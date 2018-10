¿Qué es una antología?

Con frecuencia solemos hablar de la palabra “antología”. Vamos a profundizar más en ella y en lo que consiste. Para ello lo mejor es ir a sus orígenes y significado. Antología viene del griego anthos, que significa flor y legein que significa leer. Todo esto lo podemos traducir como flor de leer, pero de forma tradicional lo llamamos: flores escogidas o guirnaldas. Hablamos al final de una recopilación de obras literarias, en origen, de poemas.

Profundizando en la antología

Si vamos al contexto de la literatura, una antología contiene una selección de textos literarios de uno o varios autores y lo sería cualquier medio (discos, libros, colecciones, exposiciones) que incluyan una selección de obras artísticas. Suele ser común en la poesía que se realice (las famosas antologías poéticas), aunque también se producen en otra clase de géneros, caso de los ensayos, cuentos o fábulas. De la misma manera puede tener naturaleza temática.

Vamos con unos puntos interesantes que debes saber sobre ella:

• Las antologías normalmente nacen con la intención de servir de ayuda a los programas de estudio de las diversas materias o cursos a los que correspondan.

• Los contenidos no deben limitarse a un único enfoque, con indiferencia de si es teórico o práctico, al igual que no debe limitarse a una única interpretación desde el punto de vista ideológico. El contenido debe ser imparcial.

• Debe ser un apoyo didáctico que ayude a despertar el interés del lector sobre el contenido de la misma, lo que favorecerá la profundización en el tema.

• Los contenidos tienen que estructurarse a partir de un orden que tenga coherencia. Puede ser desde el punto de vista deductivo, inductivo, cronológico, etc.

• Su finalidad debe ser académica y mediante ella se apoyará al curso para el que se elaboró.

Tipos de antología

Si hablamos en términos generales, tiene que responder, a un tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje del programa. En este sentido la antología puede ser:

• Teórica

• Práctica

• Teórico-práctico

La clasificación de las antologías está centrada de forma principal en la clase de contenidos en que se constituyen, que suelen ser de lo más útil. Eso sí, elaborar este tipo de materiales, puede diferir en cuanto a la profundidad, dependiendo del grado de dificultad, riqueza con el que se trate el tema o de la amplitud, dependiendo del campo de información en el que se aborde la temática de la antología seleccionada.