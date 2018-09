Quién es Doomsday

Doomsday es un personaje ficticio de cómics tan poderoso que fue incluso capaz de vencer y casi acabar con la vida del mismo Superman. Pertenece a la editorial DC Comics y fue creado por Dan Jurgens para el especial número 17 de The Man of Steel: The Death of Superman.

En sus apariciones en los diversos cómics y cabeceras de la editorial norteamericana, Doomsday sale siempre como una máquina de matar definitiva, capaz de una destrucción máxima, pues es su único fin en su vida.

Este personaje, más allá de su físico curioso, se caracteriza principalmente por una enorme fuerza y resistencia, tanto, que es incluso inmortal, pues siempre que muere, vuelve a resucitar y aprende de la experiencia, así que ya no puede volver a morir de la misma forma en que lo ha hecho. Así pues, si los héroes logran pararlo, únicamente los neutralizan y retienen de manera que permanezca incapacitado, de lo contrario, podría acabar con cualquier mundo.

Doomsday en los cómics

El origen de este personaje se remonta al extinto planeta Kripton, lugar de origen de Superman. Allí es donde un grupo de científicos experimentan con un ser capaz de sobrevivir en un mundo hostil en el que solo persiste el más salvaje y brutal.

Curiosamente, los propios científicos que han experimentado con este ser acaban muriendo a manos de él. Después, comenzará a viajar, momento en que choca con un cuerpo de policía estelar llamado Linternas Verdes, comandados por los Guardianes de la Galaxia, pero estos tampoco son capaces de detenerlo.

Tras varias peripecias, acaba en la Tierra, donde mata a Superman. Este hecho sucede en 1992, momento en el que las ventas de cómics del personaje están por los suelos, por lo que sus guionistas deciden dar un golpe de efecto que eleve la cotización del famoso kriptoniano.

Finalmente, tras unos años, se sabe que Superman no había muerto realmente. Aparecen otros personajes haciéndose pasar por él, aunque el kriptoniano vuelve a la vida y viaja para acabar con Doomsday.

Además, este personaje destructor ha sido usado en numerosos cómics de DC y en otros medios, como en películas de animación de La Liga de la Justicia, en la célebre serie Smallville, que narra los años de instituto de Clark Kent, Superman, en la película Batman vs Superman: El amanecer de la Justicia e incluso en videojuegos como Injustice: Gods Among Us.

Sin duda, es un tipo destructivo que ha dado mucho que hablar desde que apareciera en las páginas de Superman hace ya más de 25 años.