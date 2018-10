Efemérides del 1 de octubre de 2018: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

Tal día como hoy 1 de octubre de 1867 se publica “El Capital“, una de las principales obras del economista y filósofo del siglo XIX Karl Marx, en la que expuso su teoría del sistema capitalista, su dinamismo y sus tendencias hacia la autodestrucción. El primer volumen fue publicado en Berlín en 1867; el segundo y el tercer volumen, fueron publicados póstumamente en 1885 y 1894, respectivamente.

Años más tarde, el 1 de octubre de 1931 la Constitución de la Segunda República en España reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres. Una derecho que no se hubiera conseguido sin la diputada Clara Campoamor. Ese día las Cortes aprobaron por primera vez en la historia de España el artículo constitucional que consagró el derecho al voto femenino, por 161 votos frente a 121. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 1 de noviembre.

¿Qué pasó el 1 de octubre?

En España

1901: En Madrid se constituye la Sociedad General de Autores y Editores.

1931: En España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres en una sesión en la que Clara Campoamor expuso su apoyo al voto femenino.

1936: En Burgos, Francisco Franco es nombrado Jefe de Estado por las tropas sublevadas contra el Gobierno de España.

1975: En España, un atentado contra 4 policías es la primera acción del GRAPO.

2016: En España, Pedro Sánchez dimite como secretario general del PSOE.3​.

2017: En Cataluña, se celebra un referéndum de independencia convocado por la Generalidad de Cataluña, tras haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional.5​6​7​.

En el mundo

1843: En Londres comienza a publicarse el diario News of the World.

1847: En Alemania, el inventor e industrial Ernst Werner von Siemens funda Siemens & Halske.

1869: Austria establece el primer correo mundial.

1880: En Estados Unidos, Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo.

1890: En Washington, el Congreso declara los parques nacionales Yosemite y Yellowstone.

1891: En Estados Unidos abre sus puertas la Universidad de Stanford.

1907: En Nueva York comienza el servicio de taxímetros.

1908: En Estados Unidos sale al mercado el modelo Ford T, creado por Henry Ford.

1910: En Los Ángeles, una bomba destruye el edificio de los Los Angeles Times, matando a 21 personas.

1931: Entre Nueva York y Nueva Jersey se inaugura el Puente George Washington.

1938: Alemania inicia la anexión de los Sudetes durante la Crisis de los Sudetes.

1943: En Italia, las fuerzas aliadas invaden Nápoles.

1946: En el Juicio de Núremberg (que comenzó el 20 de noviembre de 1945), se sentencia a los líderes del nazismo, doce son condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1958: En Estados Unidos se inaugura la agencia espacial NASA.

1960: Nigeria se independiza del Imperio británico.

1961: En Estados Unidos inicia sus emisiones diarias el canal CTV Television Network.

1969: El Concorde rompe por primera vez la barrera del sonido.

1971: En Orlando (Florida) abre sus puertas Walt Disney World.

1975: Las islas Seychelles se independizan del Imperio británico.

1975: En Manila (Filipinas) Muhammad Ali derrota Joe Frazier en un combate de boxeo.

1982: Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).

1988: En Moscú, Mijaíl Gorbachov es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético.

1989: Dinamarca es el primer país que reconoce las uniones entre personas del mismo sexo.

1992: En Estados Unidos, la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network.

1993: Inicia sus transmisiones MTV Latinoamérica.

1994: Palaos se independiza de Estados Unidos.

1996: El Consejo de Seguridad de la ONU levanta definitivamente las sanciones a Yugoslavia, impuestas en 1992 y 1993 debido a la guerra de Bosnia.

1996: En Washington DC se realiza la entrevista de Benjamín Netanyahu y Yasser Arafat, con Bill Clinton como mediador, devaluada por la ausencia de Hosni Mubarak.

1998: Vladímir Putin se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa.

2005: En Bali, una bomba mata a 19 personas.

2005: En El Salvador hace erupción el Volcán de Santa Ana.

2017: En Las Vegas, Estados Unidos de América, se produce un tiroteo aparentemente no relacionado con motivos terroristas, que deja al menos 59 muertos y 500 heridos.

¿Quién nació el 1 de octubre?

En España

1855: José Benlliure, pintor.

1884: Vicente Risco, político e intelectual.

1890: César Barja, crítico literario.

1909: Miquel Batllori, historiador.

1918: Raimundo Blanco, futbolista.

1934: Emilio Botín, banquero.

1940: Julio César Benítez, futbolista.

1947: Francisco Álvarez-Cascos, político.

1947: Andrés do Barro, cantante.

1956: Marcos Alonso Peña, futbolista y entrenador.

1966: Cuco Ziganda (José Ángel Ziganda), futbolista.

1966: Nina, actriz y cantante.

1971: Sonia Monroy, cantante y bailarina.

1974: Nach (Ignacio Fornés Olmo), rapero.

1975: Bimba Bosé, cantante y diseñadora.

En el mundo

1905: Alfons Goppel, político alemán.

1910: Bonnie Parker, forajida estadounidense.

1913: Hélio Gracie, luchador brasileño.

1914: Daniel J. Boorstin, historiador y escritor estadounidense.

1915: Jerome Bruner, psicólogo estadounidense.

1920: Walter Matthau, actor estadounidense.

1921: James Whitmore, actor estadounidense.

1922: Chen Ning Yang, físico chino-estadounidense, premio Nobel de Física en 1957.

1924: Jimmy Carter, presidente estadounidense, premio nobel de la paz en 2002.

1927: Tom Bosley, actor estadounidense.

1928: George Peppard, actor estadounidense.

1930: Richard Harris, actor irlandés.

1930: Philippe Noiret, actor francés.

1935: Julie Andrews, actriz británica.

1935: Julio Jaramillo, cantante ecuatoriano.

1942: Jean-Pierre Jabouille, automovilista francés.

1942: Günter Wallraff, periodista y escritor alemán.

1943: Jean-Jacques Annaud, director de cine francés.

1943: Jerry Martini, saxofonista estadounidense, de la banda Sly & the Family Stone.

1945: Donny Hathaway, cantante de soul estadounidense.

1948: Cub Koda, cantante estadounidense, de la banda Brownsville Station (f. 2000).

1950: Randy Quaid, actor estadounidense.

1959: Youssou N’Dour, cantante senegalés.

1965: Cindy Margolis, modelo estadounidense.

1965: Ted King, actor estadounidense.

1969: Zach Galifianakis, actor y comediante grecoestadounidense.

1986: Ricardo Vaz Té, futbolista portugués.

1986: Daniela Katzenberger, modelo y estrella de tele realidad alemana.

1987: Matthew Daddario, actor estadounidense

1988: Cariba Heine, actriz sudafricana.

1989: Brie Larson, actriz estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de octubre?

Libra

¿Quién murió un 1 de octubre?

En España

1847: Rafael Esteve, grabador.

1947: Gregorio Martínez Sierra, escritor.

1999: Juan de Arespacochaga, ingeniero y político.

2001: Silvio Fernández Melgarejo, músico de rock.

2003: Antonio Truyol y Serra, jurista.

En el mundo

1913: Eugene O’Keefe, magnate y filántropo canadiense.

1929: Antoine Bourdelle, escultor francés.

1958: Robert Falk, pintor ruso

1975: Al Jackson, baterista estadounidense, de la banda Booker T. & the M.G.’s

1990: John S. Bell, físico estadounidense.

1994: Paul Lorenzen, filósofo alemán..

2000: Robert Allen, pianista estadounidense.

2002: Walter Annenberg, publicista estadounidense.

2004: Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

2004: Bruce Palmer, músico canadiense, de la banda Buffalo Springfield.

2012: Eric Hobsbawm, historiador británico.

2012: Dirk Bach, actor y presentador alemán.

2013: Tom Clancy, escritor estadounidense.

2015: Hadi Norouzi, futbolista iraní.

¿Qué se celebra el 1 de octubre?

Día Internacional del Vegetarianismo.

Día Internacional de las Personas de Edad.

Día de la Psicoeducación.