Joan, actor, guionista y director.

1986: Héctor Barberá, motociclista.

En el mundo

1913: Harry Babbitt, cantante estadounidense.

1913: Burt Lancaster, actor estadounidense.

1927: Steve Ditko, dibujante estadounidense.

1928: Luisa Josefina Hernández, escritora y dramaturga mexicana.

1929: Richard Edward Taylor, científico canadiense, premio nobel de física en 1990.

1934: Ken Rosewall, tenista australiano.

1938: Pat Buchanan, periodista y político estadounidense.

1942: Stefanie Powers, actriz y cantante estadounidense.

1944: Keith Emerson, músico británico, de la banda Emerson, Lake & Palmer.

1946: Alan Jones, piloto australiano de Fórmula 1.

1947: Dave Pegg, bajista estadounidense, de la banda Jethro Tull.

1951: Ricardo Alfonsín, político argentino, hijo del presidente Raúl Alfonsín.

1952: Scott Boras, agente deportivo estadounidense.

1955: Annie Laurie Gaylor, feminista atea estadounidense

1957: Carter Beauford, baterista estadounidense, de la banda Dave Matthews Band.

1961: K. D. Lang, cantante canadiense.

1966: David Schwimmer, actor estadounidense.

1969: Reginald Arvizu, bajista estadounidense, de la banda Korn.

1974: Nelly, rapero estadounidense.

1974: Prodigy, rapero estadounidense, de la banda Mobb Deep.

1982: Charles Itandje, futbolista francés.

1982: Jorge Maggio, actor argentino.

1986: Pablo Armero, futbolista colombiano.

1987: Karim El-Kerem, actor español de origen estadounidense.

1990: Kendall Schmidt, cantante y actor estadounidense, de la banda Big Time Rush.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 2 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 2 de noviembre?

En España

1285: Pedro III | Rey aragonés

1781: José Francisco de Isla | Escritor y religioso

1895: José Marco y Sanchís, escritor.

2003: Fernando Vizcaíno Casas, escritor y abogado.

2009: José Luis López Vázquez, actor.

En el mundo

1950: George Bernard Shaw, dramaturgo y periodista irlandés, premio nobel de literatura en 1925.

1952: Henry Edwards, actor y director británico .

1961: James Thurber, humorista estadounidense.

1966: Peter Debye, físico-químico estadounidense, premio nobel de química en 1936.

1966: Mississippi John Hurt, guitarrista y cantante de blues estadounidense.

1975: Pier Paolo Pasolini, cineasta, novelista y poeta italiano.

1991: Irwin Allen, productor estadounidense de cine.

1992: Hal Roach, productor, cineasta y guionista estadounidense.

1994: Richard Pottier, cineasta austrofrancés.

1995: Álvaro Gómez Hurtado, político colombiano.

1996: Eva Cassidy, cantante estadounidense.

1998: Vincent Winter, actor británico.

1998: Mareta West, astrogeóloga estadounidense.

2000: Robert Cormier, escritor estadounidense.

2010: Andy Irons, surfista estadounidense, víctima del dengue.

2014: Pierre Daix, periodista y escritor francés.

2015: Antonio Dal Masetto, escritor y periodista italiano nacionalizado argentino.

¿Qué se celebra el 2 de noviembre?

Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.