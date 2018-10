Cambio de hora 2018: Así son los cambios de hora en el resto del mundo

En la madrugada de ayer sábado se cambió la hora al horario de invierno, pero no somos el único país que cambia la hora dos veces al año, y de hecho otros muchos, en la UE y en el mundo también atrasaron el reloj una hora esta pasada madrugada y la adelantarán cuando llegue el horario de verano. Veamos a continuación, cómo son los cambios de hora en el resto del mundo.

Solo alrededor del 70 por ciento de los países siguen los cambios de hora como el que hacemos nosotros en España. Podemos ver entonces cómo son en otras partes del mundo los cambios de hora.

Fue en el año 1973 cuando tras la primera crisis del petróleo, algunos países optaron por adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y con ello poder ahorrar así electricidad. De este modo, los Estados miembros de la UE (Reino Unido, Irlanda y Portugal) optaron por elegir el horario GMT. En el caso de España, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Croacia y Holanda los relojes están en el huso horario GMT+1, mientras que Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía adelantan la hora a GMT+2 o GMT+3.

Por otro lado vemos de qué modo es el cambio de hora en el resto del mundo:

Gran parte de los trópicos: muchos países a lo largo y por debajo del ecuador no participan en el cambio de hora y en concreto no hacen nada para el horario de verano. Debido a su ubicación, las horas de luz no cambian mucho de una temporada a otra, por lo que no hay necesidad de adelantar o retrasar sus relojes. Sin embargo, esto no es una regla firme, ya que algunas áreas de Sudamérica sí lo siguen, incluyendo Chile y secciones de Brasil.

Partes de Australia: en este país, depende de los estados y territorios decidir si desean usar el horario de invierno o el de verano, por lo que la elección se divide cuando se trata de quién ajusta sus relojes. Australia Occidental, Queensland y el Territorio del Norte no cumplen con el horario de verano. En cambio algunos territorios, sí que cambian y luego vuelven al de invierno.

Áreas de Asia: China, Japón, Corea del Sur, Taiwán e India no cumplen con el horario de verano.

Islandia: mientras que la Unión Europea y el resto de Europa cambian sus relojes, Islandia elige no hacerlo.

La mayoría de África: la mayor parte de África se excluye del cambio de huso horario, pero hay algunas excepciones, como Egipto, Libia y Namibia. Se ha hablado de reintroducirlo en Sudáfrica, pero en la actualidad, el país no sigue una diferencia de horarios como lo que tenemos nosotros.