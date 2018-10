Efemérides del 28 de octubre de 2018: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

Tal día como hoy, 28 de octubre de 1848, se inaugura la primera línea de ferrocarril que recorre los 30 km que existen entre las ciudades de Barcelona y Mataró. El trayecto dura tan sólo un poco más de una hora ya que el ferrocarril se desplaza a una velocidad de 25 km/h.

Años más tarde, el 28 de octubre de 1956, arrancan las emisiones de Televisión Española desde el desde los estudios del Paseo de la Habana en Madrid, que fueron seguidas por apenas 600 receptores en Madrid. La emisión consistió de una bendición oficial de las instalaciones, discursos oficiales, emisiones del No-Do, actuaciones de coros y danzas de la Sección Femenina, con cierre de la imagen de la bandera española mientras suena el himno. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 28 de octubre.

¿Qué pasó el 28 de octubre?

En España

1848: Se inaugura el primer ferrocarril en España, con la línea Barcelona-Mataró.

1900: Se funda el Real Club Deportivo Español en Barcelona.

1905: En aguas próximas a Finisterre naufraga el acorazado español Cardenal Cisneros.

1938: En el marco de la Guerra Civil Española, las Brigadas Internacionales se marchan de España.

1944: En La Coruña, se inaugura el Estadio Municipal de Riazor.

1951: En Cataluña, el piloto argentino Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1.

1956: Se inauguran los servicios de Televisión Española, que al día siguiente comenzó a emitir sus programas de manera regular.

1982: El PSOE gana las elecciones generales por mayoría absoluta.

2007: En la Ciudad del Vaticano, el papa Benedicto XVI beatifica a los religiosos españoles de la Guerra Civil Española.

En el mundo

1886: En Estados Unidos, el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, regalada por Francia.

1892: En París (Francia), el precursor del cine Émile Reynaud estrena sus Pantomimas luminosas. Este hecho se reconoce como el inicio de los dibujos animados.

1893: En la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), el patriota cubano José Martí habla en la velada que ofrece la Sociedad Literaria Hispanoamericana en homenaje al general venezolano Simón Bolívar.

1918: Se funda Checoslovaquia como uno de los estados sucesores del Imperio austrohúngaro.

1922: En Italia, se produce la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, dos días antes de ser nombrado primer ministro de Italia.

1930: En Estados Unidos, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura Carnegie.

1958: En Suecia, Boris Pasternak obtiene el Premio Nobel de Literatura.

1962: En Washington (Estados Unidos), el presidente John F. Kennedy se compromete a dejar de intentar invadir Cuba, y la Unión Soviética retira los misiles atómicos instalados en Cuba. Finaliza la Crisis de los Misiles.

1981: en Estados Unidos, Lars Ulrich y James Hetfield forman la banda de thrash metal Metallica.

1988: Francia autoriza la píldora abortiva conocida como Mifepristone.

1993: Borís Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo en Rusia.

2007: Cristina Fernández se convierte en la primera mujer electa presidenta de Argentina. En 1974, María Estela Martínez había sido electa vicepresidenta, y se convirtió en presidenta tras la muerte del presidente Perón.

2011: En Estados Unidos, la NASA lanza el satélite NPP con la misión de realizar observaciones climatológicas de la Tierra.

2012: En la costa este de Estados Unidos, el huracán Sandy afecta a los estados de Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York y ocasionando inundaciones y devastación a su paso. Se calcula que las pérdidas ascendieron a 20 000 millones de dólares.

¿Quién nació el 28 de octubre?

En España

1866: Ramón María del Valle-Inclán, escritor.

1878: Conrado del Campo, compositor.

1889: Francisco Martínez García, político.

1890: Joaquín García-Hidalgo, periodista y político.

1906: Xosé Filgueira, intelectual.

1924: Antonio Creus, piloto español.

1928: Cassen, humorista.

1929: Juan Gallardo Muñoz, escritor.

1943: Charo López, actriz.

1957: Paco Ortega, músico y compositor.

1958: Concha García Campoy, periodista.

1974: Vicente Moreno, futbolista.

1978: Marta Etura, actriz.

En el mundo

1897: Edith Head, diseñadora estadounidense de moda.

1902: Elsa Lanchester, actriz británica.

1903: Evelyn Waugh, novelista satírico británico.

1909: Francis Bacon, pintor británico.

1914: Richard L. M. Synge, bioquímico británico, Premio Nobel de Química en 1952.

1914: Dody Goodman, actriz estadounidense.

1922: Gershon Kingsley, compositor de origen alemán.

1929: Joan Plowright, actriz británica.

1929: Marcel Bozzuffi, actor francés.

1930: Bernie Ecclestone, empresario británico.

1931: Analía Gadé, actriz argentina.

1932: Suzy Parker, modelo y actriz estadounidense.

1937: Lenny Wilkens, entrenador y exbaloncestista estadounidense.

1938: Oscar Barney Finn, cineasta argentino.

1939: Jane Alexander, actriz estadounidense.

1941: Hank Marvin, guitarrista británico, de la banda The Shadows.

1941: Pacho O’Donnell, historiador, escritor y político argentino.

1944: Dennis Franz, actor estadounidense.

1949: Caitlyn Jenner, atleta y figura de la televisión estadounidense.

1955: Bill Gates, empresario estadounidense.

1957: Stephen Morris, músico británico, baterista de Joy Division y New Order.

1958: William Reid, músico escocés de The Jesus and Mary Chain.

1962: Daphne Zuniga, actriz estadounidense.

1963: Lauren Holly, actriz estadounidense.

1963: Eros Ramazzotti, cantante italiano.

1964: Juan Darthés, actor brasileño.

1965: Jami Gertz, actriz estadounidense.

1967: Kevin Macdonald, cineasta escocés.

1967: Julia Roberts, actriz estadounidense.

1967: John Romero, programador estadounidense de videojuegos.

1969: Ben Harper, músico estadounidense.

1972: Brad Paisley, cantautor estadounidense.

1973: Alvin Burke (MVP), luchador estadounidense.

1974: Joaquín Phoenix, actor y músico puertorriqueño.

1982: Matt Smith, actor británico.

1985: Troian Bellisario, actriz, escritora, productora y directora estadounidense.

1987: Frank Ocean, cantante, rapero y compositor estadounidense.

1988: Jamie xx, productor y compositor británico.

1990: Hannah Trigwell, cantautora británica

1997: Sierra McCormick, actriz estadounidense.

1999: Riko Yoshida, actriz japonesa.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 28 de octubre?

Escorpio

¿Quién murió un 28 de octubre?

En España

1918: Inocencio Medina Vera ilustrador.

1938: Ramón Franco Bahamonde, aviador militar.

1970: Eduardo López-Chávarri, compositor.

1977: Miguel Mihura, escritor, dibujante y humorista.

1999: Rafael Alberti, poeta español.

2005: Alberto Ormaetxea, futbolista.

2007: Eduardo Primo Yúfera, químico.

2011: Juan María Bandrés, político y abogado.

2014: José Mari Manzanares, torero.

En el mundo

1949: Ginette Neveu, violinista francesa.

1954: Enrique Flores Magón, revolucionario mexicano

1959: Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano.

1972: Mitchell Leisen, cineasta estadounidense.

1975: Oliver Nelson, músico estadounidense de jazz.

1983: Otto Messmer, animador estadounidense.

1990: Gervasio, cantante uruguayo.

1998: Ted Hughes, escritor británico.

2005: Richard Smalley, químico estadounidense, Premio Nobel de Química en 1996.

2006: Red Auerbach, entrenador estadounidense de baloncesto.

2008: Ricardo Claro, empresario chileno.

2009: Taylor Mitchell, cantante canadiense de folk.

2010: Watts Humphrey, informático estadounidense.

2013: José Gobello, escritor argentino.

¿Qué se celebra el 28 de octubre?

Día Mundial de la Animación.

Día Mundial del Judo.

Día del Ingeniero en Venezuela.