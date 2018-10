Efemérides del 29 de octubre de 2018: ¿Qué pasó el 29 de octubre?

Tal día como hoy, 29 de octubre de 1929, se produjo el llamado “crack del 29” o “martes negro”, el día en el que la Bolsa estadounidense en Wall Street se cae a plomo, perdiendo los inversores miles de millones de dólares y no solo eso sino que la producción industrial caerá en un 54%, mientras que el paro subirá a una cifra récord entrando en la Gran Depresión que duró una década.

Años más tarde, el 29 de octubre de 2010 moría el sindicalista Marcelino Camacho, fundador y primer secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) entre 1976 y 1987. Al acabar la Guerra Civil fue juzgado y condenado por ir voluntario a defender la República. Se fugó de la cárcel y se exilió entre 1943 y 1957. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 29 de octubre.

¿Qué pasó el 29 de octubre?

En España

1876: Se establece la Institución Libre de Enseñanza.

1879: En Santander, el patriota independentista cubano José Martí termina su período en prisión.

1933: En el Teatro de la Comedia, en Madrid, José Antonio Primo de Rivera pronuncia el Discurso de fundación de Falange Española donde establece las bases del pensamiento joseantoniano.

1989: En España se celebran las elecciones generales de la IV Legislatura, ganando el PSOE de Felipe González.

1991: En Banyoles, el médico haitiano Alphonse Arcelín denuncia la exhibición (en el museo Darder) del Negro de Bañolas, el cadáver embalsamado de un varón botsuano de la etnia san (llamado peyorativamente «bosquimano»), que se exhibía desde 1916. Se repatrió a Botsuana en 2007.

En el mundo

1888: En Turquía se firma la Convención de Constantinopla, que garantiza la libre circulación por el Canal de Suez durante períodos de guerra y de paz.

1921: En Estados Unidos comienza el segundo proceso del caso Sacco y Vanzetti.

1922: En Italia Víctor Manuel III confía el poder a Benito Mussolini.

1929: En Nueva York comienza la Gran Depresión con la caída de la bolsa en el día conocido como Martes Negro.

1945: En París, Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia “El existencialismo es un humanismo”, punto de partida de ese movimiento.

1947: En Bruselas se lleva a cabo la unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, conocida como Benelux.

1956: En Egipto, el presidente Gamal Abdel Nasser, nacionalizó el Canal de Suez, estallando así la Guerra del Sinaí.

1964: Tanganika y Zanzíbar se unen en una nueva república, que se denominará Tanzania.

1965: En París (Francia) es secuestrada y asesinada Mahadi Ben Barka, dirigente revolucionaria marroquí, presidenta del Comité Preparatorio de la Conferencia Tricontinental.

1969: Se envía el primer mensaje a través de ARPANET, antecesora de la red Internet.

1969: En la Antártida, el Gobierno argentino funda la base Marambio.

1972: Un avión de la Lufthansa es secuestrado por integrantes del grupo terrorista Septiembre Negro.

1983: En Turquía, un terremoto deja como saldo 1330 muertos

1991: la nave Galileo, de camino a Júpiter, sobrevuela el asteroide (951) Gaspra.

1993: Se estrena Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton.

1998: En Cabo Kennedy despega el Transbordador espacial Discovery en una misión espacial de experimentación con siete tripulantes entre ellos el veterano astronauta John Glenn.

2004: En Birmania, Norodom Sihamoní es coronado rey.

2004: En Roma, los jefes de gobierno de la Unión Europea firman el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

2005 El “Big Ben” se detuvo durante aproximadamente 33 horas para revisarlo. Fue el mantenimiento más largo en 22 años.

2006: En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es reelecto con un amplio margen para un segundo mandato.

2012: Se disuelve el huracán Sandy.

2012: La empresa Microsoft lanza su sistema operativo para teléfonos inteligentes Windows Phone 8.

¿Quién nació el 29 de octubre?

En España

1892: Aurora Bertrana, escritora.

1902: Fernando López Heptener, óptico, fotógrafo y cineasta.

1920: Joaquín Gutiérrez Cano, político y diplomático.

1921: Julio Aumente, poeta.

1927: Pablo Antoñana, escritor.

1930: Basilio Martín Patino, cineasta.

1932: Alex Soler-Roig, piloto de Fórmula 1.

1940: José Manuel Cervino, actor.

1956: Bernardo del Rosal, jurista.

1962: Iñaki Bolea, ex jugador y entrenador de hockey sobre hielo.

1979: Ignasi Giménez Renom, político.

En el mundo

1897: Joseph Goebbels, ministro nazi alemán, ideólogo del Holocausto judío.

1906: Fredric Brown, escritor estadounidense de ciencia ficción y misterio.

1923: Luis Bras, dibujante, diseñador gráfico y cineasta argentino, pionero de la animación.

1923: Carl Djerassi, químico y novelista austriaco.

1924: Danielle Mitterrand, mujer francesa, esposa del presidente François Mitterrand.

1925: Robert Hardy, actor británico.

1930: Omara Portuondo, cantante cubana.

1935: Isao Takahata, cineasta japonés.

1936: Eugenio Barba, director y estudioso del teatro italiano.

1936: Akiko Kojima, modelo japonesa, primera en ganar el concurso Miss Universo.

1938: Ralph Bakshi, cineasta israelíestadounidense

1940: Frida Boccara, cantante francesa, ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 1969.

1942: Bob Ross, pintor y presentador de televisión estadounidense.

1944: Denny Laine, músico británico, de la banda The Moody Blues.

1946: Peter Green, guitarrista británico, de la banda Fleetwood Mac.

1947: Richard Dreyfuss, actor estadounidense.

1947: Robert Service, historiador británico.

1955: Roger O’Donnell, músico británico, de la banda The Cure.

1957: Dan Castellaneta, actor de voz estadounidense.

1959: Toshio Masuda, compositor japonés.

1961: Randy Jackson, músico estadounidense, de la banda The Jackson Five.

1971: Daniel J. Bernstein, profesor estadounidense, creador de un sistema de correo electrónico.

1971: Florencia Raggi, actriz y modelo argentina.

1971: Winona Ryder, actriz estadounidense.

1972: Gabrielle Union, actriz estadounidense.

1980: Ben Foster, actor estadounidense.

1983: Dana Eveland, beisbolista estadounidense.

1988: Andy King, futbolista galés.

1990: Eric Saade, cantante sueco.

1990: Ender Inciarte, beisbolista venezolano.

1993: India Eisley, actriz estadounidense.

1997: Ale Müller, actriz mexicana

1998: Lance Stroll, piloto canadiense de Fórmula 1.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 29 de octubre?

Escorpio

¿Quién murió un 29 de octubre?

En España

1913: Darío de Regoyos, pintor.

1932: Reveriano Soutullo, compositor de zarzuelas.

1936: Ramiro de Maeztu, escritor y político.

2009: Ricard Terré, fotógrafo.

2010: Marcelino Camacho, sindicalista y político.

2014: Rosa Posada, abogada y política.

En el mundo

1933: Albert Calmette, físico francés.

1950: Gustavo V, rey sueco.

1957: Louis B. Mayer, productor de cine y empresario estadounidense.

1963: Adolphe Menjou, actor estadounidense.

1969: Samuel Miklos Stern, arabista y hebraísta húngaro de origen israelí.

1971: Duane Allman, guitarrista estadounidense, de la banda Allman Brothers Band .

1971: Arne Tiselius, bioquímico sueco, premio nobel de química en 1948.

1987: Woody Herman, músico estadounidense.

1995: Terry Southern, guionista estadounidense.

1997: Anton Szandor LaVey, religioso estadounidense, fundador de la Iglesia de Satán.

1998: Gilda Lousek, actriz argentina.

2000: Manolo Muñoz, cantante y compositor mexicano.

2002: Glenn McQueen, director y supervisor de animación digital.

2003: Franco Corelli, tenor italiano .

2006: Nigel Kneale, escritor británico.

2009: Anna Yegorova, militar soviética.

2011: Walter Vidarte, actor uruguayo.

2012: Albano Harguindeguy, militar argentino.

2014: Rainer Hasler, futbolista liechtensteinense.

2017: Raúl García Zárate, abogado y concertista de guitarra peruano.

¿Qué se celebra el 29 de octubre?

Día Mundial de la Psoriasis.

Día Mundial del Ictus.

Día de la República de Turquía.