Cómics: Decubre ‘100 balas’ de Brian Azzarello y Eduardo Risso

Los Mejores Cómics presentó 100 Balas, de Brian Azzarello y Eduardo Risso, una de las mejores historias del género negro de la toda la historia del cómic. Hablamos de una serie cerrada que trata sobre la venganza, la cual se narra en un entorno de conspiraciones, grupos secretos, violencia callejera y dosis de novela negra. La narra el escritor norteamericano Brian Azzarello y dibujada por el argentino Eduardo Risso, fue ganadora de varios premios Harvey y Eisner del cómic. Por algo será ¿no?

100 Balas, de Azzarello y Risso

Su comienzo empieza con un hombre de edad avanzada que se llama Agente Graves y que visita a una serie de hombres cuyas vidas se rompieron en condiciones extrañas.

Lo que hace Graves es ofrecerles a todos un maletín donde están presentes las pruebas que demuestran que fueron víctimas de un complot que se urdió en su contra. Además les adjuntaba fotos de los responsables y una pistola que tenía 100 balas, lo que hacía suponer carta blanca para actuar impunemente si los injuriados tomaban la decisión de tomarse la justicia por su mano.

Es una obra donde la trama es muy enrevesada, donde hay organizaciones en la sombra, complots internacionales, crimen organizado y hasta terrorismo de estado. A medida que avanza la trama se puede descubrir la conexión entre los personajes, lo que da abre la puerta a una red de lo más compleja en cuanto a intrigas, poder y violencia.

100 Balas es de lo mejor que crea DC Comics entre 1999 y 2009, década que duró la serie. El tono en el que se movían las diferentes capas sociales, así como el perfil que hace del crimen en varias esferas son realmente increíbles.

¿Cuál es el público que puede leer 100 Balas?

No es un cómic de lectura fácil, siendo necesario atención y gusto por leer, además de tener cierta paciencia. En caso de que el género pulp y la novela negra no te atraigan, casi es mejor no optar por el cómic.

100 Balas es un cómic serio y para adultos, tratando temas poco amables como las mafias, guerras de bandas, formación de milicias paramilitares y demás temática donde no hay lugar para justicieros y demás superhéroes. La acción que se produce en este cómic es realista y se constriñe realmente a las leyes de la física y de lo que pueden hacer los seres humanos, por lo que no hay demasiada fantasía. De ti depende, como siempre, pero es una gran obra.