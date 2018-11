Efemérides del 1 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 1 de noviembre?

Tal día como hoy, 1 de noviembre de 1.800, el Presidente de Estados Unidos John Adams se convierte en el primer presidente que entra a vivir en la Casa Blanca. En una carta que dirige a su esposa, le escribe: “Antes de concluir mi carta, ruego al cielo la mayor de las bendiciones para esta casa y para todos los que la habiten en lo sucesivo. Que tan sólo hombres honestos y sabios gobiernen debajo de este techo.”

Un siglo más tarde, el 1 de noviembre de 1993, muere en Madrid Severo Ochoa de Albornoz, científico español y, que también desde 1956, estaba nacionalizado estadounidense. Fue en el año 1959 cuando obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por una serie de trabajos que llevaron finalmente a la síntesis del ácido ribonucleico ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 1 de noviembre.

¿Qué pasó el 1 de noviembre?

En España

1466: En la iglesia de San Nicolás del pueblo de Villalpando (Zamora) se hace por primera vez el voto a la Inmaculada Concepción.

1929: La catedral de Granada es declarada Monumento Nacional.

1977: En Covadonga, el entonces príncipe Felipe VI de España, es proclamado solemnemente Príncipe de Asturias.

En el mundo

1604: En el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la obra Otelo, de William Shakespeare.

1683: La colonia británica de Nueva York es subdividida en 12 condados.

1790: Edmund Burke publica Reflexiones de la Revolución en Francia, en la que predice que la Revolución francesa acabará en desastre.

1800: En Estados Unidos, el presidente John Adams se convierte en el primer presidente que vive en la Mansión Ejecutiva (más tarde llamada Casa Blanca).

1805: Napoleón Bonaparte invade el Imperio austríaco durante la Guerra de la Tercera Coalición.

1896: En Estados Unidos se muestran por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista (National Geographic).

1918: Ucrania se independiza del Imperio ruso.

1939: Nace el primer conejo nacido por inseminación artificial.

1944: En Países Bajos, unidades de la British Army aterrizan en Walcheren (Segunda Guerra Mundial).

1945: Australia se une a las Naciones Unidas.

1950: En la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII establece la infalibilidad papal cuando formalmente define como dogma la Asunción de María.

1960: Durante la campaña electoral, el presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia la idea de los Cuerpos de Paz.

1968: Se presenta el “Wonderwall Music” de George Harrison, el primer álbum en solitario de un miembro de The Beatles, publicado por Apple Records.

1968: En Estados Unidos, The Motion Picture Association of America inaugura su sistema de calificación de películas (G, M, R y X).

1969: En Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious minds, después de siete años lejos de los escenarios.

1970: En Saint-Laurent-du-Pont, (Francia) se incendia una sala de baile. Mueren 144 personas.

1973: en Estados Unidos, Leon Jaworski es nombrado fiscal del caso en el escándalo Watergate.

1979: En Bolivia se produce un golpe de estado encabezado por el Gral. Alberto Natusch Busch que derroca a Walter Guevarra Arce con un saldo de 100 muertos en la ciudad de la Paz.

1981: Antigua y Barbuda se independizan del Reino Unido.

1982: En Marysville (Ohio), la empresa japonesa Honda inaugura una fábrica. Se convierte así en la primera compañía automotriz que produce autos en Estados Unidos. Producen el Honda Accord.

1991: En la University of Iowa el estudiante Gang Lu mata a 5 profesores a tiros.

1993: Entra en vigor el Tratado de Maastricht.

1995: Comienza la conferencia de Dayton.

1998: Se instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2004: En los Pirineos es matada Cannelle, la última osa originaria del lugar. Su cachorro escapó a los cazadores, pero no se conoce su paradero.

2005: En Canadá se da a conocer la primera parte del Informe Gomery, que trata acerca de manipulación política de dinero.

2008: En Suiza se funda el Partido Burgués Democrático.

2009: En Finlandia zarpa en su viaje inaugural el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas, de 361 m de largo, con capacidad para 6300 pasajeros.

2016: Miroslav Klose, hasta la fecha el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, se retira oficialmente del fútbol.

¿Quién nació el 1 de noviembre?

En España

1904: Telesforo Monzón, escritor, político vasco.

1922: José Manuel Pita Andrade, historiador del arte.

1923: Victoria de los Ángeles, soprano.

1951: Manuel Cacho Quesada, diplomático.

1954: Maribel Martín, actriz.

1955: Antonio Romero Ruiz, político.

1963: Francisco José Alcaraz, activista social.

1964: Jon Jauregi, político.

1965: Gemma Nierga, periodista.

1968: Alberto San Juan, actor.

1973: Igor González de Galdeano, ciclista.

1975: Roberto Dueñas, baloncestista.

1979: David Cuéllar, futbolista.

1983: Pedro López Muñoz, futbolista.

En el mundo

1921: Mario Rigoni Stern, escritor italiano.

1926: Lou Donaldson, saxofonista estadounidense de jazz.

1932: Joaquín Achúcarro, pianista.

1932: Francis Arinze, cardenal y arzobispo nigeriano.

1932: John Clark, actor y director británico.

1934: Jackson Lago, político brasileño.

1935: Gary Player, golfista sudafricano.

1936: Billy Cafaro, cantante argentino.

1939: Barbara Bosson, actriz estadounidense.

1941: Joe Caldwell, baloncestista estadounidense.

1942: Larry Flynt, editor estadounidense.

1942: Marcia Wallace, actriz de voz estadounidense.

1947: Jim Steinman, compositor estadounidense.

1949: David Foster, músico y productor discográfico canadiense.

1951: Ronald Bell, cantante y saxofonista estadounidense, de la banda Kool & The Gang.

1958: Charlie Kaufman, guionista estadounidense.

1958: Rachel Ticotin, actriz estadounidense.

1959: Nancy Cartwright, actriz estadounidense.

1962: Magne Furuholmen, músico noruego, de la banda A-ha.

1962: Anthony Kiedis, cantante estadounidense de rock, de la banda The Red Hot Chili Peppers.

1963: Rick Allen, baterista británico, de la banda Def Leppard.

1970: Erik Spoelstra, entrenador estadounidense.

1972: Toni Collette, actriz australiana.

1972: Jenny McCarthy, actriz estadounidense.

1973: Aishwarya Rai, actriz india.

1976: Logan Marshall-Green, actor estadounidense.

1984: Damiano Ferronetti, futbolista italiano.

1984: Natalia Tena, actriz británica.

1984: Macnelly Torres, futbolista colombiano.

1986: Penn Badgley, actor estadounidense.

1994: Rocky Lynch, cantante y guitarrista estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 1 de noviembre?

En España

1895: Benito Sanz y Forés, cardenal.

1906: Juan de la Pezuela, escritor, militar y político.

1921: Francisco Pradilla, pintor.

1975: Fernando Delapuente, pintor.

1993: Severo Ochoa, bioquímico español, premio nobel de fisiología o medicina en 1959.

En el mundo

1907: Alfred Jarrý, escritor, dramaturgo y poeta francés.

1914: Christopher Cradock, almirante británico.

1977: Jake Voskuhl, baloncestista estadounidense.

1979: Mamie Eisenhower, personalidad estadounidense, esposa del presidente Dwight Eisenhower.

1982: King Vidor, cineasta estadounidense.

1982: James Broderick, actor estadounidense.

1984: Boris Souvarine, político francés.

2009: Claude Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo francés.

2009: Alda Merini, escritora y poetisa italiana.

2011: Sergio Montiel, político argentino.

2011: Fanny Edelman, política argentina.

2011: Héctor Rueda Hernández, arzobispo colombiano.

2012: Mitch Lucker, cantante estadounidense, de la banda Suicide Silence.

2014: Wayne Static, músico y cantante, miembro y fundador de la banda Static-X.

¿Qué se celebra el 1 de noviembre?

Día Mundial del Veganismo.

Día de los muertos.