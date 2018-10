7 consejos para ir de camping

¿Te apetece ir de camping? Sin duda es una idea excelente, ya que es una forma de viajar barata, cómoda y que permite estar en contacto constante con la naturaleza. Sin embargo, antes es interesante anotar esta serie de consejos que te serán muy útiles en tus aventuras.

Para ir de camping hay que tener en cuenta ciertos factores en los que no siempre piensan los que no tienen experiencia suficiente. Por ejemplo, si vas de acampada, no te puede faltar absolutamente de nada para que no te encuentres con sorpresas desagradables una vez llegues al sitio. Así que, haz una lista con cada utensilio que lleva la tienda de campaña, de forma que no falte nada para montarla una vez llegues a tu destino. Comprueba componente a componente detalladamente.

Obviamente, tendrás que comer en el camping. Si es así, no dudes en controlar cada utensilio necesario para cocinar. Es importante que tengas una pequeña cocina portátil con hornillo y gas, y añade mesa y sillas plegables, facilita mucho el momento de la comida. Además, necesitas vasos, cubiertos, un encendedor para hacer fuego, tuppers de plástico, navajas multiusos, ollas, sartenes y cazos e incluso una cafetera y una pequeña nevera te pueden ser útiles.

Otros utensilios que no pueden faltar son los martillos de goma, que te vendrán muy bien para clavar clavos en el suelo. Añade palas pequeñas, herramientas, linternas y pilas, bridas, repelentes para mosquitos, bolsas de reutilización, esterillas y prismáticos. Comprueba todo y haz un buen inventario.

Más consejos para ir de camping

A la hora de dormir, especialmente si vas en tienda de campaña, es interesante que te acuerdes de portar colchones hinchables para que tu cuerpo esté más cómodo. Añade plástico para ponerlo bajo la tienda de forma que se aísle de la humedad, sacos de dormir, almohadas y sábanas.

A la hora de limpiar la basura que se va generando, es importante contar con bolsas de plástico, si pueden ser reciclables, tanto mejor. Recuerda que estás en un entorno natural, hay que respetarlo. Añade al equipo papel de cocina, tendedero, cubetas, recogedor, bolsas para ropa sucia, papel de cocina y bayetas y jabón lavavajillas.

Para tu higiene, no dudes en incorporar champú y gel, rollos de papel higiénico, colonia, desodorante, pañuelos, cepillo de dientes, etc. Todo será útil para quitar la sal del mar, el cloro de piscinas o simplemente para asearte.

Recuerda llevar ropa cómoda, como pantalones cortos o tácticos, camisetas, aislantes, zapatillas y calzado para la naturaleza, chanclas, etc.