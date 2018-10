Descubre el origen del lazo rosa como símbolo en el Día del Cáncer de Mama 2018.

Cada octubre, el color rosa aparece con toda su fuerza. El 19 de octubre, las personas integran el rosa en sus armarios para apoyar el día y el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, representado sobre todo por un lazo cuya historia de origen es quizás desconocida.

El rosa siempre se ha asociado a lo femenino de modo que podemos pensar que el lazo rosa nació como símbolo para el cáncer de mama que afecta a más mujeres que a hombres, pero, ¿quién creó este símbolo y qué significa realmente?

Lo cierto es que el diseño del lazo rosa en la campaña de la lucha contra el cáncer de mama se atribuye a Evelyn H. Lauder, hija de Estee Lauder, jefa de la casa de cosméticos del mismo nombre en los años 90. Una cinta no rosada pero de color salmón ya existía previamente, y la encargada de realizarla con sus manos era, Charlotte Haley, cuya abuela, hermana e hija habían sufrido cáncer de mama. Charlotte distribuía sus cintas junto con una tarjeta postal que invitaba a pedirle al Instituto Nacional del Cáncer que invirtiera más en la prevención de la enfermedad, que en ese momento tenía solo el 8% de su presupuesto de casi 2 mil millones. Una iniciativa, por lo tanto, de una mujer común que no pidió donar dinero ni comprar productos, sino que presionó a la agencia principal del gobierno de EE. UU. para la investigación del cáncer y para modificar la distribución de los fondos.

Los esfuerzos y trabajo de Haley llegan a oídos de Evelyn H. Lauder y Alexandra Penney, editora de la revista Self. Juntas contactan con Charlotte y le piden que utilice su cinta para lanzar una campaña a favor de las mujeres contra el cáncer de mama bajo los auspicios de la marca Estee Lauder. Charlotte siente que su luche no es algo que deba relacionarse con publicidad y se niega. Pero Lauder y Penney, a su vez, se desisten a dejar escapar la idea de usar un lazo de color para identificar la lucha de esta enfermedad. Por consejo de sus abogados, el color de la cinta cambia de salmón a rosa. Un color tranquilizador y festivo, todo lo que no es un diagnóstico de cáncer de mama. En octubre de 1992, la cinta rosa se asoció con la venta de los productos de Estee Lauder y con ello nace una campaña que se acaba extendiendo por todo el mundo más allá de la marca que en realidad lo concibió.

De hecho, el uso del rosa durante el mes de octubre, no solo en forma de lazo, sino también como pin, o como pañuelo, es una forma sencilla de que estas mujeres sepan que no están solas. Además, usar el rosa durante el mes de concienciación sobre el cáncer de mama muestra el apoyo para educar al público, avanzar en la investigación y honrar a los millones de mujeres que han luchado contra la enfermedad para que un día ninguna mujer tenga que luchar nuevamente.