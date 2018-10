7 alternativas a Word gratis

Hoy día, si quieres convertirte en un fértil escritor o simplemente necesitas un documento en el que escribir, no es necesario que te descargues caros softwares. Puedes encontrar alternativas a Word gratis que no te van a costar un duro.

Sin duda, Microsoft Word es el procesador de textos más conocido y que más personas usan en todo el mundo. Es normal, ya que es bastante intuitivo y, a base de usarlo durante años, pocos se acostumbran a otras versiones.

Sin embargo, Word es bastante caro, por lo que no todo el mundo se lo puede permitir. Además, muchos ordenadores, pese a usar el sistema operativo Windows de Microsoft, se ven obligados a pagar si quieren activar todo el Office, también otros como Excel, por ejemplo.

Pero hoy en día no tienes que pagar los más de 100 euros que cuesta el clásico Word si no quieres. Para ello, solo has de descargar o buscar online uno de estos procesadores de textos gratis y aprovecharte de sus ventajas sin que te cueste un euro.

Las mejores alternativas a Word gratis

Una alternativa gratis a Word es el propio Word online. Parece absurdo, pero es cierto. Si tienes una cuenta con Microsoft, y lo normal es que la tengas si usas Hotmail, Messenger, Skype o cualquiera de sus aplicaciones, podrás aprovechar este procesador que, sin bien no es tan completo como el de pago, es bastante útil y manejable.

LibreOffice es un clásico que miles de usuarios utilizan como alternativa. Con su software libre, pese a mostrar una interfaz algo vintage, ha demostrado ser muy práctico. Lo puedes descargar en todo tipo de sistemas operativos, desde Windows hasta Linux y OS X, posee guardado automático, exportación a PDF, etc.

Otro que usan miles de usuarios es OpenOffice. Otra vez software gratis descargable de la mano de la compañía Apache que tiene gran parecido a Word, prácticamente todas sus funcionalidades y la ventaja de no tener que pagar nada.

Una alternativa muy conocida es Google Docs. También Google decidió ofrecer su propio procesador de textos, este dependiente de Google Drive, totalmente online y muy cómodo de usar y manejable. No le falta función alguna.

Si estas opciones no te parecen suficientemente interesantes, existen otras, como Calligra, basado en formatos ODF, compatible con apps ofimáticas, Authorea, que es una herramienta online colaborativa de fácil aprendizaje, o bien Scribus, de descarga gratuita, compatible con todos los sistemas operativos y que incluye hasta opciones de diseño gráfico.