Vida y obra de Buero Vallejo

Antonio Buero Vallejo nació en 1916, desde su juventud fue un gran aficionado a la lectura, además de a la música, dibujo y pintura, de hecho quería ser pintor. Llegó a participar en la Guerra Civil Española por el bando republicano, donde llegó a ir a la cárcel. Cuando salió se refugió en el teatro, donde centró su producción literaria en la denuncia social y política en muchas obras, aunque ello tuvo como consecuencia que no pudiera estrenar algunas de las obras por la censura.

Buero Vallejo, una obra con la sociedad y el hombre como protagonistas

A principios de 1946, fijó su residencia en Carabanchel Bajo (Madrid). Se hizo socio del Ateneo e incluso publicó sus dibujos en revistas para lograr ingresos, pero cada vez la escritura se hizo más hueco en su obra.

Un tema como es el de la ceguera, pasó a ser el principal argumento en su primer drama. “En la ardiente oscuridad”, redactado en 1946. Escribe “Historia despiadada” y “Otro juicio de Salomón” en 1948. En 1948 obtuvo el premio Lope de Vega por “Historia de una escalera” y ese mismo año también el premio de la Asociación de Amigos de los Quinteros por su acto único: Las palabras en la arena.

El trabajo como dramaturgo se fue ampliando, publicando y estrenando de manera continuada sus obras en varios teatros de la capital, incluso llegando al mundo del cine “Historia de una escalera”.

La temática que suele aparecer en muchas de sus obras es la tragedia del individuo, toda ella analizada desde un punto de vista social, moral y donde la ética es protagonista. Los problemas fundamentales que angustian al ser humano ya se pueden observar en sus primera obras y siempre estuvieron presentes de una u otra forma.

Los críticos clasifican su obra como teatro simbolista, de crítica social y dramas históricos. En la década de los sesenta estrenó algunos títulos. En 1966 tuvo que marchar a Estados Unidos debido a dificultades económicas, dando charlas sobre su teatro y conferencias.

Ya en los primeros años de la democracia tuvo que aguantar diversos ataques hacia él e incluso amenazas de muerte, aunque la admiración internacional no hacía más que crecer. Conviene resaltar que fue miembro fundador de la Unión de Ex Combatientes de la Guerra de España y de la Asociación de Ex Presos y Represaliados de la Guerra Civil. Miembro de número de la Real Academia Española en 1971 para ocupar el sillón X.

En junio de 1986 murió en accidente de circulación su hijo pequeño, Enrique Buero Rodríguez, dedicando a él su obra “Lázaro en el laberinto”. El día del estreno se le concedió el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, por primera vez otorgado a un dramaturgo.

De los premios que obtuvo en los siguientes años destacamos el Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 1996, otorgado por primera vez a un autor teatral.

En 1997 finalizó su última obra, “Misión al pueblo desierto”, que se estrena en Madrid el 8 de octubre de 1999. Falleció a los 83 años el 29 de abril del 2000, después de sufrir un infarto cerebral. Más de 6000 personas pasaron por su capilla ardiente para homenajearle.