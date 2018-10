Efemérides del 8 de octubre de 2018: ¿Qué pasó el 8 de octubre?

Tal día como hoy, 8 de Octubre de 1881, es inaugurada la línea férrea que unirá la ciudad de Madrid con la de Lisboa en una ceremonia que presiden los monarcas de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I respectivamente, y que es destacada en la época por su gran despliegue de adornos de guirnaldas, de flores, de banderas, de arcos florales y de himnos oficiales.

Años más tarde, el 8 de Octubre de 1967, Ernesto “Che” Guevara, guerrillero argentino y líder de la Revolución cubana es capturado durante una escaramuza con un destacamento especial del ejército de Bolivia tras ser herido. Es trasladado preso al pueblo de La Higuera, donde es retenido en el edificio de la escuela. Al día siguiente será ejecutado sin más. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 8 de Octubre.

¿Qué pasó el 8 de Octubre?

En España

1881: Se inaugura la línea férrea Madrid-Lisboa.

1918: Antonio Maura dimite con todo su gabinete.

1988: Freddie Mercury (cantante de la banda británica Queen) realiza su última presentación en vida ante una audiencia en Barcelona; su último concierto junto a Queen había sido el 9 de agosto de 1986 en Inglaterra.

1992: En Madrid se inaugura el Museo Thyssen.

1998: Abraham Olano se convierte en el primer ciclista en proclamarse campeón del mundo tanto en ruta (1995) como en contrarreloj.

2017: En Barcelona, se produce una manifestación multitudinaria por la unidad de España.

En el mundo

1912: Comienza la Primera Guerra de los Balcanes.

1917: León Trotski es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo.

1918: Inicio de la Segunda Batalla de Cambrai entre tropas aliadas y alemanas.

1941: Tropas alemanas llegan a la ciudad de Mariupol durante su invasión de la Unión Soviética.

1962: Argelia es aceptada en las Naciones Unidas.

1967: En Bolivia el ejército boliviano ―junto con asesores de la CIA― capturan al guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara. Al día siguiente será asesinado.

1970: El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1974: En Estados Unidos, quiebra el banco Franklin National Bank por fraude; hasta ese momento será la quiebra más grande de la historia de ese país.

1974: Baja California Sur y Quintana Roo son declarados como estado.

1982: Quedan prohibidas todas las organizaciones laborales polacas, incluido el sindicato Solidaridad.

1983: En Birmania, Chun Doo, presidente de Corea del Sur, resulta ileso de un atentado.

1991: Croacia vota por separarse de Yugoslavia, ganando su independencia completa.

2005: Se produce un terremoto de magnitud de 7,6 en la escala de Richter en Cachemira, entre India y Pakistán.

2007: Costa Rica aprueba un tratado de libre comercio con Estados Unidos

2009: Herta Müller, es galardonada con el Premio Nobel de Literatura.

¿Quién nació el 8 de octubre?

En España

1881: José Solchaga, militar.

1894: Vicente Rojo Lluch, general antifascista.

1897: Antonio Soto, anarcosindicalista sobreviviente de las huelgas rurales conocidas como La Patagonia Rebelde de Argentina en 1921.

1915: María Telo Núñez, jurista y feminista.

1919: Teresa Pàmies, escritora.

1927: Carmina Virgili, geóloga, química, gestora científica y política.

1940: Maria Àngels Cardona i Florit, científica.

1942: Pepe Domingo Castaño, comunicador, escritor y cantante.

1956: Tente Sánchez, futbolista.

1959: Miguel de Andrés, futbolista.

1960: Lorenzo Milá, periodista y presentador de televisión.

1961: Carlos Goñi, músico.

1969: Susanna Griso, periodista.

1971: Roberto Ríos, futbolista.

1976: Galo Blanco, tenista y entrenador.

En el mundo

1883: Otto Heinrich Warburg, fisiólogo y físico alemán, premio nobel de medicina en 1931.

1907: Richard Sharpe Shaver, escritor e ilustrador estadounidense.

1920: Frank Herbert, escritor estadounidense.

1922: Nils Liedholm, futbolista y entrenador noruego .

1934: Gerry Hitchens, futbolista británico

1939: Paul Hogan, actor, productor y guionista australiano.

1941: Jesse Jackson, religioso y político estadounidense.

1943: Chevy Chase, comediante, actor y guionista estadounidense.

1948: Benjamin Cheever, escritor estadounidense.

1948: Claude Jade, actriz francesa.

1948: Johnny Ramone, guitarrista y compositor estadounidense, de la banda Ramones.

1949: Sigourney Weaver, actriz y productora estadounidense.

1949: Hamish Stuart, cantante, guitarrista y productor británico, de la banda Average White Band.

1950: Robert “Kool” Bell, cantautor y bajista estadounidense, de la banda Kool & the Gang.

1955: Darrell Hammond, comediante y actor estadounidense.

1956: Stephanie Zimbalist, actriz estadounidense.

1957: Antonio Cabrini, futbolista y empresario italiano.

1960: Andrea Anastasi, voleybolista y entrenador italiano.

1964: Jakob Arjouni, escritor alemán.

1965: Matt Biondi, nadador estadounidense.

1965: Peter Greene, actor estadounidense.

1965: C. J. Ramone, cantante-compositor y bajista estadounidense, de la banda Ramones.

1966: Karyn Parsons, actriz y productora estadounidense.

1967: Yvonne Reyes, modelo venezolana.

1968: Leeroy Thornhill, tecladista británico, de la banda The Prodigy.

1969: Jeremy Davies, actor estadounidense.

1969: Mariana Moyano, periodista y académica argentina.

1969: Dylan Neal, actor canadiense-estadounidense.

1970: Matt Damon, actor, productor y guionista estadounidense.

1970: Soon-Yi Previn, hija adoptiva de Mia Farrow.

1979: Paul Burchill, luchador profesional británico.

1979: Kristanna Loken, modelo, actriz y productora estadounidense.

1983: Travis Pastrana, piloto de automovilismo y motociclismo estadounidense.

1985: Bruno Mars, cantante y músico estadounidense.

1993: Angus T. Jones, actor estadounidense.

1993: Garbiñe Muguruza, tenista hispano-venezolana.

1993: Barbara Palvin, modelo y actriz húngara.

1993: Molly C. Quinn, actriz estadounidense.

1997: Bella Thorne, actriz, cantante y bailarina estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 8 de octubre?

Libra

¿Quién murió un 8 de octubre?

En España

1844: Martín Fernández de Navarrete, marino y escritor.

1898: Juan Alonso Zayas, militar.

1946: Agustín Parrado García, obispo.

1955: Trifón Gómez, político y sindicalista.

1990: José Luis Alonso Mañés, director de teatro y actor.

1993: Santiago Navarro, baloncestista.

2012: Rafael Lesmes, futbolista.

En el mundo

1918: Saturnino Herrán, pintor mexicano.

1949: Leonor Michaelis, bioquímico y físico alemán.

1951: José Joaquín Casas Castañeda, político colombiano.

1953: Nigel Bruce, actor y cantante mexicano-estadounidense.

1953: Kathleen Ferrier, cantante británica.

1966: Célestin Freinet, pedagogo francés.

1970: Jean Giono, escritor francés.

1981: Armando Bó (67), cineasta argentino.

1982: Fernando Lamas, actor y cineasta argentino.

1983: Joan Hackett, actriz estadounidense.

1985: Marta Lynch, escritora argentina.

1999: Adrián Ramos, actor mexicano.

2000: Victor Mares, actor mexicano.

2007: Constantine Andreou, pintor y escultor franco-griego .

2011: Al Davis, futbolista y entrenador estadounidense.

2011: Roger Williams, pianista estadounidense.

2011: Mikey Welsh, músico y artista estadounidense.

2011: Dennis Ritchie, informático estadounidense.

2012: Donnie Butcher, baloncestista y entrenador estadounidense.

2012: John Tchicai, saxofonista y compositor franco-danés .

2013: Phil Chevron, guitarrista, cantante y compositor irlandés, de la banda The Pogues.

2013: Paul Desmarais, empresario y filántropo canadiense.

2013: Rod Grams, periodista y político estadounidense.

2013: Andy Pafko, beisbolista y entrenador estadounidense .

2013: Claudio Quinteros, actor argentino.

2015: Enrique Gratas, presentador de televisión argentino.

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

Día del Estudiante Solidario.

Día de la Marina de Guerra del Perú.

Día del Trabajador Rural